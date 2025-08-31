newspaper
Τουρισμός: Το ελληνικό καλοκαίρι γίνεται «μακρύτερο»
Οικονομικές Ειδήσεις 31 Αυγούστου 2025 | 08:00

Τουρισμός: Το ελληνικό καλοκαίρι γίνεται «μακρύτερο»

Ανθεκτικός τουρισμός και ανάπτυξη - Νέα περίοδος αιχμής για την Ελλάδα με Σεπτέμβριο και Οκτώβριο - Περισσότεροι προορισμοί ανοιχτοί, ακόμα και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου

Κώστας Ντελέζος
A
A
Spotlight

Σε ένα «ισχυρό δίμηνο» Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου «ποντάρει» φέτος ο ελληνικός τουρισμός, που εξακολουθεί να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας και δυναμικής ανάπτυξης, παρά τη «στασιμότητα» που εμφάνισε στο ξεκίνημα της χρονιάς και κατά την «υψηλή περίοδο» (high season) Ιουλίου – Αυγούστου.

Τα στοιχεία των κρατήσεων δείχνουν πως οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος έχουν εξελιχθεί σε νέα «περίοδο αιχμής»

Συνολικά, οι προγραμματισμένες θέσεις για το υπόλοιπο της σεζόν 2025 (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος), σύμφωνα με τα στοιχεία του airdata-tracker του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ανέρχονται σε 12.949.735, σημειώνοντας άνοδο 4,5% σε σχέση με πέρυσι. Μόνο για τον Σεπτέμβριο, η αύξηση φτάνει το 4,5%, ενώ για τον Οκτώβριο αγγίζει το 4,7%, επιβεβαιώνοντας την τάση επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, με το ελληνικό καλοκαίρι να γίνεται «μακρύτερο».

Τα στοιχεία των κρατήσεων δείχνουν πως οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος έχουν εξελιχθεί σε νέα «περίοδο αιχμής» για την Ελλάδα, με ολοένα και περισσότερους προορισμούς να παραμένουν ανοιχτοί ακόμη και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, κυρίως στη Ρόδο και την Κρήτη. Η τάση επιμήκυνσης της σεζόν υποστηρίζεται κυρίως από γερμανούς, βρετανούς αλλά και ισραηλινούς επισκέπτες, ενώ ειδικά για την Αθήνα, ξεχωρίζει η αμερικανική αγορά με αύξηση 23,2% για το σύνολο της σεζόν και ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση για το φθινόπωρο. Ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται στον «τέταρτο μήνα» του καλοκαιριού, με αυξημένες αφίξεις ξένων τουριστών και πληρότητες καταλυμάτων. Οι ξενοδόχοι ανά την Ελλάδα που διαπίστωσαν ότι κατά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου οι κρατήσεις κινήθηκαν σε πιο μετριοπαθείς ρυθμούς σε σχέση με πέρυσι, προσβλέπουν σε υψηλότερους ρυθμούς τον Σεπτέμβριο.

Η τάση αυτή είναι πιο έντονη σε σχέση με το 2024, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου, όπου αυξάνεται το μερίδιο των επισκεπτών στις αρχές του φθινοπώρου, μία περίοδο με λιγότερη ζέστη, καλύτερες τιμές, αλλά και λιγότερο κόσμο ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ζήτησης. Η τουριστική κίνηση του Σεπτεμβρίου, που και πέρυσι κατέγραψε ιστορικά υψηλά νούμερα, οι αφίξεις και εισπράξεις του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου και η ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα αμερικανών τουριστών, είναι οι βασικές παράμετροι που θα καθορίσουν τις τουριστικές επιδόσεις του 2025.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το φετινό καλοκαίρι, τα στοιχεία δείχνουν σημαντικές αυξήσεις για το σύνολο των προορισμών της χώρας, με τον κύριο όγκο των ξένων επισκεπτών να προέρχονται από τις αγορές της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που αποτελούν παραδοσιακούς «τροφοδότες» του ελληνικού τουρισμού. Μια πρώτη εκτίμηση για την πορεία του τουρισμού κατά τη φετινή χρονιά κάνει λόγο για αύξηση κατά 3% – 5% στις αφίξεις, ενώ οι εισπράξεις, με βάση τις έως τώρα εκτιμήσεις, θα κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι, πέρυσι, πλην της κρουαζιέρας, η ταξιδιωτική κίνηση ανά την Ελλάδα άγγιξε τις 36 εκατ. αφίξεις, αριθμός που φέτος ενδέχεται να ανέβει στα 37 – 37,5 εκατ., ενώ οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν στα 20,6 δισ. ευρώ.

Συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας, πέρυσι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση άγγιξε τα 40,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες, ενώ οι εισπράξεις ανήλθαν στα 21,6 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα έσοδα, μένει να φανεί αν θα εμφανίσουν περαιτέρω άνοδο, καθιστώντας τη φετινή χρονιά ως το νέο έτος αναφοράς του ελληνικού τουρισμού. Πάντως, προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί η αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η οποία ανήλθε στα 622,7 ευρώ, 10,1% υψηλότερα από πέρυσι.

