Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
15.03.2026 | 13:14
Αυξημένη κίνηση μετά από τροχαίο με 5 οχήματα στην Ποσειδώνος
«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 15 Μαρτίου 2026, 13:33

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη

Η φετινή συγκέντρωση μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας συμπίπτει και με την έναρξη των εργασιών της πλατείας Ελευθερίας, με τη νοηματοδότησή της ως Πάρκο Μνήμης, το οποίο θα αποδοθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στους πολίτες σε 14 μήνες

Ημέρα μνήμης, αλλά και δικαίωσης, χαρακτήρισαν τη σημερινή, εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Θεσσαλονίκης, που συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής, 15 Μαρτίου, στην πλατεία Ελευθερίας μαζί με πολίτες της πόλης, για να τιμήσουν τα θύματα του ναζισμού.

Ακολούθησε πορεία μέχρι τον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό, από όπου αναχώρησαν οι συρμοί για τα ναζιστικά στρατόπεδα του θανάτου στη διάρκεια της κατοχής, στον χώρο όπου προορίζεται να γίνει το Μουσείο του Ολοκαυτώματος.

Η φετινή συγκέντρωση μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας συμπίπτει και με την έναρξη των εργασιών της πλατείας Ελευθερίας, με τη νοηματοδότησή της ως Πάρκο Μνήμης, το οποίο θα αποδοθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στους πολίτες σε 14 μήνες.

Το έργο, προϋπολογισμού 6.333.643,13, με τον τίτλο: «Βιοκλιματική Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας» χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο (100%), με δικαιούχο τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο πρόεδρος της ισραηλιτικής κοινότητας Δαβίδ Σαλτιέλ και η επιζήσασα του Ολοκαυτώματος Λόλα Άντζελ, μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια της, έκαναν τα αποκαλυπτήρια της αφιερωματικής πλάκας που υπενθυμίζει ότι το έργο της πλατείας ξεκίνησε κατά τη θητεία του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη στις 15 Μαρτίου 2026, «83 χρόνια μετά την αναχώρηση του πρώτου συρμού» για το Άουσβιτς – Μπίρκεναου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, στον τόπο όπου πριν από 83 χρόνια γράφτηκε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας της πόλης. Στην ίδια πλατεία, στις 11 Ιουλίου 1942, περίπου 9.000 Εβραίοι άνδρες της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής, υπέστησαν δημόσιους εξευτελισμούς και καταγράφηκαν για καταναγκαστική εργασία. Το γεγονός έμεινε γνωστό ως «Μαύρο Σάββατο». Από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά το σχέδιο εκτοπισμού και εξόντωσης της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, που κατέληξε στον αφανισμό περίπου 50.000 ανθρώπων.

Στις ομιλίες που ακολούθησαν, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε τον ιστορικό συμβολισμό της στιγμής, υπογραμμίζοντας ότι η μετατροπή της πλατείας σε Πάρκο Μνήμης αποτελεί πράξη ιστορικής δικαιοσύνης.

«Νομίζω πως σήμερα είναι μια μέρα δικαίωσης. Είναι μια μέρα που η ιστορία θα γράψει ότι είναι μια νίκη για τη Θεσσαλονίκη, για την απόδοση στους πολίτες ενός ακόμη δημόσιου χώρου, της πλατείας Ελευθερίας, ενός από τους σημαντικότερους και ιστορικότερους δημόσιους χώρους της πόλης, που θα είναι χώρος πρασίνου αλλά και χώρος μνήμης», ανέφερε ο Στέλιος Αγγελούδης.

