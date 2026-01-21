Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Στην εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για το νέο έτος, παρέστη ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της ναυτιλιακής κοινότητας, θεσμικών φορέων και προσωπικοτήτων του δημόσιου βίου και είχε επίκεντρο τον ρόλο της ναυτιλίας στην εθνική οικονομία και τη διαχρονική σχέση του ελληνισμού με τη θάλασσα.

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη τον Πρόεδρο Γιώργο Αλεξανδράτο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για την πρωτοβουλία και το έργο τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους ναυτιλιακούς θεσμούς.

«Στον Δήμο Πειραιά, επενδύουμε σταθερά στη Γαλάζια Ανάπτυξη»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του, τόνισε:

«Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι ανάμεσά σας, στην καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Ο Πειραιάς, το μεγάλο λιμάνι της χώρας, η πόλη στην οποία «χτυπά» η καρδιά της Ελληνικής Ναυτιλίας, δεν θα μπορούσε παρά να βρίσκεται πάντα δίπλα στον θεσμικό σύμβουλο της Πολιτείας για τα θέματα της θάλασσας. Όχι γιατί ως δήμος έχουμε την αρμοδιότητα ή τη γνώση να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής, αλλά επειδή οφείλουμε να είμαστε μέρος των συζητήσεων, καθώς λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες μπορεί άμεσα ή έμμεσα, αρνητικά ή θετικά να επηρεάσουν τη λειτουργία της πόλης και τη ζωή των κατοίκων ή των επισκεπτών του Πειραιά.

Στον Δήμο Πειραιά, επενδύουμε σταθερά στη Γαλάζια Ανάπτυξη. Μέσα από καινοτόμες δράσεις και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, εργαζόμαστε ώστε ο Πειραιάς να αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο γαλάζιας οικονομίας που σέβεται την παράδοση και κοιτάζει με αξιώσεις το μέλλον.

Πέρα από τις ευχές για μια δημιουργική χρονιά, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το ντοκιμαντέρ της καθηγήτριας κυρίας Ευθυμίου, με τίτλο «Οι Έλληνες στη Θάλασσα». Γνωρίζουμε ότι, από την αρχαιότητα έως σήμερα, η θάλασσα υπήρξε το πεδίο όπου ο ελληνισμός μεγαλούργησε. Το Ναυτικό Επιμελητήριο συνεχίζει επάξια να περιφρουρεί και να προάγει αυτή την κληρονομιά, ενδυναμώνοντας την Ελληνική Ναυτιλία στα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου, κάτι το οποίο γεμίζει κι εμάς, τον Δήμο Πειραιά και όλους τους Πειραιώτες και τις Πειραιώτισσες, με μεγάλη υπερηφάνεια.

Εύχομαι το 2026 να είναι μια χρονιά με ούριους ανέμους για την ελληνική ναυτιλία, υγεία και ευημερία σε όλους εσάς και τις οικογένειές σας. Καλή χρονιά».