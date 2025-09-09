newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
48ωρη απεργία: Οι οδηγοί ταξί τραβούν «χειρόφρενο» – Θα εξυπηρετούνται μεταφορές από προς και τα νοσοκομεία
Ελλάδα 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:09

48ωρη απεργία: Οι οδηγοί ταξί τραβούν «χειρόφρενο» – Θα εξυπηρετούνται μεταφορές από προς και τα νοσοκομεία

Οδηγοί ταξί έχουν προγραμματίσει  συγκέντρωση στις 10 πρωί έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
«Χειρόφρενο» τραβούν από σήμερα οι οδηγοί ταξί στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που θα διαρκέσει έως τις 6 πμ της Πέμπτης.

Όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής – ΣΑΤΑ  κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.

Οδηγοί ταξί έχουν προγραμματίσει  συγκέντρωση στις 10 πρωί έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «αγώνα επιβίωσης».

Τι διεκδικούν οι οδηγοί ταξί

«Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει το ΣΑΤΑ.

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις και με ΒΑΝ.

Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει: «Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί.

Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί.

Η κυβέρνηση, συνεπής στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, νομοθετεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των ανθρώπων του μεροκάματου, απορρίπτοντας τον κοινωνικό διάλογο και το Σύνταγμα.

Δεν θα ανεχτούμε την ταπείνωση και τον αφανισμό μας».

Business
89η ΔΕΘ – Επιχειρήσεις: Κόστος ενέργειας και έλλειψη προσωπικού οι μεγάλες προκλήσεις

89η ΔΕΘ – Επιχειρήσεις: Κόστος ενέργειας και έλλειψη προσωπικού οι μεγάλες προκλήσεις

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία
Εκσυγχρονισμός 09.09.25

Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία

Μόλις 50 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το ταμείο καινοτομίας επί κλειστών προυπολογισμών 1,4 δις. ευρώ, όταν το μνημονιακό 2018 είχαν δοθεί επιπλέον 30 από τα 83 εκατ. ευρώ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δημογραφικό: Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να βάλουν «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;
«Πρόβλημα των προβλημάτων» 09.09.25

Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να συμβάλουν στο δημογραφικό;

Το δημογραφικό, μια τεράστια η απειλή για την Ελλάδα. Αρκούν τα μέτρα στήριξης στις οικογένειες με παιδιά για να μπει ένα «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους
Ευλογιά προβάτων 09.09.25

«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους

Εναν χρόνο μετά την εμφάνιση της ευλογιάς προβάτων, σημειώνεται έξαρση της επιδημίας - Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τα ζώα τους, ο Περιφέρειαρχης Θεσσαλίας και ο καθηγητής Αθανάσιος Τσάκρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου
Ελλάδα 09.09.25

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου

Η κάμερα κατέγραψε τον σεισμό την ώρα που μετέδιδε σε ζωντανή μετάδοση τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού μετά τον Εθνικής Ομάδας με τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα – «Πρόκειται για τυφλό ρήγμα» [βίντεο]
Δείτε βίντεο 09.09.25 Upd: 01:37

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα - «Πρόκειται για τυφλό ρήγμα»

«Ο σεισμός στην Εύβοια σημειώθηκε πάνω σε ένα ρήγμα με χαρακτηριστικά οριζόντιας ολίσθησης. Πρόκειται για ένα “τυφλό” ρήγμα. Έως τώρα δεν το γνωρίζαμε», δήλωσε στο in ο Αθανάσιος Γκανάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης
Ελλάδα 08.09.25

Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αναφέρει ότι τα αντικείμενα που ήταν προς πώληση δεν φαίνεται να ήταν κειμήλια της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Σύνταξη
Αμπάς: Συνάντηση με Στάρμερ στον Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ
Τι συζήτησαν 09.09.25

Συνάντηση Αμπάς με Στάρμερ στο Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για την πρόθεσή του να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος - Στο Λονδίνο αναμένεται και ο ισραηλινός πρόεδρος

Σύνταξη
Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία
Εκσυγχρονισμός 09.09.25

Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία

Μόλις 50 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το ταμείο καινοτομίας επί κλειστών προυπολογισμών 1,4 δις. ευρώ, όταν το μνημονιακό 2018 είχαν δοθεί επιπλέον 30 από τα 83 εκατ. ευρώ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να βάλουν «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;
«Πρόβλημα των προβλημάτων» 09.09.25

Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να συμβάλουν στο δημογραφικό;

Το δημογραφικό, μια τεράστια η απειλή για την Ελλάδα. Αρκούν τα μέτρα στήριξης στις οικογένειες με παιδιά για να μπει ένα «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους
Ευλογιά προβάτων 09.09.25

«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους

Εναν χρόνο μετά την εμφάνιση της ευλογιάς προβάτων, σημειώνεται έξαρση της επιδημίας - Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τα ζώα τους, ο Περιφέρειαρχης Θεσσαλίας και ο καθηγητής Αθανάσιος Τσάκρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία
Νέα παγκόσμια τάξη 09.09.25

Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το Πεκίνο παρουσιάζεται ως ουδέτερος μεσολαβητής, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά έχει υποστηρίξει υλικά και πολιτικά τον πόλεμο του Κρεμλίνου και φαίνεται να επωφελείται από αυτόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο
Όνειρο 09.09.25

O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο

O Στίβεν Σπίλμπεργκ πρότεινε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς για τον ρόλο της Έλενα Μοντέρο στην ταινία «Η μάσκα του Ζορό», αφού είδε την ερμηνεία της στη μίνι σειρά «Τιτανικός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισραήλ: Δεν εκτελούν δικαστική απόφαση που ζητά να τρέφονται καλύτερα οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι
Ισραήλ 09.09.25

Απορρίπτουν δικαστική απόφαση για καλύτερη διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ διέταξε να βελτιωθεί η διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων, αλλά οι ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνούνται να εκτελέσουν την απόφασή του.

Σύνταξη
Καταγγελία επίθεσης στον Στόλο για τη Γάζα: Δεν εντοπίστηκε drone αναφέρει η εθνική φρουρά της Τυνησίας
Τυνησία 09.09.25

Επίθεση από drone καταγγέλλει ο Στόλος για τη Γάζα - Δεν βρέθηκε κάτι λένε οι Αρχές

Ο Στόλος για τη Γάζα κατήγγειλε επίθεση από drone, οι Αρχές της Τυνησίας δήλωσαν πως δεν εντοπίστηκε κάτι, αλλά με βάση τα προκαταρκτικά ευρήματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο.

Σύνταξη
Νορβηγία: Παραμένει στην εξουσία η κεντροαριστερά – Ιστορικό ποσοστό για το λαϊκιστικό Κόμμα της Προόδου
Βουλευτικές εκλογές 09.09.25

Κεντροαριστερή εξουσία στη Νορβηγία με θεαματική άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς

Το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του κατέγραψε το λαϊκιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα στη Νορβηγία όπου η συμμαχία της κεντροαριστεράς θα παραμείνει στην εξουσία, βάσει του εκλογικού αποτελέσματος.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θεωρεί την ενδοοικογενειακή βία λιγότερο σοβαρό αδίκημα
«Εθελοτυφλεί» 09.09.25

«Καβγαδάκι με τη γυναίκα» η ενδοοικογενειακή βία για τον Τραμπ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», στηλίτευσε η πρόεδρος της NOW τις δηλώσεις του, με τις οποίες χαρακτήρισε λιγότερο σοβαρό αδίκημα την ενδοοικογενειακή βία.

Σύνταξη
Συρία: Ισραηλινές επιδρομές κοντά στη Χομς, τη Λαττάκεια και την Παλμύρα
Κόσμος 09.09.25

Νέες ισραηλινές επιδρομές στη Συρία

Επιδρομές σε περιοχές της κεντρικής Συρίας εξαπέλυσε το Ισραήλ, με στόχο «στρατιωτική μονάδα» κοντά στη Χομς, «στρατόπεδο» στη Λαττάκεια καθώς και στην πόλη της Παλμύρας.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
