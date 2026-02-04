newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Οι τρεις συστάσεις του ΔΝΤ για την «αναζωογόνηση» της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 04 Φεβρουαρίου 2026

Οι τρεις συστάσεις του ΔΝΤ για την «αναζωογόνηση» της Ευρώπης

Τι υπογράμμισε η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για την ενιαία αγορά και τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Τρεις προτάσεις για την αναζωογόνηση της Ευρώπης έκανε η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα μιλώντας στην Κομισιόν. Μάλιστα η ίδια αναφέρθηκε και στα μοντέλα χωρών που… πέρασαν από μνημόνια, όπως η Ελλάδα, κάνοντας λόγο για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

Κατά την επικεφαλής του ΔΝΤ, θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Οι προτάσεις της Γκεοργκίεβα

Όπως είπε η ίδια: «Πρώτον, κάντε την ενιαία αγορά την μοναδική σας προτεραιότητα. Διορίστε έναν ΄’τσάρο’ της ενιαίας αγοράς με πλήρη εξουσία και πολιτική αξιοπιστία για να προωθήσει την εφαρμογή τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στην Επιτροπή», ενώ πρόσθεσε με νόημα: «όλοι έχετε ξεχωριστούς τομείς αρμοδιοτήτων, αλλά όλοι πρέπει να συνεργαστείτε για να σχηματίσετε ένα ενιαίο σύνολο. Η ενοποιημένη προσέγγιση της ΕΕ για το Brexit δείχνει ότι αυτό είναι εφικτό».

Επιπλέον, η κ. Γκεοργκίεβα επισήμανε: «Ορίστε μια αυστηρή προθεσμία και σχεδιάστε με πειθαρχία και αποφασιστικότητα με βάση αυτήν. Είτε είναι ο Ιανουάριος του 2028 είτε κάποια άλλη εφικτή αλλά απαιτητική ημερομηνία, η Ευρώπη χρειάζεται μια προθεσμία που να σηματοδοτεί αυτή την αποκλειστική εστίαση στην ενιαία αγορά και την ακλόνητη βούληση να ολοκληρωθεί το έργο».

Επίσης, η επικεφαλής του ΔΝΤ ζητά «να μεταμορφώσουμε την εικόνα της Ευρώπης από μια “υπερδύναμη της ρύθμισης” που στραγγαλίζει τις επιχειρήσεις σε μια πηγή ταχείας προσαρμογής σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, που καταργεί τους παρωχημένους κανόνες και τη γραφειοκρατία», ενώ πρόσθεσε: «Ας χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσουμε στη μεγάλη αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου – γιατί όχι; Ας μεταμορφώσουμε την ΕΕ σε έναν νέο παγκόσμιο ηγέτη στην εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό».

Παράλληλα, η ίδια τόνισε πως «θέλω να σας αφήσω με μια ερώτηση, ρητορική αλλά σοβαρή: ποια θα είναι η επόμενη παγκόσμια επιτυχία της Ευρώπης σε κλίμακα Airbus; Μια πρωτοποριακή επιχείρηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ίσως; Στον τομέα της άμυνας; Στον τομέα της ενέργειας; Απελευθερώστε την ενιαία αγορά και είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε την απάντησή μας!».

Ενώ σε άλλο σημείο συμπλήρωσε: «Και αν κοιτάξουμε πέρα από τα μοντέλα, βλέπουμε άφθονα πραγματικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν: αρκεί να κοιτάξουμε την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία».

Οι απειλές και οι δασμοί

Την ίδια στιγμή εξήγησε πως η Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστιες εξωτερικές απειλές:

Στα ανατολικά, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ρίχνει μια σκοτεινή σκιά πάνω στο πιο πολύτιμο επίτευγμα της Ευρώπης: την ειρήνη για τους λαούς της.

Και προς τα δυτικά, η διατλαντική συμμαχία έχει υποστεί πλήγμα, με δυνητικά υψηλό κόστος.

«Εκτιμούμε ότι μόνο η διακοπή των εμπορικών συναλλαγών, αν συμβεί, θα μπορούσε να κοστίσει στην ΕΕ περίπου 0,3% του ΑΕΠ φέτος και του χρόνου, επιπλέον του μισού ποσοστιαίου σημείου που έχει ήδη χαθεί» τόνισε αναφερόμενη στους δασμούς Τραμπ.

