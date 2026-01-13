Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.

Στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο του Επιμελητηρίου, παρέστη ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, συνεχάρη το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς για τη διοργάνωση, καθώς και τους τιμώμενους, σημειώνοντας πως το Ε.Β.Ε.Π. αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας του Πειραιά και σταθερό συνεργάτη του δήμου, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης σε οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Είναι χαρά μου που παρευρίσκομαι για δωδέκατη χρονιά ως Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Η σημερινή εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το Ε.Β.Ε.Π. επιλέγει να τιμήσει προσωπικότητες, που με τη δράση τους ενισχύουν το εθνικό και το επιχειρηματικό αποτύπωμα της χώρας.

Το Ε.Β.Ε.Π. είναι ο σημαντικότερος φορέας της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας του Πειραιά, με μεγάλη συνεισφορά στην πόλη, στο επιχειρείν και στη ναυτιλία και αποτελεί διαχρονικό και σταθερό συνεργάτη του Δήμου Πειραιά στην προσπάθειά μας για την ανάπτυξη της πόλης.

Συνεργαζόμαστε στενά για την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος του λιμανιού μας, στηρίζοντας τη ναυτιλία και τις παρεμφερείς επιχειρήσεις που αποτελούν την “καρδιά” της τοπικής μας οικονομίας.

Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την τοπική οικονομία και αναδεικνύει τον Πειραιά σε σύγχρονο, δυναμικό και εξωστρεφή μητροπολιτικό λιμένα.

Εύχομαι στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στον Πρόεδρο Βασίλη Κορκίδη, στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλα τα μέλη του, καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία και πρόοδο».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά