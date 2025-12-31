Ποδαρικό με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κάνει το 2026. Τις πρώτες ώρες του χρόνου αναμένεται να πέσουν χιόνια και στην Αττική, χωρίς να το «στρώσει». Ο καιρός δεν αναμένεται χαρακτηριστεί από ακραία φαινόμενα, όμως το κρύο, ο παγετός και οι κατά τόπους χιονοπτώσεις απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, τα προγνωστικά κινούνται «στις ράγες του πολικού εξπρές». Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς οι μετερωρολόγοι προβλέπουν «ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς».

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση. Περισσότερο χιόνι θα πέσει στην Εύβοια και στα ορεινά. Στην Καβάλα, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη δεν αποκλείεται να χιονίσει λίγο μέχρι τη θάλασσα. Στην Αττική (μετά το ρεβεγιόν) «θα πασπαλίσει» στα ορεινά ενώ νιφάδες χιονιού θα πέσουν και χαμηλότερα.

«θα το δαγκώσουμε το επόμενο διήμερο- με τους βοριάδες να ξυρίζουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Χιόνια και στην Αττική

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, η τελευταία μέρα του έτους θα είναι άκρως χειμωνιάτικη, καθώς αναμένεται μία ψυχρή εισβολή express που θα ρίξει κατακόρυφα τη θερμοκρασία, με λίγα χιόνια.

Στην Αττική προβλέπονται ασθενείς βροχές ή χιονόνερο ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 9 μέχρι το μεσημέρι και θα πέσει κατακόρυφα στη συνέχεια, έως 2 βαθμούς το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 3 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 6 – 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, στην Αττική, το πρωί η θερμοκρασία θα είναι στους 9 βαθμούς Κελσίου αλλά μέσα στη μέρα «θα πέσει ραγδαία» και θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η μετεωρολόγος προβλέπει χιόνια από τον Άγιο Στέφανο και βορειότερα, «κάποιες νιφάδες, όχι για προβλήματα», ενώ η Πρωτοχρονιά θα είναι μια μέρα με ηλιοφάνεια και χωρίς αξιόλογη μεταβολή στη θερμοκρασία.

Σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή από τις πρωινές ώρες και σε ορισμένες, όπως η Φλώρινα και το Νευροκόπι, δεν θα ξεπεράσει το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με συνθήκες ολικού παγετού.

Από την πλευρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προέβλεψε χιονόστρωση στην Πεντέλη και κυρίως Πάρνηθα. «Θα είναι μια καλή μέρα να αποδράσουμε στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, για να δούμε το τοπίο» την Πρωτοχρονιά.

Παγωνιά

Σύμφωνα με το meteo, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και από τα βόρεια αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 7-10 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Τρίτης 30/12 η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

– Την Τετάρτη 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας (Θεσσαλία, Αν. Στερεά) και πρόσκαιρα και τοπικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές της Πέμπτης 01/01 (περίοδος χαμηλής προγνωσιμότητας*) είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (κατά τόπους έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).

– Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη, όπου και αναμένονται βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ σταδιακά έως το τέλος της ημέρας τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Χάρτες υετού και χιονόστρωσης

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 08:00-11:00 της Τετάρτης 31/12 και 23:00 της Τετάρτης 31/12 – 02:00 της Πέμπτης 01/01/2026, καθώς και η εκτιμώμενη αθροιστική χιονόστρωση στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική έως και το βράδυ της Πέμπτης 01/01/2026.

ΕΜΥ: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη σχεδόν τη χώρα την Τετάρτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα παραμονή Πρωτοχρονιάς, σημειώνεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στην κεντρική Μακεδονία και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και από το απόγευμα πρόσκαιρα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ. Βαθμιαίια από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν στα 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον τέσσερα) έως 05 με 07 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -08 (μέιον οκτώ) έως 03 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά και τα βόρεια ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι και από τα βόρεια βαθμιαία θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6, που γρήγορα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -05 (μέιον πέντε) έως 03 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βόρεια χιονόνερο και στα ορεινά – ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο και την περιοχή των Κυθήρων.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια τοπικά έως 7 μποφόρ. Βαθμιαίια από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν στα 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 που γρήγορα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην περιοιχή Σάμου – Ικαρίας και στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Αργά το βράδυ είναι πιθανό να χιονίσει στα βορειότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 που γρήγορα θα εξασθενήσουν στα 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στα 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί 5 με 7 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 και στα Δωδεκάνησα από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες εφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά και από το βράδυ πρόσκαιρα και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο από 350 -400 μέτρα περίπου.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και στα θαλάσσια τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Στα δυτικά και τα βόρεια σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής, όπου θα σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά και χιονόνερο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και τα βόρεια ημειορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Καιρός: Θεαματική βελτίωση το Σαββατοκύριακο

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και πρόσκαιρα κατά τόπους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και πρόσκαιρα το βράδυ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί παγετός θα σημειωθεί ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.