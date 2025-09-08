Τα Διαπόντια νησιά διεκδικούν και εκείνα μειωμένο ΦΠΑ-Ακριτικά νησιά υπάρχουν και στο Β.Αιγαίο

Για ποιους λόγους να εξαιρούνται τα Διαπόντια νησιά από τις μειώσεις στο ΦΠΑ, αναρωτιέται ο δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πουλημένος. Σε μήνυμα του ανέφερε σχετικά:

«Με αφορμή την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ για μειωμένο κατά 30% συντελεστή ΦΠΑ, στα μικρά ακριτικά νησιά του Αιγαίου (από τη Σαμοθράκη έως το Καστελόριζο), ως Δήμαρχος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, νιώθω την ανάγκη να επισημάνω ότι ακριτικά νησιά, εκτός αυτών του ανατολικού Αιγαίου, έχουμε και στο βόρειο Ιόνιο.

Πρόκειται για τα τρία Διαπόντια Νησιά στο ΒΔ άκρο της ελληνικής επικράτειας, για τα οποία πολλές φορές έχει επισημανθεί η ανάγκη να στηριχτεί η ζωή εκεί με διάφορα μέτρα, ανάμεσα στα οποία και ο μειωμένος ΦΠΑ.

Δεδομένου ότι το κόστος στην εθνική οικονομία από αντίστοιχη ρύθμιση για τα μικρά αυτά νησιά μας, θα ήταν ασήμαντο, καλούμε την Κυβέρνηση και ειδικά το Υπ. Οικονομικών, στο σχετικό σχέδιο νόμου να περιλάβει την επέκταση του μειωμένου κατά 30% συντελεστή ΦΠΑ και στα νησιά Οθωνοί, Ερείκουσα και Μαθράκι, του Δήμου μας.

Μια τέτοια ρύθμιση θα υπηρετούσε τον στόχο εθνικής σημασίας για την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας που θα συμβάλλει στη διατήρηση της ζωής σ’ αυτά, ενώ θα συνιστούσε και πράξη δικαιοσύνης και ευαισθησίας για τους εκεί ακρίτες μας, που ο πληθυσμός τους συρρικνώνεται επικίνδυνα».

*φωτογραφία αρχείου