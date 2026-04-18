Εκτροπής συνέχεια από τον Γεωργιάδη με νέα αντιθεσμική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18 Απριλίου 2026, 15:35

Εκτροπής συνέχεια από τον Γεωργιάδη με νέα αντιθεσμική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Πιστός στην προσπάθεια - ή στην υπηρεσία; - συκοφάντησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπολύει με ακροβασίες λογικής νέα συκοφαντική επίθεση, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις στις αναφορές του από τον νομικό κόσμο και την Ένωση Δικαστών

Με μία μακροσκελή ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχειρεί να εξηγήσει τις ανοίκειες επιθέσεις του κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζοντας, μάλιστα, πως και ο ίδιος ψήφισε την σχετική νομοθεσία για τη σύστασή της.

Παρ’ όλα αυτά, επιμένει στις απόψεις του, σημειώνοντας πως «η γυναίκα του Καίσαρα δεν φτάνει να είναι τίμια αλλά και να φαίνεται» και προσθέτοντας πως «αυτός ο νέος θεσμός οφείλει να βρει τα πατήματα του και κυρίως να μείνει όσο περισσότερο γίνεται πολιτικά ουδέτερος» – κάτι που ανέφερε, εξάλλου, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου.

Όπως υποστηρίζει, μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης, «η εμπλοκή του (σ.σ. του θεσμού) στην πολιτική θα τον καταστρέψει», ενώ δεν διστάζει να κάνει και μία πρόβλεψη, αφού πρώτα αναφέρει πως «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να στείλει γελοίες υποθέσεις, προκαλώντας μεγάλα πολιτικά ζητήματα».

Πιστός στη γραμμή του Μαξίμου, εν ολίγοις, ο υπουργός Υγείας χαρακτηρίζει «γελοίες» υποθέσεις τα μεγάλα «γαλάζια» σκάνδαλα, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, προβλέποντας πως «όλες οι υποθέσεις είτε θα καταλήξουν σε αρχειοθέτηση είτε τελικά σε αθώωση».

Δηλώνοντας «πραγματικός ευρωπαϊστής» 0 – γνωστός σε όλους «τραμπιστής» – κ. Γεωργιάδης επισημαίνει πως «όσοι πιστεύουμε στην Ευρώπη δεν την γλείφουμε και δεν την αφήνουμε εκτός κριτικής. Θέλουμε να γίνει καλύτερη και άρα ασκούμε κριτική στους θεσμούς της και στην λειτουργία της», «βαφτίζοντας» έτσι κριτική τις ύβρεις και την αντιθεσμική του συμπεριφορά, την οποία, εξάλλου, καταδίκασε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Με νομικίστικες ακροβασίες, εξηγεί στους πολίτες πως »η προσχώρηση στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σπάει το Μονοπώλιο του Κράτους, εν προκειμένω της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Δικαστική εξουσία», για να υποστηρίξει πως «δεν είναι απλή απόφαση και κρύβει αρκετούς κινδύνους».

Γεωργιάδης: Περιμένουμε ως «Μεσσία» της κάθαρσης την κ. Κοβέσι

«Εδώ και μήνες, και μάλιστα κατά κανόνα από τις πλέον αντιευρωπαϊκές δυνάμεις της χώρας, είτε με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τα Τέμπη κλπ, προβάλλεται στα ΜΜΕ μια στρεβλή και πολύ απαξιωτική για την Ελληνική Δικαιοσύνη εικόνα», αναφέρει επίσης ο Άδωνις Γεωργιάδης, που τον «πήρε ο πόνος» για την ελληνική δικαιοσύνη, μόνο και μόνο για να βγάλει άχρηστη την ευρωπαϊκή.

Όπως λέει, μάλιστα, «ξαφνικά οι ‘μόνοι έντιμοι εισαγγελείς’ είναι οι Ευρωπαίοι. Η κα Κοβέσι επιτέλους θα ‘τιμωρήσει’ τους ‘κακούς’ πολιτικούς που ‘προστατεύουν’ οι εγχώριοι δικαστές, διότι είναι και αυτοί οι δικαστές στο κόλπο… Και έτσι τώρα περιμένουμε ως ‘Μεσσία’ της κάθαρσης την κα Κοβέσι και τους συνεργάτες της να βάλουν τάξη στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε αλλά μεγαλύτερη απαξίωση και προσβολή των Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων από την καλλιέργεια αυτής της εικόνας δεν έχει υπάρξει», επισημαίνει για να διαμηνύσει στην Ένωση Δικαστών, που τον κατακεραύνωσε για τις επιθέσεις του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Απορώ πως η σεβαστή τους Ένωση δεν έχει ενοχληθεί από αυτό το προφανές ψεύδος».

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να στείλει γελοίες υποθέσεις»

Ο κ. Γεωργιάδης, αφού κάνει εκτενή αναφορά και στο ποιος ορίζει και ανανεώνει την θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπογραμμίζοντας ότι «την απόφαση για την ανανέωσή τους ή όχι θα την λάβει ο Άρειος Πάγος τον Μάιο», επιστρέφει στις απαξιωτικές εκφράσεις, λέγοντας πως «ως προς τις σχετικές προς το Κοινοβούλιο υποθέσεις (σ.σ. ΟΠΕΚΕΠΕ) τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να στείλει γελοίες υποθέσεις προκαλώντας μεγάλα πολιτικά ζητήματα».

«Όλοι οι νομικοί μηδενός εξαιρουμένου καλώς γνωρίζουν ότι καμμία καταδίκη δεν μπορεί να υπάρξει με αυτά τα στοιχεία», σημειώνει, μάλιστα, για να τονίσει πως «όλες οι υποθέσεις είτε θα καταλήξουν σε αρχειοθέτηση είτε τελικά σε αθώωση», προσθέτοντας πως διακινδυνεύει αυτή την πρόβλεψη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει εκ νέου ότι «μπορούμε να βγούμε» από τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και, χωρίς να υποστηρίζει πως πρέπει να βγούμε, διευκρινίζει ότι «εάν ένα μελλοντικό Ελληνικό Κοινοβούλιο θα ήθελε η Ελλάδα λόγω διαφόρων προβλημάτων να αντιστρέψει αυτή της την προηγούμενη απόφαση θα μπορούσε να το κάνει. Η ένταξή μας στον θεσμό δεν προκύπτει από την συμμετοχή μας στην ΕΕ», σημειώνει, εξάλλου, προσθέτοντας πως «υπάρχουν 5 χώρες της ΕΕ που δεν έχουν προσχωρήσει στον θεσμό αυτόν».

Δουδωνής: Κ. Γεωργιάδη, εσείς κάνετε ακραία επίθεση στο κράτος δικαίου

«Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει επίθεση στη δημοκρατία, κ. Άδωνι Γεωργιάδη», τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, και υπογραμμίζει: «Είστε εσείς που κάνετε επίθεση στο κράτος δικαίου και μάλιστα ακραία, κινδυνεύοντας να διασύρετε τη χώρα πανευρωπαϊκά».

@pandoudonisΔεν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει επίθεση στη δημοκρατία, κ Άδωνι Γεωργιάδη. Είστε εσείς που κάνετε επίθεση στο κράτος δικαίου και μάλιστα ακραία, κινδυνεύοντας να διασύρετε τη χώρα πανευρωπαϊκά

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Περί του θεσμού της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και του πραγματικού του status στη Χώρα μας
Από την ημέρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να στείλει στην Βουλή αίτημα για την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ βάσει των συνομιλιών τους στο τηλ με στελέχη του Οπεκεπε, ξεκίνησε μια μεγάλη δημόσια συζήτηση για την φύση του θεσμού αυτού. Όπως όλα στην Ελλάδα πολιτικοποιούνται και χωριζόμαστε σε ομάδες υπέρ και κατά και έτσι έγινε και εδώ.

Τις απόψεις μου για τον θεσμό τις ξέρετε και δεν τις κρύβω. Επί της Αρχής θεώρησα από την αρχή την σύσταση της ένα θετικό πρώτο βήμα για μια Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία και ψήφισα την σχετική νομοθεσία. Επειδή όμως εγώ είμαι πραγματικός ευρωπαϊστής και όχι όψιμος (βλέπω τώρα διάφορους αντιμνημονιακούς που έκαναν το παν να βρεθούμε εκτός ΕΕ ψηφίζοντας Τσίπρα και πηγαίνοντας στην πλατεία των Αγανακτισμένων να σκίζουν τώρα τα ιμάτια τους υπέρ της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας), θα σας πω την αλήθεια. Όσοι πιστεύουμε στην Ευρώπη δεν την γλείφουμε και δεν την αφήνουμε εκτός κριτικής. Θέλουμε να γίνει καλύτερη και άρα ασκούμε κριτική στους θεσμούς της και στην λειτουργία της. Η ΕΕ παραμένει το καλύτερο μέρος στον πλανήτη για να ζει κανείς, αλλά στην πορεία της και λάθη θα γίνουν και αποφάσεις θα δοκιμαστούν στην πράξη και άλλες θα λειτουργήσουν και άλλες όχι. Μπροστά θα πάμε διορθώνοντας και τα λάθη μας.

