Δήμος Πειραιά: Σε λειτουργία θερμαινόμενος χώρος για την προστασία των πολιτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες

Ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί, για την προστασία των πολιτών, θερμαινόμενο χώρο σε 24ωρη βάση, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, που επικρατούν.

Συγκεκριμένα, λειτουργεί για τη φιλοξενία των πολιτών, σε 24ωρη βάση, από σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, στις 13:00 έως και το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, η δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά.

Διεύθυνση: Μυκάλης 51, Καμίνια.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 216 8003076, 216 8003077.

Να σημειωθεί, ότι αναλόγως της εξέλιξης των καιρικών συνθηκών, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.