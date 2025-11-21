newspaper
Στις πληγείσες περιοχές ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων-Αίτημα για άμεση χρηματοδότηση για τις αποκαταστάσεις
Αυτοδιοίκηση 21 Νοεμβρίου 2025 | 16:27

Στις πληγείσες περιοχές ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων-Αίτημα για άμεση χρηματοδότηση για τις αποκαταστάσεις

Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών την προσεχή Τρίτη προανήγγειλε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων για άμεση χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης στη Βόρεια Κέρκυρα.

Στις πληγείσες κοινότητες της Βόρειας Κέρκυρας που χτυπήθηκαν σφοδρά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 19ης και 20ής Νοεμβρίου βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής μαζί με κλιμάκιο της Περιφέρειας. Οι έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία φαινόμενα προκάλεσαν σημαντικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές ακόμη και εντός κατοικημένων περιοχών.

Το κλιμάκιο πραγματοποίησε εκτεταμένη αυτοψία στις περιοχές Καρουσάδες, Αντιπερνοί, Καβαλλούρι και Σιδάρι, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα των καταστροφών και η ανάγκη για άμεση αποκατάσταση της προσβασιμότητας, καθώς σε πολλά σημεία είχε καταστεί αδύνατη ακόμα και η μετακίνηση εντός οικισμών, αναφέρει η ανακοίνωση της περιφέρειας.

Μετά την αυτοψία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Τρεπεκλής συντόνισε έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο Βόρειας Κέρκυρας, παρουσία του Δημάρχου Γιώργου Μαχειμάρη, Αντιδημάρχων, Αντιπεριφερειαρχών και της ηγεσίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τον Περιφερειακό Διοικητή Π.Υ. Ιονίων Νήσων, Αρχιπύραρχο Αθανάσιο Κατσαφάδο, και τον Διοικητή Π.Υ. Κέρκυρας, Πύραρχο Νικόλαο Κόλλα.

Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες πρέπει να κινηθούν άμεσα, ώστε να εξασφαλιστεί γρήγορη ενίσχυση από την κυβέρνηση σε χρηματοδότηση, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση τα έργα αποκατάστασης.

Το αίτημα προς το ΥΠΕΣ

Ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι η ΠΙΝ καταθέτει άμεσα αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για κήρυξη του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με στόχο την επιτάχυνση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι την Τρίτη 25 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει συνάντηση στην Αθήνα με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων για τις επείγουσες παρεμβάσεις.

Ο κ. Τρεπεκλής τόνισε πως η ένταση των φαινομένων επιβεβαιώνει τις σοβαρές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Ιόνια Νησιά, σημειώνοντας ότι πλέον καταγράφονται σημαντικές ζημιές ακόμη και εντός οργανωμένων οικισμών. Όπως υπογράμμισε, τα φαινόμενα έπληξαν αρχικά την Κεντρική Κέρκυρα, όμως στη συνέχεια «χτύπησαν» με ιδιαίτερη σφοδρότητα το βόρειο συγκρότημα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Ο Περιφερειάρχης εξήρε την άριστη συνεργασία με τον Δήμο, την Πυροσβεστική, την Πολιτική Προστασία και ιδιώτες, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή διέθεσαν μηχανήματα και προσωπικό, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ανταπόκριση. Εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνεισέφεραν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Κλείνοντας, ο κ. Τρεπεκλής υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παραμένει στο πλευρό των κατοίκων και θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων πρόληψης, ώστε να «θωρακιστούν» οι τοπικές κοινότητες απέναντι στα ολοένα εντονότερα φαινόμενα της Κλιματικής Αλλαγής.

*πηγή φωτογραφιών, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

