Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές – Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες

Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών που έπληξε την περιοχή της Ηπείρου, με την καταρρακτώδη βροχή να προκαλεί πολλές πλημμύρες λόγω του μεγάλου όγκου νερού και των φερτών υλικών.

Περισσότεροι από 6.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στην Ήπειρο και στο βόρειο Ιόνιο, ενώ μέσα στην πόλη της Ηγουμενίτσας δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια καθώς φύλλα από τα δένδρα έφραξαν τα φρεάτια. Τα συνεργεία του δήμου άνοιξαν τις σχάρες για τα υποχωρήσουν τα νερά, την ώρα που η Πυροσβεστική δεχόταν αλλεπάλληλες κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια στην περιοχή.

Σε διάφορα σημεία πλημμύρισε και ο δρόμος που οδηγεί στην λωρίδα της Σαγιάδας, ενώ ανάλογη ήταν η εικόνα και προς το χωριό Μαυρούδι. Στα ορεινά της Κόνιτσας και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων σημειώθηκαν κατολισθήσεις, καθώς και στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Μέσα στην πόλη της Ηγουμενίτσας δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε Κόνιτσα και Τζουμέρκα

Μεγάλα προβλήματα υπήρξαν στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Μαστοροχώρια, Πυρσόγιανη και Βούρμπιανη στην Κόνιτσα, καθώς τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν τμήματα του οδοστρώματος αλλά και έργα για την υπογειοποίηση των καλωδίων του ηλεκτρικού δικτύου.

Μεγάλα ύψη βροχής στη Θεσπρωτία

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε χθες στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, φτάνοντας τα 155 χιλιοστά από την αρχή της ημέρας έως τις οκτώ το βράδυ, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λίγο καλύτερη ήταν η κατάσταση στη Βωβούσα και στα Πράμαντα με 109 χιλιοστά και 101 χιλιοστά βροχής αντιστοίχως.

Σημαντικός ήταν ο αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων που καταγράφηκε στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως το απόγευμα της Τετάρτης καταγράφηκαν 2.202 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 4.353 πάνω από τη θάλασσα.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πέντε κτηνοτρόφων

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ορμητικών νερών σε τοπικό ρέμα, δύο κτηνοτρόφοι εγκλωβίστηκαν στην περιοχή των Μελισσουργών καθώς η διάβαση του δρόμου ήταν αδύνατη. Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο για την ασφαλή μεταφορά των δύο κτηνοτρόφων.

Επίσης με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης ακόμα τριών κτηνοτρόφων στο Καβαλάρι του Δήμου Ζαγορίου. Και αυτοί είχαν εγκλωβιστεί λόγω χειμάρρου που είχε φουσκώσει. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν άντρες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο των Μηλιωτάδων καθώς και της 5ης ΕΜΑΚ.

Οι Αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς τα φαινόμενα, αν και μικρότερης έντασης, αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Σημαντική υποχώρηση της κακοκαιρίας αναμένεται από την Κυριακή. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν επικίνδυνες διαδρομές και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους γι’ αυτό το διάστημα.