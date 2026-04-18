Με ψαλμούς του Δαυίδ από τον ραβίνο Θεσσαλονίκης, η οικογένεια, οι φίλοι και μέλη της ισραηλιτικής κοινότητας είπαν το τελευταίο αντίο στον Χάιντς Κούνιο, τον άνθρωπο, που από την πρώτη νεότητά του γνώρισε το πιο αποτρόπαιο πρόσωπο της βίας, αυτό του Ολοκαυτώματος και ως από θαύμα επιζών, αφιέρωσε τη ζωή του με πάθος στη διατήρηση της μνήμης.

Ο Χάιντς Κούνιο έζησε τη φρικιαστική εμπειρία της μεταφοράς του στο Άουσβιτς – Μπιρκενάου, στις 16 Μαρτίου του 1943, σε ηλικία μόλις 16 ετών. Κατάφερε να σωθεί κυρίως χάρη στην άπταιστη γνώση της γερμανικής γλώσσας, υπομένοντας επί δύο χρόνια τα δεινά της απάνθρωπης ναζιστικής μηχανής θανάτου.

Το αυτοβιογραφικό βιβλίο από τον ζόφο του Ολοκαυτώματος

Όταν απελευθερώθηκε, ο Χάιντς Κούνιο ζύγιζε μόλις 36 κιλά και μετά βίας επιβίωσε. Άρχισε να καταγράφει την εμπειρία του από τα ναζιστικά στρατόπεδα, στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του «Έζησα τον θάνατο», ο Χάιντς Κούνιο κατέγραψε τον ζόφο του Ολοκαυτώματος, όπως ο ίδιος τον βίωσε.

Ο Χάιντς Κούνιο συνέταξε κατάλογο με τα στοιχεία ταυτότητας δεκάδων χιλιάδων θυμάτων του Ολοκαυτώματος από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Έγραψε κάθε όνομα ομοθρήσκου του, επιβεβαιώνοντας τον εγκλεισμό και τον θάνατό του, συμβάλλοντας στο ιστορικό αρχείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Ανέπτυξε επίσης φιλανθρωπική δράση στον τοπικό Ροταριανό Σύλλογο, στον οποίο χρημάτισε πρόεδρος και σε θέσεις ευθύνης.