Δήμος Πειραιά: Σε λειτουργία θερμαινόμενος χώρος για την προστασία των πολιτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες
Αυτοδιοίκηση 31 Δεκεμβρίου 2025 | 10:32

Δήμος Πειραιά: Σε λειτουργία θερμαινόμενος χώρος για την προστασία των πολιτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες

Ο θερμαινόμενος χώρος στον Δήμο Πειραιά λειτουργεί από σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 έως και το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί, για την προστασία των πολιτών, θερμαινόμενο χώρο σε 24ωρη βάση, λόγω των  χαμηλών θερμοκρασιών, που επικρατούν.

Συγκεκριμένα, λειτουργεί για τη φιλοξενία των πολιτών, σε 24ωρη βάση, από σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:00 έως και το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, η δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά.

Διεύθυνση: Μυκάλης 51, Καμίνια.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 216 8003076, 216 8003077.

Να σημειωθεί, ότι αναλόγως της εξέλιξης των  καιρικών συνθηκών, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

Ακίνητα
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα 800 εκατ. ευρώ από δράσεις για την κατοικία

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα 800 εκατ. ευρώ από δράσεις για την κατοικία

inWellness
inTown
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026
Οικονομικά ΟΤΑ 31.12.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026 περιλαμβάνει έσοδα της τάξης των 26.444.324,45€ και τα χρηματικά διαθέσιμα την 31ης Δεκεμβρίου 2025 να υπολογίζονται σε 2.298.692,23€.

Σύνταξη
Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων
Αυτοδιοίκηση 30.12.25

Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων οι οποίοι εισέπνευσαν, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τοξικές ουσίες.

Σύνταξη
Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο
Υποδομές 30.12.25

Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο

Εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η μελέτη με τίτλο «Μελέτη φράγματος Καρβούνη Νήσου Σάμου». Για οχηρό απέναντι στην κλιματική κρίση κάνει λόγο η δημοτική Αρχή Δυτικής Σάμου.

Σύνταξη
Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές
Περιβάλλον 29.12.25

Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές

Παρεμβαίνει ο δήμος Ηρακλείου για την προστασία του δημόσιου χώρου και την αποτροπή δημιουργίας ανεξέλεγκτων χώρων απόρριψης απορριμμάτων.

Σύνταξη
Δημιουργία «Πράσινου Σχολείου» Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης
Εκπαιδευτικές υποδομές 29.12.25

Δημιουργία «Πράσινου Σχολείου» Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης

Το νέο σχολείο θα ακολουθεί τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι
Η γιορτή 29.12.25

Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι

Ο Δήμος Πειραιά καλωσορίζει το νέο έτος με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα φωτισμών, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

Σύνταξη
«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
Αγάπη 31.12.25

«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» - Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, παντρεύτηκε το 2009 και έχει δύο κόρες. Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις γιορτάζει μια σημαντική στιγμή με τον έρωτα της ζωής της, Μπρους Γουίλις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»

Ο Λούκα Μόντριτς έδωσε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης σε μεγάλο μέσο του εξωτερικού και μίλησε για την απόφαση του να αγωνιστεί στη Μίλαν, αλλά και για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s
Ασημένια Οικονομία 31.12.25

Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s

Όσοι μεγάλωσαν τις δεκαετίες του '60 και '70, δηλαδή πάνω κάτω οι σημερινοί εξηντάρηδες, έχουν ψυχικές δυνάμεις που στους νεότερους σπανίζουν, υποστηρίζει αναλυτής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Και... τεστ δεξιοτήτων 31.12.25

Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Gen Z εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να πρωτοπορήσει στην εναλλακτική μάθηση, ενώ οι εργοδότες προτιμούν τα τεστ δεξιοτήτων από τα βιογραφικά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Άρης παίρνει τον Χόνγκλα, συμφωνία με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Ο Άρης παίρνει τον Χόνγκλα, συμφωνία με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου

Ο Άρης τα βρήκε με την ισπανική ομάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου χαφ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 1.300.000 ευρώ, ενώ ο παίκτης αναμένεται να ταξιδέψει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν
9 χρόνια σχέσης 31.12.25

Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν

Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος βάζουν «τελεία» στη σχέση τους μετά από 9 χρόνια σχέσης. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί γονείς», δήλωσαν για τον χωρισμό μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου: «Την έβριζε χυδαία» – Τι έλεγε ο γιος στο «Τούνελ»
Ελλάδα 31.12.25

Το μαρτύριο που ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου πριν τη δολοφονία της - «Την έβριζε χυδαία, την κλείδωνε στο σπίτι»

Όσα αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη στο έκτακτο «Φως στο Τούνελ» για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου - «Μου έλεγε ότι τον εξόργιζε, την έβριζε χυδαία»

Σύνταξη
Σενάρια από την Ισπανία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και το NBA (vids)
Μπάσκετ 31.12.25

Σενάρια από την Ισπανία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και το NBA (vids)

Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία μπορεί να ανήκει στους Σπερς, όμως στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός «παραμονεύει» για την περίπτωση του, καθώς αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα

Σύνταξη
«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη
Δημόσια Υγεία 31.12.25

«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη

«Αλίμονο σε όποιον αρρωστήσει στην Ελλάδα», προειδοποιεί η Neue Zürcher Zeitung. «Στα ελληνικά νοσοκομεία κινδυνεύεις να σου πέσει η οροφή στο κεφάλι - κυριολεκτικά», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ. Η κατάρρευση του ΕΣΥ, που για τον Άδωνι Γεωργιάδη κατακρίνει μόνο η «αριστερή μιζέρια», γίνεται ξανά θέμα στον ξένο Τύπο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γκράντι – ΟΗΕ: Ανησυχία για την «αυξανόμενη εχθρότητα» κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες
Κόσμος 31.12.25

Ανησυχία ΟΗΕ για την «αυξανόμενη εχθρότητα» των κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες

Στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε ως επικεφαλής της UNHCR, ο Γκράντι έκανε λόγο για «κούρσα προς τον πάτο», καθώς πολλές κυβερνήσεις σκληραίνουν τη νομοθεσία του απέναντι στους πρόσφυγες

Σύνταξη
Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)
Επικό! 31.12.25

Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)

Ένας χρήστης του TikTok ανέβασε ένα βίντεο στην γνωστή πλατφόρμα στην οποία δείχνει πως θα μπορούσε να είναι μία μέρα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, κάνοντας τα πάντα με το αγαπημένο του bicycle kick.

Σύνταξη
