Περισσότεροι από 6.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στην Ηπειρο και στο βόρειο Ιόνιο, ενώ μεγάλα ύψη βροχής έπεσαν στη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα και τα Πράμαντα Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr (Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), μεγάλα ύψη βροχής έπεσαν και στην Ηγουμενίτσα, τα Πράμαντα και το Τέροβο. Αναλυτικά οι περιοχές που δέχτηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής μέχρι τις 17:00 Τετάρτη:

Παραμυθιά Θεσπρωτίας: 139 χιλιοστά Ηγουμενίτσα: 90,2 χιλιοστά Πράμαντα Ιωαννίνων: 84,4 χιλιοστά Τέροβο Ιωαννίνων: 75,2 χιλιοστά Κόνιτσα: 74,4 χιλιοστά Βωβούσα Ιωαννίνων: 72,4 χιλιοστά Πεστά Ιωαννίνων: 66,4 χιλιοστά Τσοτύλι Κοζάνης: 57 χιλιοστά

Πάνω από 6.000 κεραυνοί

Μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως το απόγευμα της Τετάρτης καταγράφηκαν 2.202 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 4.353 πάνω από τη θάλασσα.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.