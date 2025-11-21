Στο έλεος της κακοκαιρίας: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η βόρεια Κέρκυρα

Να κηρυχθεί ο δήμος βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο δημαρχείο του Δήμου παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του δημάρχου και της ηγεσίας της Π.Υ.

Στην ίδια σύσκεψη αποφασίστηκε μετά και τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η χθεσινοβραδινή θεομηνία, να μείνουν και τη Δευτέρα κλειστά τα σχολεία, αλλά και να αναβληθούν οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα χωριά Καρουσάδες, Βελονάδες, Σιδάρι, όπου κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους.

Μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε στο σημείο όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές σε περιπολικά και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο χώρο.

Προβλήματα σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία

Η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα πλήττονται για 3η ημέρα από το κύμα κακοκαιρίας. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο κάμπος της Βρυσέλλας με τα μανταρίνια. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση καθώς βλέπουν μέσα στα νερά την παραγωγή τους, την περίοδο της συγκομιδής.

Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Περιφέρειας βρίσκονται στον κάμπο τόσο για την καταγραφή των ζημιών, όσο και για παρεμβάσεις όπου απαιτείται η απορροή υδάτων. Ανάλογα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στον κάμπο της Σαγιάδας, με τους πορτοκαλεώνες και τα μανταρίνια. Καλλιέργειες και αγροτικοί δρόμοι είναι βυθισμένοι στα λασπόνερα.

Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, στην Κόνιτσα και το Πωγώνι, για ακόμη μία ημέρα, σημειώνονται ο καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις με τους Δήμους και την Πολιτική Προστασία να επιχειρούν με μηχανήματα, για τον καθαρισμό των δρόμων.