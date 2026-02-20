Σοβαρά επεισόδια στην Πορτογαλία: Ξύλο, πέτρες, φωτοβολίδες και 124 συλλήψεις (vids)
Απίστευτα επεισόδια στη Λισαβόνα πριν από ντέρμπι Μπενφίκα - Σπόρτινγκ στο futsal, με την πορτογαλική Αστυνομία να προχωρά σε Σε 124 συλλήψεις - Ένας οπαδός τραυματίας.
Πανικός επικράτησε στους δρόμους της Λισαβόνας, γύρω από το κλειστό γήπεδο «João Rocha Pavilion», όπου ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το ντέρμπι στο futsal, ανάμεσα σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μπενφίκα.
Τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν και έχουν καταγραφεί σε δεκάδες ερασιτεχνικά βίντεο που κάνουν ήδη τον γύρο των social media, οδήγησαν στον τραυματισμό ενός οπαδού και στις συλλήψεις 124 άλλων, 63 από την πλευρά αυτών της Μπενφίκα και 61 της Σπόρτινγκ.
Όλα ξεκίνησαν όταν περίπου 100 οπαδοί των «Αετών» έφτασαν στο γήπεδο και επιτέθηκαν σε αυτούς των «Λιονταριών», εκσφενδονίζοντας πέτρες, αντικείμενα αλλά και πολλές φωτοβολίδες, Βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, οι «αμυνόμενοι» απάντησαν με αντίστοιχο τρόπο και για περίπου 20 λεπτά, ο χώρος γύρω από το κλειστό θύμισε πεδίο μάχης.
Δείτε τα βίντεο με τα επεισόδια στην Πορτογαλία
🇵🇹 Portugal : Plus de 100 supporters ont arrêtés près du stade Alvalade à Lisbonne, après une violente rixe entre des fans du Benfica et du Sporting avant un derby en Futsal, ce 19.02.https://t.co/IR47dCTti6 pic.twitter.com/f0gLWUY7tE
— Franceat média (@Franceatpresso2) February 20, 2026
