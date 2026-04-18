Διεθνής Ημέρα Μνημείων: «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου
Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες αλλά και πολλοί κάτοικοι της πόλης, εκμεταλλεύονται την ελεύθερη είσοδο
Στους ρυθμούς της Διεθνούς Ημέρας Μνημείων κινείται σήμερα, 18 Απριλίου, η Αθήνα, με την προσέλευση στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης να είναι εξαιρετικά αυξημένη απ’ ό,τι μια κανονική ημέρα.
Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς χιλιάδες επισκέπτες —τουρίστες αλλά και πολλοί κάτοικοι της πόλης— εκμεταλλεύονται την ελεύθερη είσοδο για να επισκεφθούν τον Ιερό Βράχο.
Η σημερινή ημέρα έχει οριστεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) ως Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων.
Η ελεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο Δημόσιο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο είναι δωρεάν στις εξής ημερομηνίες:
- 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),
- 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),
- 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),
- Τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),
- 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή) και
- Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις