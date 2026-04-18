Έμινεμ: Παππούς για δεύτερη φορά

Η Αλέινα Σκοτ είναι η θετή κόρη του διάσημου ράπερ Eminem, ο οποίος την υιοθέτησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Είναι η βιολογική κόρη της Ντον Σκοτ, αδελφής της Κιμ Σκοτ (πρώην συζύγου του Ένιμεμ). Ο τραγουδιστής την υιοθέτησε καθώς η μητέρα της αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης.

Η νέα μητέρα, τον Ιούνιο του 2023 παντρεύτηκε τον επί χρόνια σύντροφό της, Matt Moeller, σε μια εντυπωσιακή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ντιτρόιτ.

Έμινεμ: Η ανάρτηση της θετής κόρης για τη γέννηση της μικρής και οι φωτογραφίες

Στην ανάρτησή της δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου μωρού της, που φορούσε ένα πλεκτό κορμάκι κατά παραγγελία με το όνομά της.

«Η καρδιά μου έξω από το σώμα μου. Είναι τα πάντα και ακόμη περισσότερα. Η Σκότι Μαρί Μέλερ γεννήθηκε στις 14/4/26. Καλώς ήρθες στον κόσμο, γλυκό μου κορίτσι», έγραψε στη λεζάντα.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι δική μας. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Σε αγαπώ χωρίς τέλος», πρόσθεσε αναφερόμενη στον σύζυγό της.

Παππούς για δεύτερη φορά

Ο Έμινεμ έγινε πρόσφατα παππούς για πρώτη φορά, όταν η κόρη του Hailie απέκτησε τον γιο της νωρίτερα μέσα στον Απρίλιο.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ανακοίνωσε τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, κάνοντας τον καλλιτέχνη παππού για πρώτη φορά.