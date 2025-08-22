Ο τουρισμός παραμένει το «βαρύ χαρτί» της ελληνικής οικονομίας όμως προβληματισμό προκαλεί η πτώση του αριθμού των τουριστών που ήρθαν στην Ελλάδα τον Ιούνιο σε συνδυασμό με το έλλειμμα ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Η χώρα οδεύει προς πολύ υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο σύνολο του έτους για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παρά την αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό

Τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (για τον Ιούνιο) δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού καθώς η «βαριά βιομηχανία» της χώρας δείχνει να χάνει τη θετική δυναμική που είχε καταγραφεί τους πρώτους μήνες του έτους, ωστόσο υπάρχει δρόμος ακόμα καθώς το τρίμηνο που ακολουθεί (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος) είναι ικανό να αλλάξει τα δεδομένα.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε λόγω της μείωσης των εξαγωγών και της αύξησης των εισαγωγών και ξεπέρασε τα επίπεδα τόσο του 2023 όσο και του 2024. Oι δε ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στο ισοζύγιο υπηρεσιών ήταν αδύναμες για να το αντισταθμίσουν.

Στα 7,6 δισ. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Στο πρώτο εξάμηνο, το συνολικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 7,6 δισ. ευρώ. Αν και μικρότερο από πέρυσι παραμένει σε αρκετά υψηλό επίπεδο κάτι που αναδεικνύει την ύπαρξη δομικών προβλημάτων που ταλανίζουν την ελληνική οικονομία.

Η αναπαραγωγή του υψηλού ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών είναι καθρέφτης του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Όχι αρκετά τα έσοδα από το τουριστικό ρεύμα

Ο τουρισμός, το μοναδικό αντίβαρο για να μπει ένα «φρένο» στην κατρακύλα, παραμένει ο σταθερός «αιμοδότης» της οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ οι αφίξεις τον Ιούνιο μειώθηκαν κατά 1,7%. Αυτό δεν επηρέασε τις εισπράξεις που ήταν υψηλότερες. Τον Ιούνιο τα έσοδα από τον τουρισμό ανέβηκαν κατά 8,8%, ενώ συνολικά στο εξάμηνο κατά 11%. Όμως, η άνοδος των εσόδων δεν οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης αλλά κυρίως λόγω του υψηλού πληθωρισμού που υπάρχει στη χώρα μας.

Τα έσοδα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών να αυξάνεται μεν αλλά οριακά, γεγονός που φανερώνει ότι η ραγδαία αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό γνωρίζει κόπωση.

Με τη συνολική αποτίμηση να γίνεται αργότερα αφού αναμένονται νεότερα στοιχεία κομβικής σημασίας θα είναι οι δείκτες της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη και η διάρκεια του ταξιδιού.

Λίγο αργότερα ο «τελικός λογαριασμός»

Προσώρας τα αυξημένα έσοδα που παρατηρούνται δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε υψηλότερη κατανάλωση προς τις τουριστικές επιχειρήσεις και ειδικότερα προς την εστίαση, αλλά αποδίδονται περισσότερο στην άνοδο των τιμών σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως εξηγεί στον ΟΤ ο Γιάννης Λιάρος, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠ.Ο.ΕΣ.), «η εστίαση είναι κάτω και η τελική αποτίμηση θα γίνει μετά τον Αύγουστο, μήνα που παραδοσιακά ενισχύεται από τον εσωτερικό τουρισμό».

Όμως, η ακρίβεια κάνει τους Έλληνες καταναλωτές να περιορίζουν τις εξόδους, προτιμώντας πιο φθηνές λύσεις. Η κατ’ οίκον διασκέδαση με φίλους, η κατανάλωση καφέ και αλκοόλ στο σπίτι, τα ημι-έτοιμα γεύματα, η στροφή στο συγκριτικά φθηνότερο γρήγορο φαγητό, αλλάζουν τις ισορροπίες στην αγορά.

Ένας από τους παράγοντες που αλλάζουν το τοπίο είναι η εξάπλωση του Airbnb. Οι έξοδοι στα εστιατόρια και τις ταβέρνες έχουν μειωθεί.

Την τάση αυτή επιβεβαιώνουν και τα τελευταία δεδομένα από την εφαρμογή διαχείρισης χρημάτων Plum. Σύμφωνα με το μηνίαιο report Money Unwrapped της Plum, το οποίο αναλύει τις μεταβολές στη μέση δαπάνη ανά χρήστη με βάση πραγματικές συναλλαγές σε επιλεγμένες κατηγορίες, τον Ιούνιο η κατηγορία της Εστίασης παρουσίασε μείωση 50% σε μηνιαία βάση, καταγράφοντας πέντε συνεχόμενους μήνες πτώσης και υποδεικνύοντας ότι τα γεύματα εκτός σπιτιού ίσως είναι από τις πρώτες πολυτέλειες που εγκαταλείπονται όταν εντείνεται η πίεση.

Σύμφωνα με τον Ιωάννη Δαβερώνη, πρόεδρο της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής (ΕΕΣΑ) και γενικό γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), είναι ακόμα νωρίς για να βγουν συμπεράσματα για την πορεία του κλάδου τη φετινή σεζόν. Ο τελικός λογαριασμός θα γίνει προς τα μέσα του Οκτωβρίου, και όλοι ευελπιστούν σε ένα θετικό αποτέλεσμα.