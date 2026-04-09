Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος

Με στόχο την άμεση επίλυση των ζητημάτων που επηρεάζουν την τουριστική φυσιογνωμία των Ιονίων Νήσων, πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, στην έδρα της Περιφέρειας στην Κέρκυρα, ευρεία σύσκεψη υπό την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατόπιν πρόσκλησης και πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή.

Ο κ. Τρεπεκλής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, επισήμανε την ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών και δραστική μείωση της γραφειοκρατίας. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η πίεση προς το κεντρικό κράτος δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότηση, αλλά κυρίως την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων που δεν επιτρέπουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να ολοκληρώσει έγκαιρα – πριν την πλήρη έναρξη της τουριστικής περιόδου – τα κρίσιμα έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου και των υποδομών που επλήγησαν από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε μια εξέλιξη ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας, η Υπουργός Τουρισμού τάχθηκε υπέρ της διεκδίκησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του «Τέλους Ανθεκτικότητας», όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση που προσθέτει:

«Η κ. Κεφαλογιάννη συμφώνησε ότι οι πόροι αυτοί πρέπει να επιστρέφουν στους προορισμούς για τη στήριξη των τοπικών υποδομών, ενώ εμφανίστηκε θετική στην πρόταση που κατατέθηκε στη σύσκεψη για την απαλλαγή των μαθητικών εκδρομών από το εν λόγω τέλος, προκειμένου να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός εκτός περιόδου αιχμής.

Ο κ. Τρεπεκλής ανέδειξε το πρόβλημα των καθυστερήσεων στον διαβατηριακό έλεγχο για τους επισκέπτες εκτός Σένγκεν, οι οποίες στην έναρξη της περιόδου αγγίζουν ήδη τις 2,5 ώρες πλήττοντας την εικόνα του προορισμού, ιδιαίτερα για την κύρια αγορά των Βρετανών επισκεπτών. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι απαιτείται απλοποίηση των διαδικασιών και όχι μόνο αύξηση του ελεγκτικού προσωπικού. Η Υπουργός από τη δική της πλευρά ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος, με θετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πολύ σύντομα, οι οποίες μάλιστα, θα αφορούν τη φετινή χρονιά.

Η Υπουργός Τουρισμού, εξάλλου, ανακοίνωσε εμβληματικές παρεμβάσεις για τις θαλάσσιες υποδομές:

Την έγκριση χωροθέτησης της μαρίνας στην Ημερολιά

Την αναβάθμιση του τουριστικού λιμένα Γουβιών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Τη δρομολόγηση λύσεων για τον τουριστικό λιμένα της Φιορούλας σε συνεργασία με τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας.

Παράλληλα, η κ. Κεφαλογιάννη έκανε γνωστό ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχει υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό»