newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κέρκυρα – Κανονικά τα σχολεία την Παρασκευή
Ελλάδα 20 Νοεμβρίου 2025 | 23:50

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κέρκυρα – Κανονικά τα σχολεία την Παρασκευή

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Spotlight

Έντονα προβλήματα και καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα στην Κέρκυρα, με τα σημαντικότερα ζητήματα να εντοπίζονται στο κεντρικό τμήμα του νησιού.

Καταπλακώθηκε οικογένεια σε ΙΧ

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να απεγκλωβίσει ένα ζευγάρι με το παιδί τους από ΙΧ αυτοκίνητό τους που είχε παγιδευτεί στη μέση πλημμυρισμένου δρόμου στον Άγιο Προκόπιο.

Επίσης, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης της Κέρκυρας, υπήρξε και ένα δεύτερο περιστατικό στο σημείο όπου η Πυροσβεστική παρείχε βοήθεια σε αμάξι που είχε εγκλωβιστεί στα νερά.

YouTube thumbnail

Σε κοντινή απόσταση από την πλημμυρισμένη διασταύρωση, τμήμα τοιχίου κατέρρευσε απέναντι από το παλιό Δημαρχείο Αχιλλείου, με αποτέλεσμα υλικά να φράξουν τον κεντρικό δρόμο.

Την ίδια ώρα, κατολίσθηση σημειώθηκε στο χωριό Άγιοι Δέκα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Κανονικά τα σχολεία

Αν και υπήρξε η σκέψη να μην λειτουργήσουν τα σχολεία την Παρασκευή, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας Α. Δήμου αυτά θα ανοίξουν κανονικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωζώνη: Μπορεί να επιστρέψει ο κίνδυνος της στασιμότητας;

Ευρωζώνη: Μπορεί να επιστρέψει ο κίνδυνος της στασιμότητας;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Motor Oil: Το στρατηγικό πλάνο και οι προτεραιότητες έως το 2030

Motor Oil: Το στρατηγικό πλάνο και οι προτεραιότητες έως το 2030

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πετρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο με ξυλοδαρμό ανήλικης από συνομήλικές της – Την κλωτσούσαν πεσμένη στο πάτωμα
Ελλάδα 20.11.25

Πετρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο με ξυλοδαρμό ανήλικης από συνομήλικές της – Την κλωτσούσαν πεσμένη στο πάτωμα

Βία χωρίς όρια ανάμεσα σε ανήλικες αποτυπώνεται στο νέο βίντεο-ντοκουμέντο του MEGA, όπου μια μαθήτρια δέχεται σφοδρή επίθεση από συνομήλικές της, ενώ άλλα παιδιά παρακολουθούν απαθή

Σύνταξη
Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 20.11.25

Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της

Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ.

Σύνταξη
Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια
Μικροκινητικότητα 20.11.25

Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός για τα ηλεκτρικά πατίνια στην πρωτεύουσα. Οι δρόμοι όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία, τα όρια ταχύτητας, οι θέσεις στάθμευσης, η διαδικασία αδειοδότησης, οι κυρώσεις.

Σύνταξη
Στη φυλακή οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα – «Ψάξτε αλλού τους δράστες» είπε ο βασικός κατηγορούμενος
Ελλάδα 20.11.25

Στη φυλακή οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα – «Ψάξτε αλλού τους δράστες» είπε ο βασικός κατηγορούμενος

Όπως υποστήριξε ο 37χρονος, δεν έχει σχέση με τη δολοφονία Λάλα και ότι τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τα είχε για την προσωπική του ασφάλεια.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Οι μεγάλες παγίδες της εγκληματικής οργάνωσης – Οι περιγραφές της Βρισηίδας Ανδριώτου στην αστυνομία
Ελλάδα 20.11.25

Οι μεγάλες παγίδες της εγκληματικής οργάνωσης – Οι περιγραφές της Βρισηίδας Ανδριώτου στην αστυνομία

«Συνολικά εγώ έχασα 50.000€ και μου επέστρεψε ο υπαρχηγός έως εκείνη την στιγμή μόνο 10.000€. Μετά απ’ αυτό δεν επέστρεψε ποτέ ούτε ένα ευρώ», αναφέρει η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου επειδή του έκλεισε τον δρόμο
Ελλάδα 20.11.25

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου επειδή του έκλεισε τον δρόμο

Ο 29χρονος με τα αμέτρητα περιστατικά βίας κυκλοφορούσε ελεύθερος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν οδηγό επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026
Σε τεντωμένο σχοινί 21.11.25

Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026

Ο προϋπολογισμός στη Γαλλία αναμένεται να καταψηφιστεί στην ψηφοφορία που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση αναζητεί λύση σε περίπτωση αδιεξόδου στο τέλος του χρόνου με ειδική νομοθεσία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
FIFA: Δημοσίευσε φωτογραφία του Μουντιάλ 2026 χωρίς τον Ρονάλντο και μετά την άλλαξε! (pics)
Ποδόσφαιρο 20.11.25

FIFA: Δημοσίευσε φωτογραφία του Μουντιάλ 2026 χωρίς τον Ρονάλντο και μετά την άλλαξε! (pics)

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αφίσα της FIFA για το Μουντιάλ μιας και δεν συμπεριλάμβανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία αναγκάστηκε να την αλλάξει.

Σύνταξη
Σε Φαρίντ και Σλούκα στάθηκε ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC
Euroleague 20.11.25

Σε Φαρίντ και Σλούκα στάθηκε ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC

O Φαρίντ ήταν το καλύτερο φάρμακο στα προβλήματά μας – Καλύτερος πόιντ γκαρντ των τελευταίων ετών στην Euroleague ο Σλούκας», τόνισε μεταξύ άλλων ο ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη επί της Dubai BC.

Σύνταξη
Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30
Τύψεις, ενοχές 20.11.25

Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30

«Αυτό που με εκπλήσσει ακόμη περισσότερο είναι ότι τώρα είμαι καλύτερα. Δεν θα επέστρεφα πίσω σε εκείνα τα χρόνια», εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζέιν Φόντα, αναφερόμενη στην εφηβεία της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μοναδική φορά που ο Πολ Σκόουλς που ζήτησε φανέλα από αντίπαλο – Ποιανού ήταν (vid)
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Η μοναδική φορά που ο Πολ Σκόουλς που ζήτησε φανέλα από αντίπαλο – Ποιανού ήταν (vid)

Η απαγόρευση που επέβαλε στους παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ζητάνε φανέλες αντίπαλων ποδοσφαιριστών παραβιάστηκε μία και μοναδική φορά από τον Πολ Σκόουλς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
Γνώμονας το δίκαιο 20.11.25

Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

Διπλωματικές πηγές, απαντώντας στη εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σημείωσαν ότι είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες.

Σύνταξη
Πετρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο με ξυλοδαρμό ανήλικης από συνομήλικές της – Την κλωτσούσαν πεσμένη στο πάτωμα
Ελλάδα 20.11.25

Πετρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο με ξυλοδαρμό ανήλικης από συνομήλικές της – Την κλωτσούσαν πεσμένη στο πάτωμα

Βία χωρίς όρια ανάμεσα σε ανήλικες αποτυπώνεται στο νέο βίντεο-ντοκουμέντο του MEGA, όπου μια μαθήτρια δέχεται σφοδρή επίθεση από συνομήλικές της, ενώ άλλα παιδιά παρακολουθούν απαθή

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Θα απαντήσουμε κατάλληλα στην Ελλάδα για τη συνεργασία με την Ουκρανία στα drones
Αντιρωσικές ενέργειες 20.11.25

Ζαχάροβα: Θα απαντήσουμε κατάλληλα στην Ελλάδα για τη συνεργασία με την Ουκρανία στα drones

Η Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες».

Σύνταξη
Η ΕΟΕ σώζει το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά μετά από χρόνια εγκατάλειψης
Αθλητισμός & Σπορ 20.11.25

Η ΕΟΕ σώζει το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά μετά από χρόνια εγκατάλειψης

Τα έργα ξεκινούν άμεσα στο Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά μετά από παρέμβαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που βρήκε και χορηγό για την ανακαίνιση.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει «μπλόκο» στους φιλάθλους της Αϊτής για το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει «μπλόκο» στους φιλάθλους της Αϊτής για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Αϊτή είναι μεταξύ των χωρών που έχουν προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όμως οι φίλαθλοί της δεν θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την εθνική τους ομάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Γκλεν Κλόουζ για το δυστοπικό «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Όσα θα δούμε 20.11.25

Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Γκλεν Κλόουζ για το δυστοπικό «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

Σε ότι αφορά την συμμετοχή της στην ταινία, η Γκλεν Κλόουζ δήλωσε πρόσφατα στο Entertainment Tonight ότι πρόκειται για «μια καταπληκτική συνεργασία» που (παραδόξως θα πούμε εμείς) την «χαροποιεί ιδιαιτέρως».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμπελά: «Νιώθω πολύ καλά στον Ολυμπιακό – Χαρούμενος γιατί βλέπω την ομάδα να παίζει καλά»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Καμπελά: «Νιώθω πολύ καλά στον Ολυμπιακό – Χαρούμενος γιατί βλέπω την ομάδα να παίζει καλά»

Ο Ρεμί Καμπελά δήλωσε πολύ ευχαριστημένος από την επιλογή του να έρθει στον Ολυμπιακό, ενώ αναφέρθηκε και στα παιχνίδια που ακολουθούν με Ατρόμητο για το και Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι
Euroleague 20.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ντουμπάι για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 20.11.25

Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της

Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ.

Σύνταξη
Η δυσαρέσκεια διαψεύδει την κυβέρνηση: Προϋπολογισμοί των «φόρων» και των «λίγων»
ΝΔ και οικονομία 20.11.25

Η δυσαρέσκεια διαψεύδει την κυβέρνηση: Προϋπολογισμοί των «φόρων» και των «λίγων»

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κοινωνική πραγματικότητα. Ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει επιπλέον φορολογικά έσοδα 2,649 δισ. Ευρώ. Βολές από την αντιπολίτευση.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι οι Oasis
RIP 20.11.25

Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι οι Oasis

Η brit rock σκηνή θρηνεί από το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς ο Γκάρι 'Μάνι Μούνφιλντ των Stone Roses «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Τα αδέρφια Γκάλαχερ των Oasis ήταν από τους πρώτους που έμαθαν την είδηση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια
Μικροκινητικότητα 20.11.25

Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός για τα ηλεκτρικά πατίνια στην πρωτεύουσα. Οι δρόμοι όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία, τα όρια ταχύτητας, οι θέσεις στάθμευσης, η διαδικασία αδειοδότησης, οι κυρώσεις.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο