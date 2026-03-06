Ημέρα Μνήμης Μελίνα Μερκούρη: Δωρεάν είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

Στις 6 Μαρτίου 1994, «έφυγε» από τη ζωή η Μελίνα Μερκούρη και κάθε χρόνο, η ημέρα αυτή γιορτάζεται ως Ημέρα Μνήμης Μελίνα Μερκούρη.

Μουσεία: Επίσκεψη με ελεύθερη είσοδο

Η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο θα είναι ελεύθερη για όλους.

Πληροφορίες

Ποιοι χώροι:

Ακρόπολη, Αρχαία Αγορά, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Δελφοί, Ακρωτήρι Θήρας, Παλάτι της Κνωσού και όλοι οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού.

Μουσείο Ακρόπολης: Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει επίσης με ελεύθερη είσοδο (συνήθως 09:00 – 17:00 ή ανάλογα με το χειμερινό ωράριο).

Εισιτήρια: Τα δωρεάν εισιτήρια εκδίδονται συνήθως απευθείας από τα εκδοτήρια στο χώρο ή μέσω της επίσημης πλατφόρμας (hhticket.gr), ωστόσο αναμένεται αυξημένη προσέλευση.

Ξεναγήσεις: Τον Μάρτιο του 2026, ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει επίσης δωρεάν ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους

Ποιες άλλες μέρες τον χρόνο είναι δωρεάν οι αρχαιολογικοί χώροι -μουσεία

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 117624/2024 – ΦΕΚ 1968/Β/29-3-2024, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ελεύθερη (απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου) στις εξής ημερομηνίες:

6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),

18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),

18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),

Τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),

28 Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή),

Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους