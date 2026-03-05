ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Η παγκόσμια οικονομία «τίθεται εκ νέου σε δοκιμασία» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έκρινε μιλώντας στον Τύπο στην Μπανγκόκ η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.
«Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου τα σοκ είναι πιο συχνά και πιο απρόσμενα και προειδοποιούμε τα μέλη μας εδώ και κάποιο καιρό ότι η αβεβαιότητα είναι πλέον η νέα ομαλότητα», δήλωσε η κ. Γκεοργκίεβα, η οποία βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης για να συμμετάσχει σε περιφερειακή διάσκεψη αφιερωμένη στην οικονομία της Ασίας ενόψει του 2050.
«Η σύγκρουση αυτή, αν διαρκέσει, μπορεί προφανώς να αυξήσει τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως, να μειώσει την εμπιστοσύνη των αγορών, να πλήξει την ανάπτυξη και να αυξήσει τον πληθωρισμό», προειδοποίησε η επικεφαλής του ΔΝΤ.
Ο πόλεμος που ξέσπασε το Σάββατο, με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή, απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο και προκάλεσε έντονες αναταράξεις στις χρηματαγορές.
«Οι αγορές» παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η κ. Γκεοργκίεβα.
«Όσο πιο γρήγορα τερματιστεί αυτή η καταστροφή τόσο καλύτερα θα είναι για όλο τον κόσμο», πρόσθεσε, αναφερόμενη σε περίοδο όπου τα πράγματα θα είναι «ρευστά», προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε «δυνητικά» να είναι «παρατεταμένη».
- Κίνηση: Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
- Εκνευρίστηκε ο Αντετοκούνμπο μετά την ήττα των Μπακς: Πέταξε την μπάλα και τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή
- Εξαπάτησαν ηλικιωμένη στο Ρέθυμνο – Συνελήφθησαν σε καμπίνα πλοίου με χρυσαφικά και δεκάδες χρυσές λίρες
- Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
- Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
- Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;
- Μπακς – Χοκς 113-131: Πάλευε μόνος του ο Αντετοκούνμπο, αλλά το Μιλγουόκι ηττήθηκε ξανά
- Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις