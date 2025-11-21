newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Στο έλεος της κακοκαιρίας: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η βόρεια Κέρκυρα
Ελλάδα 21 Νοεμβρίου 2025 | 12:48

Στο έλεος της κακοκαιρίας: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η βόρεια Κέρκυρα

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ώρες άφησε πίσω της σημαντικές ζημιές - Σφοδρό πλήγμα δέχτηκε η Κέρκυρα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Spotlight

Να κηρυχθεί ο δήμος βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο δημαρχείο του Δήμου παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του δημάρχου και της ηγεσίας της Π.Υ.

Στην ίδια σύσκεψη αποφασίστηκε μετά και τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η χθεσινοβραδινή θεομηνία, να μείνουν και τη Δευτέρα κλειστά τα σχολεία, αλλά και να αναβληθούν οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα χωριά Καρουσάδες, Βελονάδες, Σιδάρι, όπου κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους.

Μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε στο σημείο όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές σε περιπολικά και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο χώρο.

Προβλήματα σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία

Η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα πλήττονται για 3η ημέρα από το κύμα κακοκαιρίας. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο κάμπος της Βρυσέλλας με τα μανταρίνια. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση καθώς βλέπουν μέσα στα νερά την παραγωγή τους, την περίοδο της συγκομιδής.

Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Περιφέρειας βρίσκονται στον κάμπο τόσο για την καταγραφή των ζημιών, όσο και για παρεμβάσεις όπου απαιτείται η απορροή υδάτων. Ανάλογα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στον κάμπο της Σαγιάδας, με τους πορτοκαλεώνες και τα μανταρίνια. Καλλιέργειες και αγροτικοί δρόμοι είναι βυθισμένοι στα λασπόνερα.

Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, στην Κόνιτσα και το Πωγώνι, για ακόμη μία ημέρα, σημειώνονται ο καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις με τους Δήμους και την Πολιτική Προστασία να επιχειρούν με μηχανήματα, για τον καθαρισμό των δρόμων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αποκρατικοποιήσεις θα γίνουν την επόμενη χρονιά

Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αποκρατικοποιήσεις θα γίνουν την επόμενη χρονιά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βορίζια: Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα – Το βίντεο που προσκομίστηκε
«Καμία εμπλοκή» 21.11.25

Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα στα Βορίζια - Το βίντεο που προσκομίστηκε

Βίντεο προσκόμισε η υπεράσπιση προς τεκμηρίωση τα λεγομένων του ανιψιού του Φανούρη Καργάκη - «Σωστή απόφαση, καμία εμπλοκή του 23χρονου» στην έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια

Σύνταξη
Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία
Ελλάδα 21.11.25

Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία

Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα «πρωταγωνίστησε» στον Τύπο τις τελευταίες 24 ώρες, με αφορμή τη σύλληψή της σε μπλόκο της Τροχαίας. Η ίδια μίλησε στην κάμερα του MEGA για το περιστατικό μετά το τέλος της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

Σύνταξη
Σύλληψη 39χρονου κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθη 39χρονος κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα

Η εγκληματική οργάνωση για συμμετοχή στην οποία κατηγορείται ο 39χρονος φέρεται να εισάγει μεγάλες ποσοτήτες κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς χώρες της Ευρώπης

Σύνταξη
Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων – Τι θα υποστηρίξει
Στα δικαστήρια Ηρακλείου 21.11.25

Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων για το μακελειό στα Βορίζια - Τι θα υποστηρίξει

Στις 10:15 το πρωί της 1ης Νοεμβρίου ο 58χρονος βρισκόταν στο Α.Τ. Φαιστού και έδινε κατάθεση για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι του γιου του στα Βορίζια – Οι καταθέσεις που προκάλεσαν τη σύλληψή του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο
ΑΙ 21.11.25

GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ένα σουρεαλιστικό, AI-generated βίντεο όπου εμφανίζεται να παίζει ποδόσφαιρο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στο Οβάλ Γραφείο, λίγες ώρες μετά το κοινό τους δείπνο με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.11.25

Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην παραστεί στην Εξεταστική ήταν αποκλειστικά δική του

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της σπεύδουν για να απαντήσουν στο σχέδιο Τραμπ – Πίεση ΗΠΑ στον Ζελένσκι
Έκτακτη σύσκεψη 21.11.25

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας σπεύδουν για να απαντήσουν στο σχέδιο Τραμπ - Πίεση ΗΠΑ στον Ζελένσκι

Οι Financial Times κάνουν λόγο για πανικό στα ευρωπαϊκά κυβερνητικά επιτελεία λόγω του σχεδίου Τραμπ - Πώς αντέδρασαν οι αγορές - Τι διέψευσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ εκ μέρους της Ουκρανίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης
Τα Νέα της Αγοράς 21.11.25

Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης

Ως διέξοδο στην πίεση που δημιουργεί η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η ελίν προσφέρει λύσεις που μας εξασφαλίζουν σταθερές τιμές, ευελιξία και προβλεψιμότητα.

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα – Το βίντεο που προσκομίστηκε
«Καμία εμπλοκή» 21.11.25

Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα στα Βορίζια - Το βίντεο που προσκομίστηκε

Βίντεο προσκόμισε η υπεράσπιση προς τεκμηρίωση τα λεγομένων του ανιψιού του Φανούρη Καργάκη - «Σωστή απόφαση, καμία εμπλοκή του 23χρονου» στην έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια

Σύνταξη
«Να κατεδαφίζεις;» – Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τους Τραμπ
Ανατολική Πτέρυγα 21.11.25

«Να κατεδαφίζεις;» - Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τους Τραμπ

Σε μια εκδήλωση στο Μπρούκλιν για το νέο της βιβλίο, The Look, η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Ομπάμα, μίλησε για τη μόδα, τη ζωή μετά τον Λευκό Οίκο και πώς αισθάνεται πραγματικά για την επερχόμενη αίθουσα χορού του Τραμπ κόστους 250 εκατ. δολαρίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη
Τοπική διακυβέρνηση 21.11.25

Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη

Συμμετοχή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στις διεθνείς διεργασίες για το Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρέμβαση του Αντιπροέδρου του Κογκρέσου κ. Κωνσταντίνου Κουκά στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία
Ελλάδα 21.11.25

Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία

Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα «πρωταγωνίστησε» στον Τύπο τις τελευταίες 24 ώρες, με αφορμή τη σύλληψή της σε μπλόκο της Τροχαίας. Η ίδια μίλησε στην κάμερα του MEGA για το περιστατικό μετά το τέλος της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης που επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα με τη στήριξη φιλικών προς αυτή ΜΜΕ

Σύνταξη
Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του
Το άξιζε 21.11.25

Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του

Σε μια συγκινητική εκδήλωση, ο Black Panther Τσάντγουικ Μπόουζμαν τιμήθηκε μετά θάνατον, αποκτώντας το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI – Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες
Έκθεση WEF 21.11.25

Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI - Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες

Πώς βλέπουν οι εργοδότες το μέλλον της αγοράς εργασίας στο περιβάλλον της AI, σύμφωνα με την έκθεση Future of Jobs Report 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Δένει» τον Καρέτσα η Γκενκ
Ποδόσφαιρο 21.11.25

«Δένει» τον Καρέτσα η Γκενκ

Στη Γκενκ αναμένεται να συνεχίσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφού σύμφωνα με τα τελευταία βελγικά ρεπορτάζ, απομένει μονάχα η επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του ως το 2029.

Σύνταξη
Γερμανία: «Μη οριστικό» και «αρκετά ανησυχητικό» το σχέδιο Τραμπ – Οι πρώτες αντιδράσεις
Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ 21.11.25

«Μη οριστικό» και «αρκετά ανησυχητικό» το σχέδιο Τραμπ - Οι πρώτες αντιδράσεις από τη Γερμανία

Το σχέδιο Τραμπ σχολίασαν ο υπουργός Εξωτερικών και ο επιτελάρχης της καγκελαρίας στη Γερμανία - «Για προσπάθεια εξάλειψης της Ουκρανίας» μιλά ο Νίκο Λάνγκε από το συμβούλιο της Διάσκεψης του Μονάχου

Σύνταξη
Οι απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 21.11.25

Οι απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το νομοσχέδιο Δένδια έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων στις τάξεις των Υπαξιωματικών και όχι μόνο, που θεωρούν ότι θίγονται βασικά τους δικαιώματα.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο