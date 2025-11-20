Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κέρκυρα – Κανονικά τα σχολεία την Παρασκευή
Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές του νησιού.
Έντονα προβλήματα και καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα στην Κέρκυρα, με τα σημαντικότερα ζητήματα να εντοπίζονται στο κεντρικό τμήμα του νησιού.
Καταπλακώθηκε οικογένεια σε ΙΧ
Η Πυροσβεστική κλήθηκε να απεγκλωβίσει ένα ζευγάρι με το παιδί τους από ΙΧ αυτοκίνητό τους που είχε παγιδευτεί στη μέση πλημμυρισμένου δρόμου στον Άγιο Προκόπιο.
Επίσης, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης της Κέρκυρας, υπήρξε και ένα δεύτερο περιστατικό στο σημείο όπου η Πυροσβεστική παρείχε βοήθεια σε αμάξι που είχε εγκλωβιστεί στα νερά.
Σε κοντινή απόσταση από την πλημμυρισμένη διασταύρωση, τμήμα τοιχίου κατέρρευσε απέναντι από το παλιό Δημαρχείο Αχιλλείου, με αποτέλεσμα υλικά να φράξουν τον κεντρικό δρόμο.
Την ίδια ώρα, κατολίσθηση σημειώθηκε στο χωριό Άγιοι Δέκα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.
Κανονικά τα σχολεία
Αν και υπήρξε η σκέψη να μην λειτουργήσουν τα σχολεία την Παρασκευή, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας Α. Δήμου αυτά θα ανοίξουν κανονικά.