Ο δήμαρχος έκανε αναφορά στον πρώην δήμαρχο της πόλης, Γιάννη Μπουτάρη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην πρωτοβουλία για την ανάπλαση της πλατείας. «Πριν ξεκινήσω θα ήθελα την οφειλόμενη τιμή σε έναν καλό φίλο που δεν είναι σήμερα μαζί μας, ενώ θα το ήθελα, στον πρώην δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη. Υλοποιούμε σήμερα τη δική του ιδέα, τη δική του αρχή, για να είμαστε σήμερα εδώ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πόλη «κερδίζει το δικαίωμα να κοιτάξει ξανά στα μάτια τους 9.000 συμπολίτες μας, Έλληνες Εβραίους, που εκείνο το Μαύρο Σάββατο του Ιουλίου του 1942 υπέστησαν εξευτελισμούς σε αυτόν τον τόπο μαρτυρίου».

Παράλληλα, ο δήμαρχος τόνισε ότι το Πάρκο Μνήμης θα λειτουργεί, παρά την αντίθετη άποψη όσων, όπως είπε, δεν ήθελαν να γίνει το έργο, ως ζωντανή υπενθύμιση της ιστορικής αλήθειας: «Το Πάρκο Μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας θα είναι εδώ, στην καρδιά της πόλης, για να θυμίζει και να διδάσκει. Να θυμίζει στις νέες γενιές ότι αυτό το ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης διώχθηκε και εξοντώθηκε, αλλά και να μας υπενθυμίζει πως ο φασισμός είναι ο χειρότερος εχθρός και ότι η γνώση της ιστορίας είναι το ισχυρότερο ανάχωμα απέναντι στη ρητορική του μίσους».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος Δαβίδ Σαλτιέλ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ιστορικής μνήμης και στη σύνδεση της πόλης με το παρελθόν της.

«Αν υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες στην πόλη που συνδέονται άμεσα και με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος με τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην απώλεια σχεδόν του 96% των μελών της κοινότητας, μία από αυτές είναι η πλατεία Ελευθερίας», τόνισε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το έργο του Πάρκου Μνήμης αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης: «Σήμερα, στον ίδιο τόπο, η Θεσσαλονίκη αποφασίζει όχι να ξανανοίξει πληγές, αλλά να δώσει μορφή στη μνήμη, μετατρέποντας το τραύμα σε δύναμη και τη θλίψη σε προοπτική».

Ο Δαβίδ Σαλτιέλ μίλησε για τη συμβολή του δημάρχου Θεσσαλονίκης στην υλοποίηση του έργου, λέγοντας: «Ο δήμαρχός μας, ο Στέλιος Αγγελούδης, το προανήγγειλε, εξασφάλισε τους πόρους, επέμεινε για την υπέρβαση των εμποδίων και πέτυχε να το φέρει στην αφετηρία του».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία αποτελεί και μια δικαίωση για τον πρώην δήμαρχο της πόλης: «Είναι ταυτόχρονα και μια δικαίωση για τον αείμνηστο Γιάννη Μπουτάρη που τόσο προσπάθησε για να δείξει στην πόλη του ότι η μνήμη δεν αφορά μόνο την κοινότητα αλλά αφορά όλους μας».

Ο πρόεδρος της ισραηλιτικής κοινότητας τόνισε ακόμη ότι ο χώρος θα λειτουργεί ως σημείο περισυλλογής για τις επόμενες γενιές: «Όσοι περνούν από εδώ, ιδίως οι νέοι, να μπορούν να σταθούν για λίγο, να διαβάσουν, να αναρωτηθούν τι συνέβη κάποτε σε αυτή την πλατεία και τι σημαίνει αυτό για το σήμερα».

Η περιπέτεια της Λόλα Άντζελ

Η Λόλα Άντζελ διηγήθηκε στους δημοσιογράφους με συγκίνηση την περιπέτεια της οικογένειάς της που συνελήφθη στην Αθήνα στην διάρκεια της κατοχής και μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο Μπέργκεν Μπέλζεν. Ήταν έξι ετών και επιβίωσε από βασανιστήρια, στερήσεις και κακουχίες και όπως λέει «νίκησε τον Χίτλερ» επιστρέφοντας και συνεχίζοντας τη ζωή της, περιβαλλόμενη από την αγάπη των παιδιών και των εγγονών της. Το μήνυμα που στέλνει είναι «ποτέ ξανά», αλλά και «ποτέ πια πόλεμος», τονίζοντας ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ζουν με ειρήνη.

Η δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, σε συνδυασμό με την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο μνημονικό άξονα για την πόλη, αναδεικνύοντας την πολυπολιτισμική της ιστορία και τη βαθιά σχέση της με την εβραϊκή κοινότητα.

Στην εκδήλωση και στην πορεία μνήμης προς τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, από όπου αναχώρησαν τα τρένα με τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης προς τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου, ο Στράτος Σιμόπουλος, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής, καθώς και οι βουλευτές Θόδωρος Καράογλου, Φάνης Παππάς, Δημήτρης Κούβελας, Διαμαντής Γκολιδάκης και Πέτρος Παππάς. Παρόντες ήταν ακόμη ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο συντονιστής του Γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, καθώς και ξένοι πρέσβεις και διπλωμάτες.

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Ιράν: Χαιρετίζουμε κάθε πρωτοβουλία για παύση του πολέμου

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες – Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις
Σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η Τροχαία, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ

Κρήτη: Ανήλικη έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού – Δέκα συλλήψεις
Η ανήλικη ήταν ΑμεΑ και διέμενε σε χώρο φιλοξενίας θηλέων στην Κρήτη - Οι συλληφθέντες αρνήθηκαν ότι υπήρξε βιασμός και υποστήριξαν ότι η... ομαδική ερωτική συνεύρεση έγινε με τη συγκατάθεσή της

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες – δορυφόροι
Τριάντα έξι κατηγορούμενοι στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες – Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Χαίρε, Γιούργκεν Χάμπερμας
Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο κορυφαίος φιλόσοφος της μεταπολεμικής Ευρώπης, πέθανε στα 96 του χρόνια

Μητσοτάκης: Διεκδικεί εύσημα δημοσιονομικής σοβαρότητας, εξαγγέλλει συγκρότηση υπουργικής επιτροπής για τα πυρηνικά
Με την ακρίβεια να συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πυρηνικής ενέργειας μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν
Ο πρώην υπουργός Θάνος Πλεύρης έπεσε θύμα του Predator τον Μάιο του 2021 - Προανήγγειλε «ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης» να προβεί σε ενέργειες, σχολιάζοντας τις αποκαλυπτικές δηλώσεις Ντίλιαν περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

«Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

ΗΠΑ: Όχι και τόσο διπλωματικό: Η πορεία των Γουίτκοφ, Κούσνερ και Τραμπ προς τον πόλεμο του Ιράν
Αναφορές δείχνουν ότι δύο από τους βασικούς συμβούλους του προέδρου προσέφεραν παραπλανητικές συμβουλές που βοήθησαν να ωθηθούν οι ΗΠΑ προς την σύγκρουση με το Ιράν

Όταν ένας σεισμός άλλαξε την ιστορία του πετρελαίου
Από μια φυσική καταστροφή στα σύνορα Κολομβίας – Βενεζουέλας το 1875 έως την ανακάλυψη των μεγαλύτερων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο, μια ιστορία γεωλογίας, πολιτικής και οικονομικής μοίρας.

Κρήτη: Ανήλικη έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού – Δέκα συλλήψεις
Η ανήλικη ήταν ΑμεΑ και διέμενε σε χώρο φιλοξενίας θηλέων στην Κρήτη - Οι συλληφθέντες αρνήθηκαν ότι υπήρξε βιασμός και υποστήριξαν ότι η... ομαδική ερωτική συνεύρεση έγινε με τη συγκατάθεσή της

Μοντέλο εκθέτει τον Λιονέλ Μέσι: «Δεν είναι ο Άγιος που όλοι πιστεύουν» (pic)
Ο Αντρέα Ρινκόν, μοντέλο και ηθοποιός, αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι, αναφέροντας πως την έχει μπλοκάρει στο Instagram, με τις φήμες στην Αργεντινή για την σχέση τους να δίνουν και να παίρνουν.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

