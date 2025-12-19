Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»

Για το θέμα των απορριμμάτων και τη σημασία του Ναυαγίου ως σύμβολο της Ζακύνθου και των Ιονίων Νήσων, ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής τοποθετήθηκε σε ανάρτηση του ,με αφορμή το ταξίδι του εκεί.

Ο Περιφερειάρχης στην ανάρτηση του υπογράμμισε ότι βούληση της περιφέρειας είναι να συνδράμει οικονομικά ως προς την αποκατάσταση του πλοίου. Όσα αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτηση του: «Η παρουσία μου στο νησί της Ζακύνθου δεν περιορίστηκε στον εορταστικό χαρακτήρα των ημερών. Αντίθετα, αποτέλεσε αφορμή για διάλογο, ενημέρωση και ξεκάθαρες απαντήσεις σε ζητήματα που εδώ και καιρό προκαλούν προβληματισμό και ανησυχία.

Τοποθετήθηκα δημόσια για σημαντικά θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, όπως η διαχείριση απορριμμάτων, θέση Σκοπός και το Ναυάγιο, δίνοντας έμφαση σε πρακτικές λύσεις και όχι σε θεωρητικές εξαγγελίες.

Αναφορικά με τον ΦΟΔΣΑ, τόνισα ότι αποτελεί προτεραιότητα της Περιφέρειας, καθώς έχει ολοκληρωθεί η μελέτη αναβάθμισης και έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, υπάρχει συνεργασία με τους δήμους για την αλλαγή στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Σχετικά με το Ναυάγιο, ανακοίνωσα ότι το έργο στο πλάτωμα ολοκληρώνεται άμεσα και ότι η Περιφέρεια ανταποκρίθηκε γρήγορα στις υποχρεώσεις που της ανατέθηκαν. Παράλληλα, εξέφρασα τη βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου, εφόσον ζητηθεί, τονίζοντας τη σημασία του Ναυαγίου ως σύμβολο της Ζακύνθου και των Ιονίων Νήσων, καθώς και την ετοιμότητα αξιοποίησης πόρων από το ΕΣΠΑ».

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/ioniaepochi2023