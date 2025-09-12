Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες

Αύξηση στις αφίξεις τουριστών και στα έσοδα από την τουριστική κίνηση καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2025, τόνισε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη. Ωστόσο, όπως επισήμανε, καταγράφηκε πτώση στις Κυκλάδες, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που είχε σημειωθεί στη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά.

«Ο μεγάλος στόχος είναι να μην μιλάμε για τουριστική σεζόν, να μιλάμε για τουρισμό που έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Μέχρι στιγμής έχουμε τα επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για το πρώτο εξάμηνο. Έχουμε στοιχεία από τα αεροδρόμια που πήγε πάρα πολύ καλά η επιβατική κίνηση, δεν έχουμε όμως ακόμα την επίσημη καταγραφή των εσόδων. Πέρσι που ήταν χρονιά – ρεκόρ το 2024, ο τουρισμός άμεσα προσέφερε 21,6 δισ. ευρώ τα δημόσια ταμεία. Αυτό που είδαμε είναι ότι ενώ προερχόμαστε από 2 χρόνιες ρεκόρ στη σειρά, τώρα το 2025 έχει ξεκίνησε με μία σχετικά μικρή αύξηση στις αφίξεις αλλά μία διψήφια αύξηση στα έσοδα. Σημαίνει ότι αρχίζουμε να έχουμε περισσότερο κόσμο και το εξάμηνο και μετράμε πλέον και αυτή την τουριστική περίοδο. Όπως φαίνεται έχουμε καταγράψει περισσότερα ποιοτικά αποτελέσματα», είπε η κ. Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο MEGA.

«Η Σαντορίνη επηρέασε και τους υπόλοιπους προορισμούς των Κυκλάδων»

Συνέχισε λέγοντας πως «είδαμε όντως μία πτώση στις Κυκλάδες φέτος. Η αλήθεια είναι ότι η σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη τους πρώτους μήνες του χρόνου δημιούργησε έναν φόβο. Σταμάτησε λίγο την περίοδο των προ κρατήσεων. Η αλήθεια είναι ότι η Σαντορίνη επηρέασε και τους υπόλοιπους προορισμούς των Κυκλάδων. Όπως και πέρσι όμως είδαμε ότι πολλοί προορισμοί έμειναν ανοιχτοί έως και τις 15 Νοεμβρίου, οπότε μιλάμε για μία χρόνια που είναι σε εξέλιξη. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να ανοίξει και σε νέες αγορές, όπως στην Κορέα».

Ερωτηθείσα αν επηρέασε η ακρίβεια, η κ. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε πως «η οικονομική κατάσταση των επισκεπτών που έρχονται από χώρες που είναι σε ύφεση ή σε οικονομική δυσκολία, αυτό είναι που επηρεάζει τα αποτελέσματα. Αναφέρομαι στο πώς αισθάνονται οι ξένοι τουρίστες και όχι οι Έλληνες. Σε αυτό δεν έχουμε θέματα με την ακρίβεια γιατί σε συγκεράσει με άλλους προορισμούς, δεν είμαστε πιο ακριβοί. Υπάρχει μία καλή ισορροπία ανάμεσα στην τιμή και την ποιότητα της υπηρεσίας που παράσχετε». Πρόσθεσε ότι «ο ελληνικός τουρισμός έχει ανθεκτικότητα, πάμε καλά ενώ έχουμε πόλεμο στη ‘γειτονιά’ μας και υπάρχει ύφεση στις οικονομίες των χωρών προέλευσης των επισκεπτών είναι κάτι που πρέπει να το λέμε. Ο ποιοτικός τουρισμός χρειάζεται πλαίσιο, κανόνες, δεν θέλει ασυδοσία και πρέπει να γίνεται σωστά ο έλεγχος από το κράτος και να τηρούμε τους κανόνες».

«Ο ποιοτικός τουρισμός χρειάζεται νομιμότητα και πλαίσιο»

Αναφορικά με τις αντιδράσεις των οδηγών ταξί, που πραγματοποίησαν διήμερη απεργία, η υπουργός Τουρισμού ανέφερε πως «έχει σημασία η υπηρεσία ταξί να είναι ποιοτική και σωστή και τα ελέγχεται. Όποιος κάνει το μεταφορικό έργο είναι ουσιαστικά αυτός που κάνει την πρώτη και την τελευταία εικόνες του τουρίστα στην Ελλάδα. ο τουρισμός έχει εκτιναχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Άρα και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το τουριστικό προϊόν των ΕΙΧ. Υπήρξε μία αντίδραση των οδηγών ταξί στην Αττική, αλλά η ΚΥΑ που βγήκε, αποσαφήνισε το πλαίσιο λειτουργίας των ΕΙΧ. Δεν άλλαξε κάτι στη νομοθεσία. Είναι αυστηρό το πλαίσιο για τα ΕΙΧ. Ο ποιοτικός τουρισμός χρειάζεται νομιμότητα και πλαίσιο. Και πρέπει να σέβεται ο ένας επαγγελματία τον άλλο επαγγελματία».

Για τα πρόγραμμα του υπουργείου για τον τουρισμό, η κ. Κεφαλογιάννη επισήμανε πως «το κομμάτι του ορεινού τουρισμού μας ενδιαφέρει. Έχουμε στόχο την ανάπτυξη αυτού του τομέα. Με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουμε κάνει αναβάθμιση στα χιονοδρομικά κέντρα και σε ορειβατικά καταφύγια και έχουμε δώσει δυνατότητα 12μηνης πλέον λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων, δηλαδή να χρησιμοποιούν τις υποδομές τους όχι μόνο για τη χιονοδρομία άλλα και άλλες δραστηριότητες. Μέσα από το πρόγραμμα ‘Τουρισμός για όλους’, οι Έλληνες δικαιούχοι θα μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επιδότηση για την επίσκεψή τους και τις διακοπές τους κατά τη διάρκεια της χαμηλής περιόδου ζήτησης που είναι και η περίοδος του χειμώνα. Φέτος έχουμε σπάσει τη χρονιά σε δύο κληρώσεις έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επιδότηση τις περιόδους χαμηλής περιόδου ζήτησης».

Όσα είπε η υπουργός Τουρισμού στο MEGA: