Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά, παρουσία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, εκπροσώπων της ναυτιλιακής κοινότητας και επιχειρήσεων του ναυτιλιακού κλάδου.

Στην εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, κύριο μέρος συζήτησης αποτέλεσε ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει ο Πειραιάς ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο και πυλώνας ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Ο Πειραιάς αποτελεί διαχρονικά την καρδιά της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Δήμος Πειραιά δεν μπορεί και δεν πρέπει να μένει εκτός των συζητήσεων και των πρωτοβουλιών που αφορούν το μέλλον του κλάδου. Στόχος της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά είναι η ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν τη ναυτιλία.

Μέσα από τη συνεργασία με τους φορείς και τους ανθρώπους της ναυτιλίας, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα για την ανάπτυξη του Πειραιά. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο Νίκο Χρυσοφάκη και όλα τα μέλη της Επιτροπής για τη σημαντική τους δουλειά, τις ιδέες τους και την προσήλωσή τους στις δράσεις για την προώθηση της ναυτιλίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ναυτιλίας Νίκος Χρυσοφάκης, αναφέρθηκε στις δράσεις της Επιτροπής και στη συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς και στη σημασία του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Τοποθετήσεις πραγματοποίησαν επίσης, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Δημήτρης Βλαχάκος, το μέλος της Επιτροπής Κατερίνα Βαμβακούση, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρύδης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις δράσεις και στους στόχους της Επιτροπής Ναυτιλίας.