Πάμε τώρα στον θεσμό αυτό και του τι ακριβώς είναι και αν έχω δίκιο εγώ που λέω ότι μπορούμε να βγούμε εάν θέλουμε ή είναι απολύτως υποχρεωτικός που λένε άλλοι κλπ το ποιος έχει αρμοδιότητα να ανανεώνει τις θητείες των ελλήνων εισαγγελέων κλπ.

Α) η απόφαση ενός Κράτους να προσχωρήσει στον θεσμό αυτό δεν είναι μία καθόλου απλή απόφαση. Για να υφίσταται ένα Κράτος, για να έχει κατά τους Ρωμαίους το λεγόμενο imperium πρέπει υποχρεωτικά να έχει τρία μονοπώλια. Μονοπώλιο στην Εκτελεστική εξουσία, δηλ στην Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση ανήκει αποκλειστικά στο Κράτος. Μονοπώλιο στην Νομοθετική εξουσία, δηλ η Βουλή ανήκει πάντα μόνον στο Κράτος και Μονοπώλιο στην Δικαστική εξουσία. Δηλ το Κράτος ορίζει τον τρόπο που απονέμεται η Δικαιοσύνη στην επικράτεια του. Αργότερα ο Μαξ Βεμπερ προσέθεσε στον ορισμό και το Μονοπώλιο στην βία, μόνον το Κράτος έχει νόμιμη βία υπό τους νόμους του.

Η προσχώρηση στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σπάει το Μονοπώλιο του Κράτους, εν προκειμένω της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Δικαστική εξουσία. Δεν είναι απλή απόφαση και κρύβει αρκετούς κινδύνους. Ο τρόπος λοιπόν εφαρμογής αυτού το θεσμού ειδικά στα πρώτα του βήματα είναι κρίσιμος και για την μακροημέρευση του θεσμού αυτού καθαυτού και για την πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εδώ θέλω να είμαι ειλικρινής, ακόμη και πριν της υποθέσεως των βουλευτών μας, πίστευα ότι έχει ξεκινήσει πολύ στραβά και εξηγώ το γιατί. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από όλους είναι να δημιουργηθεί ανταγωνισμός μεταξύ των όποιων εγχώριων θεσμών Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν πρέπει να θεωρηθεί ανταγωνιστικός αλλά συμπληρωματικός των εγχώριων δικαστικών θεσμών. Δεν συστάθηκε για να απαξιώσει τους εγχώριους θεσμούς δικαιοσύνης και να κάνει αυτά που υποτίθεται εκείνοι δεν έκαναν, αλλά για να επικεντρωθεί σε ευρωπαϊκά ζητήματα με μεγαλύτερη προσήλωση και πόρους. Εδώ και μήνες, και μάλιστα κατά κανόνα από τις πλέον αντιευρωπαϊκές δυνάμεις της χώρας, είτε με αφορμή τον Οπεκεπε ή τα Τέμπη κλπ προβάλλεται στα ΜΜΕ μια στρεβλή και πολύ απαξιωτική για την Ελληνική Δικαιοσύνη εικόνα. Ξαφνικά οι «μόνοι έντιμοι εισαγγελείς» είναι οι Ευρωπαίοι. Η κα Κοβέσι επιτέλους θα «τιμωρήσει» τους «κακούς» πολιτικούς που «προστατεύουν» οι εγχώριοι δικαστές, διότι είναι και αυτοί οι δικαστές στο κόλπο…

Και έτσι τώρα περιμένουμε ως «Μεσσία» της κάθαρσης την κα Κοβέσι και τους συνεργάτες της να βάλουν τάξη στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε αλλά μεγαλύτερη απαξίωση και προσβολή των Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων από την καλλιέργεια αυτής της εικόνας δεν έχει υπάρξει. Απορώ πως η σεβαστή τους Ένωση δεν έχει ενοχληθεί από αυτό το προφανές ψεύδος. Προφανώς εδώ δεν έχει ευθύνη για την εικόνα αυτή ούτε η κα Κοβεσι ούτε οι συνεργάτες της, όμως η επιλεκτική διαρροή στοιχείων όπως πχ η άσκηση Δίωξης κατά των κ. Τσιάρα, Σκρέκα και της κας Αραμπατζή σε εφημερίδα και συγκρότημα που κατεξοχήν καλλιεργεί συστηματικά αυτήν την εικόνα, είνα ευθύνη τους. Το ότι δεν βρήκαν τρόπο να το κόψουν μαχαίρι είναι ευθύνη τους.