Οι πολλαπλές ταχύτητες

Με τον Αύγουστο να οδεύει προς το τέλος του, οι εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων ανά την Ελλάδα διαπιστώνουν ότι το 2025 κινείται με πολλαπλές ταχύτητες, ενώ και οι ταξιδιώτες που έρχονται στη χώρα, ειδικά οι Ευρωπαίοι, φαίνεται ότι ξοδεύουν λιγότερα στο λιανικό εμπόριο και την εστίαση και μένουν λιγότερες μέρες. Ειδικότερα, η κατανάλωση σε εστιατόρια και ταβέρνες, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, κατέγραψε «βουτιά», που ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και στο 10% σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι.

Οσον αφορά τους προορισμούς, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ξεχωρίζουν φέτος, καταγράφοντας αύξηση των ξένων επισκεπτών κατά 9%. Η αύξηση αυτή επηρεάζει παράλληλα τη μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών, δεδομένου ότι η πλειονότητα των επισκεπτών πραγματοποιεί σύντομες αποδράσεις city break ή χρησιμοποιεί την Αθήνα ως ενδιάμεσο σταθμό για τα νησιά.

Επίσης, στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα, Κω, Χαλκιδική κ.ά., καταγράφεται θετικό πρόσημο – μικρότερο ή μεγαλύτερο – στις αφίξεις, ωστόσο με μικρότερη δαπάνη, όπως διαπιστώνουν οι επαγγελματίες, δεδομένων και των πιέσεων που δέχονται φέτος τα νοικοκυριά των ευρωπαϊκών χωρών.

Στις Κυκλάδες, «στασιμότητα» εμφανίζουν οι δύο premium προορισμοί, η Σαντορίνη – κυρίως λόγω της σεισμικής δραστηριότητας του χειμώνα, με το νησί, πάντως, να περιορίζει σταδιακά τις απώλειες – και η Μύκονος, έστω κι αν τα πακέτα φέτος από πλευράς τιμών είναι βελτιωμένα. Από την άλλη πλευρά, σε συνέχεια της γενικότερης ευρωπαϊκής τάσης των επισκεπτών για την… ανακάλυψη νέων προορισμών, νησιά όπως η Μήλος, η Νάξος και η Σύρος παρουσίασαν σημαντική άνοδο αφίξεων.

Με δεδομένο ότι 7 στους 10 επισκέπτες φτάνουν στην Ελλάδα αεροπορικώς, τα 39 αεροδρόμια της χώρας, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 υποδέχθηκαν συνολικά 32,35 εκατ. επιβάτες (εσωτερικού – εξωτερικού), οι οποίοι ήταν αυξημένοι κατά 5,2%, σε σχέση με το 2024. Συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών που έρχονται στην Ελλάδα οδικώς ή μέσω θαλάσσης, μία πρώτη εκτίμηση για τις αφίξεις φέτος παραπέμπει σε νέα άνοδο της τάξεως του 3%-5%.

«Φέτος η κίνηση εξακολουθεί να είναι ανοδική, όμως δεν μπορούμε κάθε χρόνο να έχουμε ανάπτυξη της τάξεως του 7% – 10%» επισήμανε πρόσφατα ο πρόεδρος της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης, ενώ αντίστοιχη ήταν η εκτίμηση που εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ και πρώην πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος.

«Υστερα από δέκα χρόνια ανόδου, από το 2014 και μετά, είναι λογικό ο κλάδος να περνά στη φάση της επιπεδοποίησης των εσόδων», με τον στόχο για φέτος να είναι στα περσινά υψηλά έσοδα και να συνιστά σημαντική επιτυχία εφόσον εξασφαλιστούν ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γ. Ρέτσος. Ο ίδιος επισήμανε τις διαφορετικές ταχύτητες που καταγράφονται τη φετινή σεζόν στον κλάδο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και ελαφρά «διόρθωση» αν όχι φέτος, από το 2026, κυρίως λόγω της πίεσης στα εισοδήματα των Ευρωπαίων, που είναι και η βασική δεξαμενή του ελληνικού τουρισμού, αλλά και της ψυχολογίας των Αμερικανών, για ταξίδια γενικότερα στην Ευρώπη, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Business
 Ακίνητα: «Χορός» δισεκατομμυρίων στο ελληνικό real estate – Η κίνηση της ΙΟΝ

 Ακίνητα: «Χορός» δισεκατομμυρίων στο ελληνικό real estate – Η κίνηση της ΙΟΝ

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Ποια μέτρα «κλειδώνουν»

89η ΔΕΘ: Ποια μέτρα «κλειδώνουν»

Πακέτο ΔΕΘ: Διπλή ενίσχυση στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων
Ποιοι κερδίζουν 31.08.25

Διπλή ενίσχυση στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων

Έξτρα φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και πολυτέκνους ενσωματώνει το πακέτο ΔΕΘ - Στοίχημα η αντιμετώπιση της ακρίβειας - Ειδικές παρεμβάσεις στη φορολογία και τις εισφορές για τη μεσαία τάξη

