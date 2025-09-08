Τα Διαπόντια νησιά διεκδικούν και εκείνα μειωμένο ΦΠΑ-Ακριτικά νησιά υπάρχουν και στο Β.Αιγαίο
Αντίδραση του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το γεγονός πως δεν φαίνεται πρόβλεψη της κυβέρνησης να μειώσει το ΦΠΑ στα Διαπόντια νησιά.
- Γνωρίστε τη «Μαμά Ουγκάντα» τη γυναίκα που γέννησε 47 παιδιά - Η θλιβερή ιστορία της
- Εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο στις ΗΠΑ - Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος
- Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο
- Τουρκική φραγή στα social media εν μέσω αντικυβερνητικών διαδηλώσεων
Για ποιους λόγους να εξαιρούνται τα Διαπόντια νησιά από τις μειώσεις στο ΦΠΑ, αναρωτιέται ο δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πουλημένος. Σε μήνυμα του ανέφερε σχετικά:
«Με αφορμή την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ για μειωμένο κατά 30% συντελεστή ΦΠΑ, στα μικρά ακριτικά νησιά του Αιγαίου (από τη Σαμοθράκη έως το Καστελόριζο), ως Δήμαρχος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, νιώθω την ανάγκη να επισημάνω ότι ακριτικά νησιά, εκτός αυτών του ανατολικού Αιγαίου, έχουμε και στο βόρειο Ιόνιο.
Πρόκειται για τα τρία Διαπόντια Νησιά στο ΒΔ άκρο της ελληνικής επικράτειας, για τα οποία πολλές φορές έχει επισημανθεί η ανάγκη να στηριχτεί η ζωή εκεί με διάφορα μέτρα, ανάμεσα στα οποία και ο μειωμένος ΦΠΑ.
Δεδομένου ότι το κόστος στην εθνική οικονομία από αντίστοιχη ρύθμιση για τα μικρά αυτά νησιά μας, θα ήταν ασήμαντο, καλούμε την Κυβέρνηση και ειδικά το Υπ. Οικονομικών, στο σχετικό σχέδιο νόμου να περιλάβει την επέκταση του μειωμένου κατά 30% συντελεστή ΦΠΑ και στα νησιά Οθωνοί, Ερείκουσα και Μαθράκι, του Δήμου μας.
Μια τέτοια ρύθμιση θα υπηρετούσε τον στόχο εθνικής σημασίας για την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας που θα συμβάλλει στη διατήρηση της ζωής σ’ αυτά, ενώ θα συνιστούσε και πράξη δικαιοσύνης και ευαισθησίας για τους εκεί ακρίτες μας, που ο πληθυσμός τους συρρικνώνεται επικίνδυνα».
*φωτογραφία αρχείου
- Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν» – Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ
- Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»
- Δεν πάει με τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία ο Λεσόρ – Τι ισχύει με την αποθεραπεία του Γάλλου
- Τζένιφερ Άνιστον: Με ποιον τρόπο επιβεβαιώνει τη σχέση της με τον υπνοθεραπευτή της
- Ιερουσαλήμ: Έξι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε σταθμό λεωφορείων – Στον τόπο της τραγωδίας ο Νετανιάχου
- Στη φυλακή ο 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά – Ομολόγησε και δεύτερη αρπαγή μωρού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις