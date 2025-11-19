newspaper
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Οι επικίνδυνες περιοχές
Ελλάδα 19 Νοεμβρίου 2025 | 06:21

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Οι επικίνδυνες περιοχές

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ο καιρός ανά περιοχή

Χαλάει και πάλι ο καιρός τις επόμενες ώρες, καθώς αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας βροχές και ισχυρές καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5, στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές ώρες πιθανώς στα βόρεια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις, στα νότια 4 με 5, στα βόρεια 6 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Stream newspaper
Θεσσαλία: Κοινό αγροτικό μέτωπο και μπλόκο στη Νίκαια
Φουντώνει η οργή 18.11.25

Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους. Ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με ένα ενιαίο μπλοκ στη Νίκαια.

Σύνταξη
Ηγουμενίτσα: Τεράστιο πλατάνι έπεσε σε ταβέρνα από τους ισχυρούς ανέμους
Ελλάδα 18.11.25

Ηγουμενίτσα: Τεράστιο πλατάνι έπεσε σε ταβέρνα από τους ισχυρούς ανέμους

Η πτώση αποδίδεται στους ιδιαίτερα δυνατούς ανέμους που πνέουν από το πρωί στην Ηγουμενίτσα δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες - Το κατάστημα ήταν κλειστό και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»
Ελλάδα 18.11.25

Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»

Σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί στο αυτοκίνητο του 44χρονου στην Ομόνοια εντόπισαν 115,6 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, που είναι γνωστή και ως «χάπι του βιασμού»

Σύνταξη
Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό
Ελλάδα 18.11.25

Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό

Ο 58χρονος είναι ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών και πατέρας των 4 αδερφών που έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Σύνταξη
Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
Ελλάδα 18.11.25

Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο δράστες είχαν μετακινηθεί με μια BMW μισθωμένη στο όνομα του πρώην στενού συνεργάτη του Νίκου Παππά, όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν στενό συνεργάτη του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι

Σύνταξη
Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες
Ελλάδα 18.11.25

Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες

Κάποιοι που έπεσαν θύμα της σπείρα εκλιπαρούσαν τον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, αλλά οι προσπάθειές τους έπεφταν στο κενό.

Σύνταξη
Νέες καταγγελίες για την εγκληματική οργάνωση με τις «μαϊμού» επενδύσεις – «Σε έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο»
Ελλάδα 18.11.25

Νέες καταγγελίες για την εγκληματική οργάνωση με τις «μαϊμού» επενδύσεις – «Σε έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο»

Οι καταγγελίες για το κύκλωμα πληθαίνουν, με ανθρώπους που δηλώνουν θύματα να αγωνιούν και να περιμένουν να μάθουν αν υπάρχει τρόπος να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχασαν.

Σύνταξη
Αχαΐα: «Είχε τρέλα με την γουρούνα», λέει συγγενείς του 4χρονου στην Αχαΐα
Ελλάδα 18.11.25

Αχαΐα: «Είχε τρέλα με την γουρούνα», λέει συγγενείς του 4χρονου στην Αχαΐα

«Ο μικρός ήταν ανήσυχος, είχε ‘τρέλα’ με την ‘γουρούνα’, και ο θείος για να τον ησυχάσει τον πήρε βόλτα αλλά έγινε το κακό και βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφορίτσα» λένε συγγενείς της οικογένειας στην Αχαΐα

Σύνταξη
Τριπλό μπόνους στις συντάξεις
Οικονομία 19.11.25

Τριπλό μπόνους στις συντάξεις

Το χρονολόγιο πληρωμών από τα τέλη του μήνα και για όλο το 2026 - Πόση θα είναι η ετήσια αύξηση, τι αλλάζει στην προσωπική διαφορά και στην ενίσχυση των 250 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια
Οικονομία 19.11.25

1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας - Νομοθετική ρύθμιση για 14.000 αδημοσίευτα κληροδοτικά έγγραφα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η ζωή μετά τα 50: Γιατί οι γυναίκες που παίρνουν διαζύγιο στη μέση ηλικία έιναι τόσο χαρούμενες;
Ασημένια εποχή 19.11.25

Η ζωή μετά τα 50: Γιατί οι γυναίκες που παίρνουν διαζύγιο στη μέση ηλικία έιναι τόσο χαρούμενες;

