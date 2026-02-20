sports betsson
20.02.2026 | 08:06
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων – Μηχανή παρέσυρε 74χρονη
Σοβαρά επεισόδια στην Πορτογαλία: Ξύλο, πέτρες, φωτοβολίδες και 124 συλλήψεις (vids)
Ποδόσφαιρο 20 Φεβρουαρίου 2026, 10:15

Σοβαρά επεισόδια στην Πορτογαλία: Ξύλο, πέτρες, φωτοβολίδες και 124 συλλήψεις (vids)

Απίστευτα επεισόδια στη Λισαβόνα πριν από ντέρμπι Μπενφίκα - Σπόρτινγκ στο futsal, με την πορτογαλική Αστυνομία να προχωρά σε Σε 124 συλλήψεις - Ένας οπαδός τραυματίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Πανικός επικράτησε στους δρόμους της Λισαβόνας, γύρω από το κλειστό γήπεδο «João Rocha Pavilion», όπου ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το ντέρμπι στο futsal, ανάμεσα σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μπενφίκα.

Τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν και έχουν καταγραφεί σε δεκάδες ερασιτεχνικά βίντεο που κάνουν ήδη τον γύρο των social media, οδήγησαν στον τραυματισμό ενός οπαδού και στις συλλήψεις 124 άλλων, 63 από την πλευρά αυτών της Μπενφίκα και 61 της Σπόρτινγκ.

Όλα ξεκίνησαν όταν περίπου 100 οπαδοί των «Αετών» έφτασαν στο γήπεδο και επιτέθηκαν σε αυτούς των «Λιονταριών», εκσφενδονίζοντας πέτρες, αντικείμενα αλλά και πολλές φωτοβολίδες, Βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, οι «αμυνόμενοι» απάντησαν με αντίστοιχο τρόπο και για περίπου 20 λεπτά, ο χώρος γύρω από το κλειστό θύμισε πεδίο μάχης.

Δείτε τα βίντεο με τα επεισόδια στην Πορτογαλία

Τράπεζες
CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Καρέτσας: «Έχω 15 ασίστ, θα έρθουν και τα γκολ»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να... μαγεύει με τη φανέλα της Γκενκ και μετά το τελευταίο ματς κόντρα στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ δήλωσε έτοιμος να αρχίσει να σκοράρει και περισσότερο.

Σύνταξη
Euroleague 20.02.26

Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα

Ακριβά πλήρωσαν Παναθηναϊκός και Ματίας Λεσόρ όσα ακολούθησαν το buzzer beater του Μπόλντγουϊν στο φινάλε του πρόσφατου ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ - Πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. 20.02.26

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-εργαζομένων μετά τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με φόντο τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας με τον κ. Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι κινδύνευσε η ζωή του - «Εισέβαλε ορδή από ΜΑΤ» καταγγέλλουν συνδικαλιστές

Σύνταξη
Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή
Τέσσερις νεκροί 20.02.26

Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή

Από την έκρηξη στη Χιλή σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και άλλοι 17 τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε

Σύνταξη
Εσωκομματικά καρφιά Βλάχου για πλειστηριασμούς: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»
Εγκαλεί την κυβέρνηση 20.02.26

Εσωκομματικά καρφιά Βλάχου για πλειστηριασμούς: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για το θέμα των πλειστηριασμών σε παραμεθόριες περιοχές, εγκαλώντας την κυβέρνηση πως αποφεύγει το πρόβλημα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο – Οι ενοχλήσεις που ένιωσε
Fizz 20.02.26

Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο - Οι ενοχλήσεις που ένιωσε

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει από την πρόσφατη επέμβαση που υπεβλήθη το Σάββατο 14 Φεβρουάριου. «Χρειάζεται μια εβδομάδα ανάρρωση. Ήθελε να τραγουδήσει αλλά δεν τα κατάφερε».

Σύνταξη
