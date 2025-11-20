Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα, μεταξύ αυτών και η Καστοριά, ενώ σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε νωρίτερα η ΕΜΥ, οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στην περιοχή αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το χωριό του Γράμμου στην Καστοριά, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα, οδηγώντας στον εγκλωβισμό πέντε κτηνοτρόφων μαζί με τα κοπάδια τους.

Όπως τόνισε χθες ο δήμαρχος «έχουν προκληθεί καταστροφές σε σπίτια και δρόμους στο ορεινό χωριό Γράμμος αλλά και σε δασικούς δρόμους που χρησιμοποιούν οι υλοτόμοι για την ξύλευση του δάσους».

Η γέφυρα αποτελούσε κρίσιμο πέρασμα για τους κτηνοτρόφους στην περιοχή όπου βόσκουν τα ζώα τους

Τα ορμητικά νερά του Αλιάκμονα κατέκλυσαν όλους τους υπαίθριους χώρους και έχουν προξενήσει ζημιές στα πέτρινα στηθαία στις όχθες του ποταμού, στο γραφικό πέτρινο γεφύρι σημείο κατατεθέν της περιοχής καθώς και σε ορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews είναι αποκαλυπτικές. Τα ορμητικά νερά του Αλιάκμονα παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Η ορμή των νερών ήταν τόσο μεγάλη, που είχε ως αποτέλεσμα να κοπεί μια γέφυρα που αποτελούσε κρίσιμο πέρασμα για τους κτηνοτρόφους στην περιοχή όπου βόσκουν τα ζώα τους.

Έτσι οι πέντε κτηνοτρόφοι βρέθηκαν ξαφνικά αποκομμένοι, χωρίς τη δυνατότητα να μετακινήσουν τα κοπάδια τους σε ασφαλέστερο μέρος ή να τους παράσχουν τροφή.

Η κατάσταση καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο αποκλεισμός τους εν μέσω της κακοκαιρίας θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τα ζώα. Η μανία του ποταμού ήταν τέτοια που πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον πέντε βοοειδή από τα κοπάδια των εγκλωβισμένων κτηνοτρόφων έχουν ήδη πνιγεί στα ορμητικά νερά.