Εάν αυτό το αφήγημα συνεχιστεί σε κάποιο χρονικό σημείο του μέλλοντος η εγχώρια και η ευρωπαϊκή έννομη τάξη θα συγκρουστούν αναπόφευκτα. Όσοι ήταν στο αντιμνημόνιο και έκαναν αγώνα να βρεθούμε εκτός της ΕΕ πιθανόν και να το επιδιώκουν. Ετσι και πάλι θα υπάρξει κρίση στις σχέσεις μας με την ΕΕ κάτι που τους αρέσει. Εμείς όμως που δώσαμε αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, έχουμε χρέος αυτό να το προλάβουμε και η στάση μου να προειδοποιώ και να επισημαίνω το πρόβλημα αυτό δεν είναι αντιευρωπαϊκή αλλά φιλοευρωπαϊκή. Και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πχ το κυνήγι της Προέδρου της Κομισιόν πχ για τα εμβόλια με την Pfizer για ανόητες κατηγορίες, μπορεί να την δει κανείς απο την σκοπιά ότι ουδείς είναι υπεράνω του νόμου στην Ευρώπη (πράγμα καλό) αλλά και πάλι δεν έλαβε υπόψιν πόσο νερό στον μύλο του αντιευρωπαϊσμού έριξε τελικά και ενίσχυσε τις θεωρίες συνωμοσίας κατά των ευρωπαϊκών θεσμών. Η σύσταση δηλαδή αυτή καθαυτή του θεσμού είναι σωστή, αλλά ο τρόπος που τα φυσικά υποκείμενα διαχειρίζονται την εξουσία που τους δόθηκε θα κρίνει πολλά και για τον θεσμό και για την Ευρώπη. Εγώ θέλω να επιτύχει ο θεσμός αλλά αν συνεχίσει αγνοώντας τις πολιτικές επιπτώσεις διαφόρων δράσεων τους θα αποτύχει. Αυτό προβλέπω. Η αποτυχία θα είναι ζημιά για την Ευρώπη και πισογύρισμα, ελπίζω ειλικρινά να επιτύχουν τελικά στην αποστολή τους.

Β) αυτός ο ανταγωνισμός που σας είπα πριν στην Ελλάδα ενισχύθηκε σφόδρα από την στην πράξη αμφισβήτηση της κυρίαρχης και αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ως προς το ποιος ορίζει και ανανεώνει την θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων στο θεσμό αυτόν. Τί έγινε ακριβώς; το Κολλέγιο των επιτρόπων των εισαγγελέων ανανέωσε την θητεία της κας Παπανδρέου χωρίς να ερωτήσει τον Άρειο Πάγο τον περασμένο Νοέμβριο. Όταν αυτό έγινε γνωστή αυτή η απόφαση η ανανέωση αυτή δεν έγινε δεκτή. Ήδη διάφοροι βγαίνουν και με διαψεύδουν, αλλά αν έψαχναν καλύτερα θα ήξεραν ότι τελικά η ίδια η κα Κοβεσι έστειλε επιστολή στον Άρειο Πάγο ζητώντας την ανανέωση της θητείας της κας Παπανδρέου και άλλων δύο εισαγγελέων, άρα η ίδια αναγνώρισε την δικαιοδοσία του Αρείου Πάγου και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι έκαναν αίτηση να ανανεωθεί η θητεία τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Άρα και οι ίδιοι αναγνώρισαν την αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου. Λήξις συναγερμού. Κοινώς όσοι και συνταγματολόγοι, έσπευσαν να με επικρίνουν δεν είχαν απλώς κάνει το ρεπορτάζ που έκανα εγώ.

Το αν θα ανανεωθεί ή όχι η θητεία τους δεν το γνωρίζω, αφού δεν είναι δική μου δουλειά, όμως γνωρίζω ότι την απόφαση για την ανανέωση τους ή όχι θα την λάβει ο Άρειος Πάγος τον Μάιο. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του, διότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Και πάλι, εντελώς συμπτωματικά, όλες οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις της Χώρας έχουν συσπειρωθεί κατά της δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου….και πάλι οι «καλοί» Ευρωπαίοι εισαγγελείς και οι «κακοί» Έλληνες δικαστές….το ίδιο σφόδρα αντιδημοκρατικό και αντιευρωπαϊκό παραμύθι.

