Δήμος Πειραιά: Σε λειτουργία θερμαινόμενος χώρος για την προστασία των πολιτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες
Ο θερμαινόμενος χώρος στον Δήμο Πειραιά λειτουργεί από σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 έως και το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026
- Eurostar: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους επιβάτες – Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων
- Αυξάνονται από την Πρωτοχρονιά τα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους – Οι νέες τιμές
- Έρχονται οι «προκάτ» φορολογικές δηλώσεις - Πότε ανοίγει το Taxis
- Τέλος χρόνου για τα τέλη κυκλοφορίας: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία πληρωμής – Τσουχτερά πρόστιμα
Ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί, για την προστασία των πολιτών, θερμαινόμενο χώρο σε 24ωρη βάση, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, που επικρατούν.
Συγκεκριμένα, λειτουργεί για τη φιλοξενία των πολιτών, σε 24ωρη βάση, από σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:00 έως και το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, η δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά.
Διεύθυνση: Μυκάλης 51, Καμίνια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 216 8003076, 216 8003077.
Να σημειωθεί, ότι αναλόγως της εξέλιξης των καιρικών συνθηκών, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
- Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου
- «Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
- Ηλεκτρονικές απάτες: Τα SOS των αγορών και οι τρόποι προστασίας
- Στέγη για τους ανθρώπους που κρατούν όρθιους τους τουριστικούς δήμους
- Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»
- Γιάννης Τσαρούχης: Ρυθμός σαν άρωμα λουλουδιού
- Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s
- Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις