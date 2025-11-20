Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού (πορτοκαλί προειδοποίηση) εξέδωσε η ΕΜΥ. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα, οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στην περιοχή αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).

Μεγάλα προβλήματα στην Ήπειρο

Υπενθυμίζεται ότι στην Ηπειρο η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε πολλές πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα εγκλωβισμό πολιτών και διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων.

Στην περιοχή αλλά και στο βόρειο Ιόνιο καταγράφηκαν περισσότεροι από 6.000 κεραυνοί, ενώ μέσα στην πόλη της Ηγουμενίτσας δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια καθώς φύλλα από τα δένδρα έφραξαν τα φρεάτια. Τα συνεργεία του δήμου άνοιξαν τις σχάρες για τα υποχωρήσουν τα νερά, την ώρα που η Πυροσβεστική δεχόταν αλλεπάλληλες κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια στην περιοχή.

Μεγάλα προβλήματα υπήρξαν στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Μαστοροχώρια, Πυρσόγιανη και Βούρμπιανη στην Κόνιτσα, καθώς τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν τμήματα του οδοστρώματος αλλά και έργα για την υπογειοποίηση των καλωδίων του ηλεκτρικού δικτύου.

Επίσης, πέντε κτηνοτρόφοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την Πυροσβεστική λόγω φουσκωμένων χειμάρρων και ρεμάτων από την ισχυρή βροχόπτωση. Ειδικότερα, δύο κτηνοτρόφοι εγκλωβίστηκαν στο χωριό Μελισσουργοί καθώς η διάβαση του δρόμου ήταν αδύνατη, ενώ άλλοι τρεις απεγκλωβίστηκαν στο Καβαλάρι του Δήμου Ζαγορίου.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν άντρες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο των Μηλιωτάδων καθώς και της 5ης ΕΜΑΚ.