Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Απανταχού Μανιατών

Στον ετήσιο χορό για την κοπή της βασιλόπιτας της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη» που πραγματοποιήθηκε χθες, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Βάλια Κυριαζή – Μώραλη.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.

Από τον Δήμο Πειραιά παρευρέθηκαν επίσης Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμήθηκαν η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρίζα Κωχ και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν επίτιμα μέλη της Ένωσης.

Η εκδήλωση, η οποία πλαισιώθηκε από μουσική και χορούς της Μάνης, ήταν αφιερωμένη στην παράδοση, την ιστορία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά.

Nέες κοινές πρωτοβουλίες προς όφελος της πόλης

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Με ιδιαίτερη χαρά παρευρέθηκα στον ετήσιο χορό της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη» και στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της. Το μανιάτικο στοιχείο αποτελεί διαχρονικά ένα ζωντανό και δυναμικό κομμάτι της ταυτότητας του Πειραιά. Η παρουσία και η δράση των Μανιατών στην πόλη μας είναι έντονη, ουσιαστική και πολυεπίπεδη.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δραστήριο φορέα, που μεταφέρει με συνέπεια τα ήθη και τα έθιμα της Μάνης από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανή την ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η συνεργασία μας με την Πρόεδρο Δήμητρα Κούβαρη, όπως και με τον πρώην Πρόεδρο Σταύρο Βοϊδονικόλα είναι στενή, συνεχής και εποικοδομητική και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει ακόμη πιο παραγωγική, με νέες κοινές πρωτοβουλίες προς όφελος της πόλης και του πολιτισμού μας».

Η Πρόεδρος της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη» Δήμητρα Κούβαρη, επεσήμανε:

«Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για την Ένωσή μας. Με συγκίνηση τιμούμε δύο σπουδαίες προσωπικότητες, τη Μαρίζα Κωχ, μια ιέρεια της παράδοσης που έχει «αγκαλιάσει» και έχει κάνει σπίτι της τη Μάνη και τον Παναγιώτη Γιαννάκη, έναν θρύλο του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού. Η ανακήρυξή τους σε επίτιμα μέλη αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς.

Παράλληλα, παρουσιάσαμε και την ποδοσφαιρική ομάδα της Ένωσης, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο και στον τομέα του αθλητισμού. Είναι χαρά μας να συναντούμε οικογένειες, φίλους και συντοπίτες σε εκδηλώσεις που ενώνουν την παράδοση με το παρόν και το μέλλον. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας στηρίζουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους».