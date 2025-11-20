newspaper
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Καστοριά: Σε συναγερμό οι Αρχές – Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας
Ελλάδα 20 Νοεμβρίου 2025 | 16:06

Καστοριά: Σε συναγερμό οι Αρχές – Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας

Γέφυρα της περιοχής κόπηκε από την ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Καστοριά, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να μείνουν αποκομμένοι ενώ αναφέρονται πνιγμοί βοοειδών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα, μεταξύ αυτών και η Καστοριά, ενώ σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε νωρίτερα η ΕΜΥ, οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στην περιοχή αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το χωριό του Γράμμου στην Καστοριά, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα, οδηγώντας στον εγκλωβισμό πέντε κτηνοτρόφων μαζί με τα κοπάδια τους.

Όπως τόνισε χθες ο δήμαρχος «έχουν προκληθεί καταστροφές σε σπίτια και δρόμους στο ορεινό χωριό Γράμμος αλλά και σε δασικούς δρόμους που χρησιμοποιούν οι υλοτόμοι για την ξύλευση του δάσους».

Η γέφυρα αποτελούσε κρίσιμο πέρασμα για τους κτηνοτρόφους στην περιοχή όπου βόσκουν τα ζώα τους

Τα ορμητικά νερά του Αλιάκμονα κατέκλυσαν όλους τους υπαίθριους χώρους και έχουν προξενήσει ζημιές στα πέτρινα στηθαία στις όχθες του ποταμού, στο γραφικό πέτρινο γεφύρι σημείο κατατεθέν της περιοχής καθώς και σε ορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews είναι αποκαλυπτικές. Τα ορμητικά νερά του Αλιάκμονα παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Σαρώνει η κακοκαιρία στην Καστοριά – Πέντε κτηνοτρόφοι εγκλωβίστηκαν στον Γράμμο

Η ορμή των νερών ήταν τόσο μεγάλη, που είχε ως αποτέλεσμα να κοπεί μια γέφυρα που αποτελούσε κρίσιμο πέρασμα για τους κτηνοτρόφους στην περιοχή όπου βόσκουν τα ζώα τους.

Έτσι οι πέντε κτηνοτρόφοι βρέθηκαν ξαφνικά αποκομμένοι, χωρίς τη δυνατότητα να μετακινήσουν τα κοπάδια τους σε ασφαλέστερο μέρος ή να τους παράσχουν τροφή.

Η κατάσταση καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο αποκλεισμός τους εν μέσω της κακοκαιρίας θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τα ζώα. Η μανία του ποταμού ήταν τέτοια που πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον πέντε βοοειδή από τα κοπάδια των εγκλωβισμένων κτηνοτρόφων έχουν ήδη πνιγεί στα ορμητικά νερά.

Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει
Δεν τον άκουσε... 20.11.25

Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει

Τον έναν τον κυνήγησαν οι νεοναζί επειδή σκεφτόταν όλους τους Ουκρανούς, τον άλλον τον κυνηγάνε σήμερα οι αρχές για την εμπλοκή του στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που συγκλόνισε την Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
Ντόμινο καταγγελιών 20.11.25

Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση

Νέες καταγγελίες προστίθενται στην αγωγή κατά του 85χρονου Σμόκι Ρόμπινσον, με πρώην υπαλλήλους να τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν λόγο για «εκβιασμό»

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ματς με τον Ατρόμητο, ενώ αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό τόνισε πόσο χαρούμενος είναι και εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει κι άλλα χρόνια.

Σύνταξη
Τσίπρας σε κηδεία Φλαμπουράρη: Ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

«Ο Φλαμπουράρης ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό» - Ο επικήδειος Τσίπρα

«Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας» είπε φανερά συγκινημένος ο Αλέξης Τσίπρας στον επικήδειό του

Σύνταξη
Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ – Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο
88 ετών 20.11.25

Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ - Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο

Με αυτή τη νέα συλλογή από φωτεινά χρώματα και τολμηρή νεκρή φύση, πειράματα με iPad και πορτρέτα με κηλίδες, ο γίγαντας του κόσμου της τέχνης αρχίζει να δείχνει την ηλικία του με ενδιαφέροντες, ασταθείς τρόπους που παραμένουν απαράμιλλα Χόκνεϊ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Νέο κεφάλαιο 20.11.25

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τα «μοντέλα του κόσμου» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας
Music 20.11.25

Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας

Τα νέα εργαλεία AI δεν «αρπάζουν» μουσική από το παρασκήνιο· πλέον αποκτούν επίσημες άδειες και μπαίνουν στο streaming ως συνεργάτες, επιτρέποντας στο κοινό να ξαναγράφει ήδη υπάρχοντα τραγούδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»

Ο επονομαζόμενος και ως «χασάπης», δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ θύμα της υπόθεσης, λέγοντας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως δεν γνωρίζει σε τι εμπλέκεται στην υπόθεση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Θεσσαλία: Συστάσεις λόγω μετεωρολογικών συνθηκών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Πολιτική προστασία 20.11.25

Θεσσαλία: Συστάσεις λόγω μετεωρολογικών συνθηκών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιες συστάσεις προς το ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, αναφέρει η περιφέρεια Θεσσαλίας με αφορμή την υψηλή συγκέντρωση σημειακά αιωρούμενων σωματιδίων.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα playoffs του Μουντιάλ 2026, από τα οποία θα προκύψουν οι 6 ομάδες που θα κερδίσουν τις τελευταίες θέσεις για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.

Σύνταξη
BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 20.11.25

BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 23 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με την πρώτη έκδοση της σειράς «Οι Μεγάλες Σκηνές», το Harper’s Bazaar Δεκεμβρίου, την ειδική έκδοση «Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Πάπας Λέων», την εφημερίδα Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης
Ελεύθερη πτώση 20.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι ουσιαστικά άστεγος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακίνητα: Ένα στα τέσσερα διαμερίσματα παραμένουν κλειστά στην Αθήνα – Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές
Στεγαστική κρίση 20.11.25

Ένα στα τέσσερα διαμερίσματα παραμένουν κλειστά στην Αθήνα - Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές (γραφήματα)

Τα ακίνητα στην Αθήνα που δεν διατίθενται στην αγορά φτάνουν το 26,8% του συνόλου - Καλή η εικόνα στα βόρεια προάστια - Στα νότια και δυτικά καταγράφονται υψηλά ποσοστά κενών κατοικιών

Σύνταξη
Βραζιλία: Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου – «Θα ήταν απαίσιο» να τον πάνε εκεί…»
Βραζιλία 20.11.25

Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου - «Θα ήταν απαίσιο» να τον μεταφέρουν εκεί...»

«Γιατί να δώσουμε σε αυτούς τους βρωμιάρηδες μια καλή ζωή;» συλλογίστηκε κάποτε ο Μπολσονάρου για τους κρατούμενους της φυλακής που -ίσως- θα τον μεταφέρουν

Σύνταξη
Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»
Culture Live 20.11.25

Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»

Στα 15 χρόνια της ΕΛΣΑΛ, η Λέσχη τιμά τον Φίλιππο Φιλίππου με μια βραδιά μνήμης και συζήτησης στο «Φίλιον», φωτίζοντας το πολυσχιδές έργο και την καθοριστική συμβολή του στο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

