Γιατί χτυπούσαν κατσαρόλες την 25η Μαρτίου; Το σχεδόν ξεχασμένο ελληνικό έθιμο

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Ελλάδα 23 Μαρτίου 2026, 10:25

Γιατί χτυπούσαν κατσαρόλες και κουδούνια την 25η Μαρτίου; Το έθιμο του «Διωγμού των Φιδιών», η ιστορία του, η θρησκευτική του σημασία και πού επιβιώνει σήμερα.

ΕπιμέλειαΜαρίνα Κουτσούμπα
Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Σε πολλά ελληνικά χωριά, η 25η Μαρτίου δεν ξεκινούσε μόνο με παρελάσεις και παραδοσιακό μπακαλιάρο. Παλαιότερα, τα ξημερώματα της γιορτής του Ευαγγελισμού, ο ήχος από κατσαρόλες, τενεκέδες και κουδούνια αντηχούσε στις αυλές των σπιτιών.

Δεν ήταν απλώς παιδικό παιχνίδι. Ήταν ένα από τα πιο ιδιαίτερα λαογραφικά έθιμα καθαρμού, γνωστό ως «Διωγμός των Φιδιών», που συμβολίζει τη νίκη του φωτός απέναντι στο σκοτάδι.

Γιατί ο Μάρτης θεωρούνταν επικίνδυνος μήνας

Ο Μάρτιος θεωρείται μήνας μετάβασης:

Ο χειμώνας αποχωρεί

Η άνοιξη έρχεται

Η φύση «ξυπνά»

Για τους ανθρώπους της υπαίθρου, όμως, το ξύπνημα της φύσης σήμαινε και την επανεμφάνιση φιδιών, σαυρών, και εντόμων.

Η προστασία του σπιτιού και των ζώων ήταν ζωτικής σημασίας.

Ο θόρυβος ως προστατευτικό σύμβολο

Σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη, ο δυνατός θόρυβος είχε αποτρεπτική δύναμη απέναντι στο κακό.

Τα παιδιά γύριζαν γύρω από:

σπίτια

αποθήκες

στάβλους

φωνάζοντας ρυθμικά:

«Έξω φίδια και κάμπες, μέσα υγεία και χαρές!»
«Φεύγετε φίδια, έρχεται ο Βαγγέλιος με το σπαθί!»

Ο θόρυβος λειτουργούσε συμβολικά ως «πνευματική και φυσική άμυνα» της οικογένειας.

Σύνδεση με τον Ευαγγελισμό και τη θρησκεία

Το έθιμο συνδέθηκε αργότερα με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Στη λαϊκή παράδοση:

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ συμβολίζει τη νίκη του καλού

Το φίδι συμβολίζει τον πειρασμό και το κακό

Έτσι το έθιμο απέκτησε και χριστιανικό συμβολισμό, χωρίς να χάσει τις παγανιστικές του ρίζες.

Πού επιβιώνει σήμερα το έθιμο

  • Ήπειρος

Ιδιαίτερα σε χωριά Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

  • Στερεά Ελλάδα

Ο ήχος από κουδούνια θυμίζει έντονα αποκριάτικα έθιμα.

  • Πελοπόννησος

Σε ορεινές αγροτικές κοινότητες όπου διατηρείται η παραδοσιακή ζωή.

Η λαογραφική σημασία του εθίμου

Οι λαογράφοι θεωρούν ότι το έθιμο συνδέεται με αρχαίες τελετουργίες καθαρμού και προστασίας της κοινότητας.

Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η αρχαία παράδοση, η χριστιανική πίστη και η αγροτική καθημερινότητα συνυπάρχουν στον ελληνικό πολιτισμό.

Γιατί το έθιμο συγκινεί ακόμη

Ο «Διωγμός των Φιδιών» θυμίζει ότι οι παραδόσεις δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι συλλογική μνήμη, πολιτισμός και τρόπος κατανόησης του κόσμου γύρω μας.

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Θέλετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το στρες; Ακούστε την επιστήμη

Ελλάδα 23.03.26

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά το επίμαχο βίντεο που ο ίδιος είχε ανεβάσει στα κοινωνικά του δίκτυα, στο οποίο δημοπρατούσε Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745

Ελλάδα 23.03.26

Ντροπή, φώναζαν από το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Ελλάδα 23.03.26 Upd: 12:22

Τεταμένο κλίμα στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη. Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο 60χρονος σταθμάρχης της μοιραίας νύχτας της 28ης Φεβρουαρίου. Το in μεταδίδει όλες τις εξελίξεις

Ελλάδα 23.03.26

Αγωνία για την τύχη του 34χρονου δύτη ο οποίος φέρεται να εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Στη Λάρισα 23.03.26

Συγκεντρώσεις αναμένονται έξω από το συγκρότημα Γαιόπολις, στη Λάρισα, όπου ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη - Ποιοι θα βρίσκονται στο εδώλιο, τι λένε συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Ελλάδα 23.03.26

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Ελλάδα 22.03.26

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Κάτι ξέρουν 23.03.26

Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον θεωρούνται ένα από τα πιο σταθερά και ευτυχισμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Άνθρωπος του «τρίτου δρόμου» 23.03.26

Ο Λιονέλ Ζοσπέν, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, άφησε το πολιτικό του αποτύπωμα με τη θέσπιση της 35ωρης εβδομάδας εργασίας, αλλά και με μία από τις πιο ιστορικές ήττες της γαλλικής Αριστεράς

Κόσμος 23.03.26

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Κόσμος 23.03.26

Ο Κρεγκ Φόρμαν και η σύζυγός του Λίντσεϊ καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο σε δεκαετή ποινή φυλάκισης αφότου το Ιράν τους κατηγόρησε ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Βρετανίας και του Ισραήλ. Το ζευγάρι έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις κατηγορίες.

Το απάνθρωπο χρέος 23.03.26

Όσο άμετρο είναι να υπερβάλλουμε και να μεγαλοποιούμε, άλλο τόσο είναι να εξευτελίζουμε και να ισοπεδώνουμε

Ελλάδα 23.03.26

Άλλα Αθλήματα 23.03.26

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έβαλε με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του στο Miami Open απέναντι στον Αρτούρ Φις, όπου ηττήθηκε με 2-0 σετ.

Υγεία 23.03.26

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Πολιτική 23.03.26

Υπό την κοινωνική και πολιτική πίεση για την κυβερνητική αδράνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τέσσερα μέτρα για την αντιμετώπιση της έκρηξης του ενεργειακού κόστους με δίμηνη ισχύ (Απρίλιος - Μάιος). Τα μέτρα θα εξειδικευτούν από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ελλάδα 23.03.26

Ντροπή, φώναζαν από το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Ποδόσφαιρο 23.03.26

Επένδυση 23 εκατ. ευρώ για την ενοποίηση διαχείρισης και ιδιοκτησίας – Το πλάνο της διοίκησης της Γιουβέντους για αύξηση εσόδων χωρίς επίπτωση στο αγωνιστικό budget

Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator, τη «βόμβα» Ντίλιαν, αλλά και τη «στροφή» της κοινής γνώμης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ν.Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα με την επιστολή του προς τους στόχους των υποκλοπών.

Euroleague 23.03.26

Ο Ντέβον Χολ κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα, που θα τον βρει μακριά από τη Φενέρμπαχτσε, φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση με πάνω από 2.500.000 ευρώ, ενώ το όνομα του γράφεται και για τον Ολυμπιακό

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