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι σχεδόν το ένα τρίτο των «μεσήλικων» γυναικών που έχουν πάρει διαζύγιο δηλώνουν ότι αισθάνονται «πιο ευτυχισμένες από ποτέ».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι – Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν [βίντεο]
Αδερφός Έπσταϊν 19.11.25

Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι - Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν

«Φωτιά» έβαλε ο αδερφός του Τζέφρι Έπσταϊν στο πολιτικό σκηνικό με όσα ανέφερε στον αέρα. Στο ψήφισμα υπάρχουν ρητές προβλέψεις στον νόμο όπου μπορούν να εξαιρεθούν ονόματα υπό προϋποθέσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουκρανία και η ζώνη κινδύνου
Κόσμος 19.11.25

Η Ουκρανία και η ζώνη κινδύνου

Ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα στρατηγικής και τεχνολογίας ασφάλειας, ο Στίβεν Μπρίεν αναλύει τις επιλογές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και την θέση των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Πούτιν δεν έχει σχέδιο για να κερδίσει στην Ουκρανία – Το μεγάλο τίμημα του πολέμου
The Economist 19.11.25

Ο Πούτιν δεν έχει σχέδιο για να κερδίσει στην Ουκρανία – Το μεγάλο τίμημα του πολέμου

Η οικονομία στη Ρωσία επιβαρύνθηκε πολύ, Φινλανδία και Σουηδία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι Ρώσοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά. Ο απολογισμός του πολέμου στην Ουκρανία, βαρύς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης
Συγκάλυψη; 19.11.25

Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης

Ο Ο Γιονγκ-Σου, 81χρονος σταρ του «Squid Game», αθωώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης — αγκαλιά και φιλί χωρίς συναίνεση το 2017 — με το δικαστήριο να μιλά για «αμφιβολίες» στην καταγγελία

Σύνταξη
Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ
Παρασκήνιο 19.11.25

Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη - Κούσνερ και η οικοδόμηση σχέσεων με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της άφιξης του στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον Σαλμάν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Κασόγκι
«Δεν ήταν ενήμερος» 19.11.25

Ο Τραμπ ξεπλένει τον Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι

Ο Σαλμάν «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα» όσον αφορά την υπόθεση Κασόγκι, επέμεινε ο Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, προσφέροντας θεαματική αποκατάσταση στον φιλοξενούμενό του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ενας αγνοούμενος και ζημιές σε τουλάχιστον 170 σπίτια εξαιτίας πυρκαγιάς
Ιαπωνία 19.11.25

Κόλαση με έναν αγνούμενο και ζημιές σε δεκάδες ακίνητα

Γιγαντιαίες φλόγες που καταπίνουν σπίτια αποτυπώνονται σε βίντεο στην Οιτα της Ιαπωνίας, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά από την οποία έχουν υποστεί ζημιές δεκάδες ακίνητα ενώ αγνοείται ένας άνθρωπος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες από την τρίτη συνεχόμενη νυχτερινή ρωσική επιδρομή στο Χάρκοβο
Ουκρανία 19.11.25

Δεκάδες τραυματίες από την τρίτη συναπτή νύχτα ρωσικών επιδρομών στο Χάρκοβο

Το Χάρκοβο δέχεται «επίθεση εχθρικών drones» και ακούγονται «εκρήξεις», σε άλλη μια νυχτερινή ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία, από την οποία έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 32 άνθρωποι.

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση F-35
Λευκός Οίκος 19.11.25

Εκλεισε η συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και τα F-35

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για «μελλοντικές παραδόσεις F-35».

Σύνταξη
Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» οργανώσεις τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR
«Υστερία» 19.11.25

Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση ακόμα και το CAIR

Το Τέξας χαρακτήρισε «τρομοκρατικές» δύο μουσουλμανικές οργανώσεις, τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR, το οποίο έκανε λόγο για προσπάθεια δυσφήμισης επειδή επικρίνει την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα
Κόσμος 19.11.25

Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα

Υποστηρικτές της Σεΐχ Χασίνα η οποία έχει καταφύγει στην Ινδία, έχουν ξεσηκωθεί και έχουν βάλει φωτιές σε πολλά σημεία του Μπαγκλαντές. Στην οικία της μαζεύτηκαν φοιτητές θέλοντας να το ισοπεδώσουν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το άξιζαν και μπράβο τους
On Field 19.11.25

Το άξιζαν και μπράβο τους

Η Σκωτία έκανε το «μπαμ» και δικαιώθηκε για την μεγάλη της προσπάθεια, με την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
