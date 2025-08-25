newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία
Οικονομία 25 Αυγούστου 2025 | 06:10

Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία

Πώς οι αφίξεις και οι εισπράξεις μετατρέπονται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Spotlight

Ο τουρισμός στην Ελλάδα διαπερνά σχεδόν κάθε έκφανση της οικονομίας, από τις μεταφορές και την εστίαση μέχρι τον πολιτισμό και την τοπική παραγωγή. Ο ΟΟΣΑ στη μελέτη του για την επίπτωση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία σημειώνει ότι η «βαριά βιομηχανία» της χώρας δεν περιορίζεται στις αφίξεις, αλλά στο πώς αυτές μετουσιώνονται σε συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Το εργαλείο που προτείνει ο ΟΟΣΑ για να μετρηθεί αυτή η επίδραση είναι το Tourism Satellite Account (TSA). Πρόκειται για ένα διεθνές σύστημα που ενοποιεί τα τουριστικά δεδομένα με τους εθνικούς λογαριασμούς, ώστε να φαίνεται καθαρά πώς ο τουρισμός συμβάλλει στην παραγωγή, στην κατανάλωση και στις επενδύσεις. Χωρίς αυτό το πλαίσιο, η εικόνα παραμένει θολή: ξέρουμε πόσοι επισκέπτες ήρθαν, αλλά δεν ξέρουμε επακριβώς πόσο ωφέλησαν την οικονομία.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2025 έρχονται να ενισχύσουν αυτό το αφήγημα. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα σχεδόν 6 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με πέρυσι, χάρη κυρίως στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι. Με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πόσο αφήνουν.

Ο ρόλος της ποιότητας

Η μελέτη του ΟΟΣΑ τονίζει ότι η Ελλάδα έχει έναν ιδιαίτερο, πολύπλοκο χαρακτήρα: δεκάδες νησιά, διαφορετικούς τύπους προορισμών, ποικιλία μορφών τουρισμού, από κρουαζιέρες μέχρι αγροτουρισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές δεν μπορούν να είναι ομοιόμορφες. Χρειάζονται στοχευμένα μέτρα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής. Ενα μικρό νησί που εξαρτάται από τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις έχει εντελώς διαφορετικές προκλήσεις από μια μεγάλη πόλη που προσελκύει συνέδρια ή διεθνείς εκθέσεις.

Η Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψε πως οι επισκέπτες δαπάνησαν σημαντικά περισσότερα χρήματα, ανεξαρτήτως του ότι οι αφίξεις αυξήθηκαν ελάχιστα. Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Αμερικανοί ξόδεψαν περισσότερα ανά ταξίδι, ενισχύοντας το πλεόνασμα. Αυτό αντανακλά μια γενικότερη αναβάθμιση των υπηρεσιών: καλύτερα καταλύματα, ανανεωμένα εστιατόρια, πιο ποιοτικές εμπειρίες.

Ο ΟΟΣΑ υπενθυμίζει ότι αυτή η βελτίωση δεν μπορεί να είναι τυχαία. Προϋποθέτει:

  1. Στρατηγική προβολή που αναδεικνύει θεματικές διαδρομές, από την ιστορία και τον πολιτισμό μέχρι τη γαστρονομία.
  2. Δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, όπως λιμάνια για κρουαζιέρες, αεροδρόμια, αρχαιολογικούς χώρους.
  3. Συνεχή συλλογή δεδομένων από ξενοδοχεία, βραχυχρόνιες μισθώσεις και πρακτορεία, ώστε οι πολιτικές να βασίζονται σε ακριβείς μετρήσεις.

Η κοινωνική διάσταση

Σημαντική είναι και η κοινωνική διάσταση. Ο τουρισμός αποτελεί βασική πηγή απασχόλησης, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και αγροτικές περιοχές. Ωστόσο, η εποχικότητα παραμένει πρόβλημα.

Το καλοκαίρι δημιουργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως χάνονται με την έλευση του χειμώνα. Η πρόκληση είναι πώς θα επεκταθεί η σεζόν, πώς θα προσφέρονται εναλλακτικές μορφές τουρισμού ώστε οι τοπικές κοινωνίες να έχουν σταθερό εισόδημα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ανακύκλωση
Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ: Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ 25.08.25

Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών

Το διάστημα 2020-2024 ο φόρος εισοδήματος για τους μισθωτούς αυξήθηκε κατά 118%, έναντι ονομαστικών αυξήσεων στους μισθούς 28%. Τι καταγράφει και τι προτείνει νέα έρευνα της ΕΝΥΠΕΚΚ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Σύγχυση κι αστάθεια» 25.08.25

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί
Ζητούν διευκρινίσεις 24.08.25

Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν την αποστολή δεμάτων προς ΗΠΑ – Αιτία, οι δασμοί

Στις 29 Αυγούστου καταργείται η απαλλαγή de minimis για δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι ταχυδρομικές εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν πως ό,τι φύγει τώρα δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις.

Σύνταξη
Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών
Βιωσιμότητα 24.08.25

Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών

Φέρνοντας ως παράδειγμα τον μύθο του Ίκαρου, ο Independent προειδοποιεί ότι ο υπερτουρισμός μπορεί να κάψει την Ελλάδα εκτός αν λάβει μέτρα υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα
Πληθωρισμός 24.08.25

Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

H κυβέρνηση, στριμωγμένη από τα σκάνδαλα και την οργή για τις πυρκαγιές, προαναγγέλλει ελαφρύνσεις εν όψει της ΔΕΘ. Θα φανούν όμως ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια που καλπάζει;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο

Αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί, αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο - Διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: ‘Οπλα κουβαλούν οι άνδρες της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο – Σφοδρές αντιδράσεις
Δυσμενής εξέλιξη 25.08.25

'Οπλα κουβαλούν πλέον οι εθνοφρουροί στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο - Σφοδρές αντιδράσεις

Ο Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει να αναπτύξει δύναμη της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο, δικαιώνοντας τους επικριτές του που θεωρούν ότι θέλει να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης

Σύνταξη
Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό

Ξεπερνά την πρώτη αμηχανία η Κουμουνδούρου για το «κόμμα Τσίπρα», ο Φάμελλος αξιοποιεί το κεφάλαιο του πρώην, ο Χαρίτσης ξορκίζει την παρελθοντολογία, τελειώνει για τη ΝΔ το αφήγημα του «σκιάχτρου».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ: Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ 25.08.25

Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών

Το διάστημα 2020-2024 ο φόρος εισοδήματος για τους μισθωτούς αυξήθηκε κατά 118%, έναντι ονομαστικών αυξήσεων στους μισθούς 28%. Τι καταγράφει και τι προτείνει νέα έρευνα της ΕΝΥΠΕΚΚ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη
Αποπνικτική ζέστη 25.08.25

Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη

Καύσωνας πλήττει τον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις δυτικές ΗΠΑ, ακραίο κίνδυνο για Καλιφόρνια και Αριζόνα δίνουν οι μετεωρολόγοι.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες
Κρίσιμη καμπή 25.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες

Σάλος στο Βερολίνο από τους υπαινιγμούς του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για πιθανή συμμετοχή του στρατού της Γερμανίας στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σύγκρουση Τραμπ – αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη του στρατού σε πόλεις που κυβερνούν οι δημοκρατικοί
Ανάπτυξη στρατού 25.08.25

Δημοκρατικοί εναντίον Τραμπ: «Δικτάτορας, κατασκευάζει κρίση»

«Δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», λένε δημοκρατικοί στις ΗΠΑ για τον Τραμπ, που «κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής».

Σύνταξη
Το Περού πλήττεται από ισχυρό αντικυκλώνα με σφοδρούς ανέμους – Ενας νεκρός, μεγάλα κύματα κλείνουν λιμάνια
Κλείνουν λιμάνια 25.08.25

Φονικός αντικυκλώνας χτυπά το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα

Μέλος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ισχυρού αντικυκλώνα που πλήττει το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν τα περισσότερα λιμάνια.

Σύνταξη
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Σύγχυση κι αστάθεια» 25.08.25

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο