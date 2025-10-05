newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε Κυριακή η απόσταση με την πραγματικότητα μεγαλώνει
Πολιτική Γραμματεία 05 Οκτωβρίου 2025 | 16:26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε Κυριακή η απόσταση με την πραγματικότητα μεγαλώνει

«H κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει κάθε όριο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για αφωνία σε σειρά ζητημάτων

Σύνταξη
Για αφωνία σε σειρά ζητημάτων κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή την Κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Στην Πλατεία Συντάγματος ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας, με την υγεία του να αρχίζει να κλονίζεται. Ο τραγικός πατέρας ζητά για να γίνει εκταφή του παιδιού του, test DNA και τοξικολογικές εξετάσεις. Για όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης δεν έγραψε ούτε λέξη», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως προσθέτει πως «η Ευρωπαία εισαγγελέας, κ. Κοβέσι, έκανε σοκαριστικές δηλώσεις για τη διαφθορά και τη διαπλοκή στην Ελλάδα, την ίδια στιγμή που η κυβερνητική πλειοψηφία αποκρύπτει από την Εξεταστική Επιτροπή τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης δεν έγραψε ούτε λέξη».

Συμπληρώνει ότι «η ελληνική κυβέρνηση νομοθετεί στη Βουλή πράγματα που δεν αξίωσε ποτέ η τρόικα στις πιο σκληρές μέρες των μνημονίων, έναν νέο εργασιακό μεσαίωνα που καταστρατηγεί κάθε έννοια εργασιακών δικαιωμάτων, θεσπίζει την ασυδοσία και κάνει μεγάλο δώρο σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους. Για όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης δεν έγραψε ούτε λέξη».

Όσον αφορά το Global Sumud Flotilla και τους Έλληνες που βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ, ο ΣΥΡΙΖΑ -0 ΠΣ υπογραμμίζει πως «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει κάθε όριο».

«Ίσως έτσι καταλάβουν στο επικοινωνιακό επιτελείο του πρωθυπουργού πόσο έκτος τόπου και χρόνου είναι»

«27 Έλληνες πολίτες, χωρίς να έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία του Ισραήλ βρίσκονται απαχθέντες κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου στα χέρια του Ισραηλινού κράτους. Για όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης δεν έγραψε ούτε λέξη. Όλοι γινόμαστε μάρτυρες κάθε μέρα της απαράδεκτης στάσης του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας μπροστά στην απροκάλυπτη βαρβαρότητα της δολοφονικής κυβέρνησης Νετανιάχου, ο οποίος δεν δίστασε να επιτεθεί στους εθελοντές του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που το μόνο τους όπλο ήταν η αλληλεγγύη και όχι βόμβες και σφαίρες. Επιφύλαξε για τη χώρα μας το ρόλο του άφωνου κομπάρσου. Υποκλίνεται στο νόμο του ισχυρού. Επικίνδυνος και για τα δικά μας συμφέροντα. Αρνείται να χρησιμοποιήσει τον όρο ‘γενοκτονία’, αλλά ταυτόχρονα αρνείται το ρόλο του ΟΗΕ, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και τις αποφάσεις τους. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Σέρνει τη χώρα μας σε μια ντροπιαστική στάση ‘Πόντιου Πιλάτου’ μπροστά σε εγκλήματα πολέμου», επισημαίνει.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «για άλλη μια Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι ευθύνονται οι πολίτες που δεν καταλαβαίνουν τα οφέλη της οικονομικής του πολιτικής. Και επειδή δεν καταλαβαίνουν, τους έφτιαξε μια εφαρμογή μήπως και καταλάβουν. Για να καταλάβει ο κ. Μητσοτάκης το πρόβλημα της ακρίβειας στη χώρα μάλλον πρέπει να φτιαχτεί μια εφαρμογή η οποία θα εμφάνιζε στους πελάτες, καθώς ψωνίζουν στο sυper market, έναν ισοδύναμο λογαριασμό προ εξαμήνου, έναν πριν από ένα χρόνο και έναν προ πενταετίας και θα έστελνε και ένα αντίγραφο στο Μαξίμου. Αντίστοιχα για τα ενοίκια που έχουν εκτοξευτεί από 40% ως 70% την τελευταία πενταετία αλλά και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που τα νοικοκυριά παρακολουθούν και συμμετέχουν σε ένα κερδοσκοπικό χρηματιστήριο. Ίσως έτσι καταλάβουν στο επικοινωνιακό επιτελείο του πρωθυπουργού πόσο έκτος τόπου και χρόνου είναι».

Καταληκτικά τονίζει πως «κάθε Κυριακή η απόσταση με την πραγματικότητα και με τις κοινωνικές ανάγκες μεγαλώνει».

Τουρισμός
Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Ηλεκτρισμός
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα

«Η πίεση του κινήματος αλληλεγγύης αποδίδει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα και για το μέλλον», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Καλώδιο: Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Μπρος πίσω για το καλώδιο 05.10.25

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν το καλώδιο που σχετίζεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου.

Σύνταξη
Κικίλιας: Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία
«Στρατηγική σχέση» 05.10.25

Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία, υπογραμμίζει ο Κικίλιας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισήμανε τον καταλυτικό και κομβικό ρόλο της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, τόσο για τις ΗΠΑ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή δεν είναι «λαϊκισμός» κ. Μητσοτάκη, είναι η διακυβέρνησή σας
Νέα Αριστερά 05.10.25

Χαρίτσης: Οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή δεν είναι «λαϊκισμός» κ. Μητσοτάκη, είναι η διακυβέρνησή σας

«Η Ευρωπαία Εισαγγελέας επισκέπτεται τη χώρα ως άντρο διαφθοράς, με την κατηγορία ότι κάποιοι έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα με τη συμμετοχή αξιωματούχων», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση στόχευε να ροκανίσει τον χρόνο»
Για την αποσβεστική 05.10.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση στόχευε να ροκανίσει τον χρόνο»

«Κύριε Βορίδη, ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας», τόνισε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 05.10.25

Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα

Επιβεβαίωση in, με εντολή Γεραπετρίτη τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες του στολίσκου για τη Γάζα και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα

Σύνταξη
Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης
Στη Σορβόνη 05.10.25

Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του, παραθέτει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του στο ιστορικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του
Αποσβεστική προθεσμία 05.10.25

Τσουκαλάς: «Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει σήμερα την παραγραφή των αδικημάτων του»

Ο Κώστας Τσουκαλάς με ένα δηκτικό σχόλιο επιτέθηκε στην κυβέρνηση που κατάφερε όπως είπε με μεθοδεύσεις να σπαταλήσει χρόνο προκειμένου να παραγραφούν τα αδικήματα Βορίδη

Σύνταξη
«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση
Πολιτική 05.10.25

«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση

Μπορεί να υπήρξε «αφωνία» για τους Έλληνες ακτιβιστές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στο να διαφημίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης. 

Σύνταξη
Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Θεοχάρης μίλησε για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης του Π. Ρούτσι - Καρχιμάκης και Γιαννούλης καταλόγισαν ντροπιαστική στάση σε όσους αμφισβητούν το δικαίωμα του πατέρα να μάθει την αλήθεια.

Σύνταξη
Αιχμές Στυλιανίδη προς Μαξίμου για παρέκκλιση από τον «αξιακό κώδικα» και τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Αιχμές Στυλιανίδη προς Μαξίμου για παρέκκλιση από τον «αξιακό κώδικα» και τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης

Με άρθρο του στα «ΝΕΑ» ο Ευριπίδης Στυλιανίδης διατυπώνει εσωκομματική κριτική προς το Μαξίμου, μιλώντας για τις φορές που ο αξιακός κώδικας της παράταξης «αγνοήθηκε» και τασσόμενος κατά της «μονομερούς αξιοποίησης εισαγόμενων στελεχών που δημιουργεί αισθήματα αδικίας και εικόνα ανασφάλειας»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αναβρασμός στη ΝΔ με τις δηλώσεις Άδωνι – Τι θα κάνει το Μαξίμου;
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Αναβρασμός στη ΝΔ με τις δηλώσεις Άδωνι – Τι θα κάνει το Μαξίμου;

Σε δύσκολη θέση φέρνει γαλάζιους βουλευτές ο Αδωνις Γεωργιάδης με τις δηλώσεις του για την υπόθεση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, με αρκετούς να παίρνουν πια σαφείς αποστάσεις.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου

Σε πόλεμο δηλώσεων και αναρτήσεων με εκφράσεις που βυθίζουν το πολιτικό επίπεδο επιδίδονται ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκιάζοντας τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι για δικαίωση.

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική κόντρα 04.10.25

Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη

Η ΝΔ κατηγόρησε ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων ως «δήθεν σκάνδαλο» - Ηχηρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Μπουνάκη

Σύνταξη
