Χαλάει και πάλι ο καιρός τις επόμενες ώρες, καθώς αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας βροχές και ισχυρές καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5, στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές ώρες πιθανώς στα βόρεια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις, στα νότια 4 με 5, στα βόρεια 6 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.