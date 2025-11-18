Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες, καθώς σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο – κυρίως σε Κέρκυρα και Παξούς – αλλά και την Ήπειρο.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο Τετάρτη, κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών, την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο νότιο Ιόνιο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενών τοπικών βροχών στη νότια Εύβοια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στο βορειανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.