Μαρία Βουργάνα, Ηλίας Γεωργάκης
Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 το Σάββατο και την Κυριακή, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θέλουν να συνεχίσουν και αυτοί με το απόλυτο στη Super League, κόντρα σε Αστέρα και Ατρόμητο, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα κλείνει η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα απέναντι στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Στόλος της Ελευθερίας: Ξεκινά σήμερα με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία»
Η συμμετοχή της Ελλάδας 31.08.25

Ξεκινά σήμερα ο στόλος της ελπίδας με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία» - Πότε θα φτάσει

Η ανθρωπιστική αυτή αποστολή στη Γάζα είναι μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστορία. Απροσδιόριστος αριθμός πλοίων αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τη Βαρκελώνη

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» – Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας
Ο στόχος των κινητοποιήσεων 31.08.25

«Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» - Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ

Πολλές μεγάλες και μικρές εργατικές οργανώσεις συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στις ΗΠΑ - Συγκέντρωση και έξω από τον Πύργο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)

Ο Μεχντί Ταρέμι έφτασε στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τροχαίο: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στη λεωφόρο Ποσειδώνος
Τροχαίο 31.08.25

Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου όταν η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τη λεωφόρο Ποσειδώνος από σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει την επιστολική ψήφο – Θα κάνει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας του εκλογέα
Νέο μέτρο 31.08.25

Θέλει να περιορίσει την επιστολική ψήφο ο Τραμπ - Θα κάνει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας του εκλογέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί εδώ και καιρό το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ και επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης νοθείας

Σύνταξη
Cardi B: Από τη δικαστική αίθουσα στα viral memes
Viral 31.08.25

Cardi B: Από τη δικαστική αίθουσα στα viral memes

Η δίκη των 24 εκατ. δολαρίων της Cardi B με την πρώην φρουρό ασφαλείας μετατράπηκε σε καταιγισμό viral στιγμών, με περούκες, ατάκες και αυθόρμητες αντιδράσεις που έγιναν memes

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Ένα chatbot μάς αλλάζει γνώμη μέσα σε 10 λεπτά
Τεχνητή νοημοσύνη 31.08.25

Ένα chatbot μάς αλλάζει γνώμη μέσα σε 10 λεπτά

Πληθαίνουν τα πειράματα και οι έρευνες που δείχνουν ότι τα προηγμένα μοντέλα chatbot μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τις πολιτικές απόψεις των ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Γιατί ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη υπονομεύει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;
Στο παρασκήνιο 31.08.25

Γιατί ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη υπονομεύει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

Ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να θεωρούν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Πραξικόπημα» και στη δημόσια υγεία
Ντόναλντ Τραμπ 31.08.25

«Πραξικόπημα» και στη δημόσια υγεία

Ντόμινο παραιτήσεων κορυφαίων αξιωματούχων των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων μετά την «καρατόμηση» της επικεφαλής τους, Σούζαν Μονάρεζ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μέσα στη βουή του δρόμου: Ποια χώρα στην Ευρώπη υποφέρει περισσότερο από την ηχορύπανση;
Υγεία 31.08.25

Μέσα στη βουή του δρόμου: Ποια χώρα στην Ευρώπη υποφέρει περισσότερο από την ηχορύπανση;

Η ηχορύπανση απειλεί την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη με τις διαταραχές του ύπνου, τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές να είναι οι κύριες επιπτώσεις.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πακέτο ΔΕΘ: Διπλή ενίσχυση στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων
Ποιοι κερδίζουν 31.08.25

Διπλή ενίσχυση στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων

Έξτρα φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και πολυτέκνους ενσωματώνει το πακέτο ΔΕΘ - Στοίχημα η αντιμετώπιση της ακρίβειας - Ειδικές παρεμβάσεις στη φορολογία και τις εισφορές για τη μεσαία τάξη

Μαρία Βουργάνα, Ηλίας Γεωργάκης
«Νετάνιαχου, αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο…» – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό
Κόσμος 31.08.25

«Νετάνιαχου, αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο…» – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Η μητέρα ενός Ισραηλινού ομήρου που κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν 23 μήνες απείλησε σήμερα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα ασκήσει εις βάρος του δίωξη για «δολοφονία» αν ο γιος της δεν απελευθερωθεί ζωντανός. «Νετάνιαχου, αν ο Ματάν μου επιστρέψει σε σάκο πτωμάτων (…), θα φροντίσω προσωπικά ότι θα κατηγορηθείς για φόνο», […]

Σύνταξη
Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;
Deutsche Welle 31.08.25

Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;

Για μια ακόμα φορά ακούστηκε ότι η γαλλογερμανική μηχανή «πήρε μπροστά», αλλά η εσωτερική κατάσταση και στις δύο χώρες προκαλεί ερωτηματικά και για το αν και πόσο γρήγορα μπορεί αυτή να κινηθεί.

Σύνταξη
