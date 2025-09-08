Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»

Ως παράλειψη της κυβέρνησης χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής το γεγονός να μην ενταχθούν τα νησιά του Ιονίου στην μείωση του ΦΠΑ.

«Ωστόσο, η μη συμπερίληψη των νησιών του Ιονίου συνιστά παράλειψη, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της νησιωτικότητας και δημιουργεί το αίσθημα της αδικίας και της εύλογης απορίας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης αναλυτικά:

«Οι εξαγγελίες του κ. Πρωθυπουργού, στο πλαίσιο των εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αναγνωρίζουν έμπρακτα τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εθνικών προκλήσεων.

Η μείωση του φορολογικού συντελεστή είναι ένα μέτρο ουσίας και δικαιοσύνης, που αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες των ακριτικών περιοχών και στοχεύει στην ελάφρυνση του κόστους διαβίωσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές.

Ωστόσο, η μη συμπερίληψη των νησιών του Ιονίου συνιστά παράλειψη, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της νησιωτικότητας και δημιουργεί το αίσθημα της αδικίας και της εύλογης απορίας.

Οι νησιώτες των Διαποντίων Νήσων (Μαθράκι, Οθωνοί, Ερείκουσα), του Καστού, του Καλάμου, του Μεγανησίου, της Ιθάκης, των Παξών και Αντιπάξων βιώνουν έντονα τον γεωγραφικό και συγκοινωνιακό αποκλεισμό, ειδικά κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και στην οικονομική τους δραστηριότητα.

Παράλληλα, τα νησιά αυτά, με τη στρατηγική γεωγραφική τους θέση, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε εθνικά ζητήματα, όπως ο καθορισμός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), ενώ παράγουν ουσιαστικό έργο και στον τουριστικό τομέα, συμβάλλοντας στην εθνική οικονομία και ενισχύοντας την εξωστρέφεια της χώρας.

Στο πνεύμα της Συνταγματικής επιταγής για ισονομία και ισοπολιτεία και εφόσον – όπως έχει ήδη επισημανθεί – δεν υφίσταται νομική δέσμευση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον γεωγραφικό περιορισμό του μέτρου αποκλειστικά στο Αιγαίο, θεωρούμε δίκαιο και απολύτως αναγκαίο να διορθωθεί αυτή η αδικία και να επεκταθεί η ρύθμιση και στα μικρά και ακριτικά νησιά του Ιονίου.

Η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των νησιωτών δεν είναι μόνο ζήτημα διοικητικής δικαιοσύνης, αλλά αποτελεί και προϋπόθεση για την εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Πολιτεία.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από την πλευρά της, έχει την ηθική και θεσμική υποχρέωση να διεκδικήσει με τεκμηριωμένο και πειστικό τρόπο την άρση του άδικου αυτού αποκλεισμού, καταθέτοντας ολοκληρωμένη πρόταση προς τον κ. Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς, προκειμένου να ενταχθούν και τα νησιά του Ιονίου στη ρύθμιση για τη μείωση του ΦΠΑ, στο πλαίσιο της νησιωτικής ισότητας και ισονομίας.

Οι πολιτικές αποφάσεις οφείλουν να αντανακλούν την πραγματικότητα και να υπηρετούν ισότιμα όλους τους πολίτες της νησιωτικής Ελλάδας».