Γ) ως προς τις σχετικές προς το Κοινοβούλιο υποθέσεις τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να στείλει γελοίες υποθέσεις προκαλώντας μεγάλα πολιτικά ζητήματα. Όλοι οι νομικοί μηδενός εξαιρουμένου καλώς γνωρίζουν ότι καμμία καταδίκη δεν μπορεί να υπάρξει με αυτά τα στοιχεία. Τονίζω όλες οι υποθέσεις είτε θα καταλήξουν σε αρχειοθέτηση είτε σε τελικά σε αθώωση. Διακινδυνεύω αυτή την πρόβλεψη. Το μόνο ερώτημα που έχω είναι το γιατί υπήρξε όλη αυτή η συμπεριφορά εκ μέρους της Εισαγγελέως. Δεν μπορεί να μην κατάλαβε ότι ο διαρροές στον τύπο και μάλιστα στον σφόδρα αντιπολιτευόμενο θα δημιουργούσαν πολιτικά προβλήματα. Δεν μπορεί η απόφαση της να έρθουν κατά κύματα, ότι εγκλωβίζουν το Κοινοβούλιο σε μια διαρκή αναστάτωση. Αυτά τα αντιλαμβάνονται και μικρά παιδιά. Και όμως το έκανε αδιαφορώντας για όλα αυτά. Δεν έχω εξήγηση του γιατί και οι συνωμοσίες γενικά δεν μου αρέσουν. Αλλά συνδυάζοντας το γεγονός που προείπα, ως προς την ανανέωση της θητείας της κας Παπανδρέου και του κ. Μουζάκη, της απόρριψης από τον Άρειο Πάγο της αυτόματης ανανέωσης της θητείας τους, όπως ήθελαν οι ίδιοι, ο χρόνος αποστολής των δικογραφιών στη Βουλή τόσο κοντά στην συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου κλπ με βάζουν σε σκέψεις. Αν τους αδικώ τους ζητώ συγγνώμη αλλά δυστυχώς να πω κάτι ακόμη Ρωμαϊκό, άρα απολύτως Ευρωπαϊκό, η γυναίκα του Καίσαρα δεν φτάνει να είναι τίμια αλλά και να φαίνεται.

Σε κάθε περίπτωση αυτός ο νέος θεσμός οφείλει να βρει τα πατήματα του και κυρίως να μείνει όσο περισσότερο γίνεται πολιτικά ουδέτερος. Η εμπλοκή του στην πολιτική θα τον καταστρέψει. Όσοι στα αλήθεια νοιάζονται για τον θεσμό αυτόν, όπως λένε, το καταλαβαίνουν.

Δ) ως προς την θέση μου ότι μπορούμε να βγούμε, θέση για την οποία επίσης δέχθηκα ως συνήθως κριτική. Απερίφραστα ΝΑΙ μπορούμε. Δεν λέω ότι θα βγούμε, ούτε λέω ακόμη να βγούμε, αλλά ως βουλευτής του Κοινοβουλίου νομοθέτης που ψήφισα αυτό το νόμο, σας λέω ότι εάν ένα μελλοντικό Ελληνικό Κοινοβούλιο θα ήθελε η Ελλάδα λόγω διαφόρων προβλημάτων να αντιστρέψει αυτή της την προηγούμενη απόφαση θα μπορούσε να το κάνει. Η ένταξη μας στον θεσμό δεν προκύπτει από την συμμετοχή μας στην ΕΕ. Γί´´αυτο και υπάρχουν 5 χώρες της ΕΕ που δεν έχουν προσχωρήσει στον θεσμό αυτόν.

Η EPPO συστάθηκε με τον Κανονισμό 2017/1939 στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας. Η υποχρεωτικότητα του Κανονισμού αυτού εφαρμόζεται στις 22 χώρες που αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην ενισχυμένη συνεργασία. Μία χώρα όμως δύναται ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από την ενισχυμένη συνεργασία. Αν μια συμμετέχουσα χώρα αποχωρούσε τότε θα έπαυε η υποχρεωτικότητα του Κανονισμού αυτού και με έναν απλό νόμο θα μπορούσε να καταργήσει την δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Ελλάδα.

Τι ΔΕΝ θα ακυρωνόταν
• Οι ήδη εκκρεμείς υποθέσεις που έχει αναλάβει η EPPO εναντίον της χώρας. Αρα αυτό που λέω και είπα δεν είναι παρέμβαση στις εκκρεμείς υποθέσεις, πράγμα για το οποίο με κατηγόρησε η σεβαστή Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ένωση την οποία απολύτως τιμώ.
• Οι καταδίκες και αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί
• Η υποχρέωση συνεργασίας με την EPPO για παλαιότερες υποθέσεις

Τι θα άλλαζε;
• Η χώρα δεν θα συμμετείχε πλέον στη διοίκηση και χρηματοδότηση της EPPO
• Δεν θα είχε Ευρωπαίο Εισαγγελέα εκπρόσωπό της
• Νέες υποθέσεις που αφορούν τη χώρα θα πήγαιναν στις εθνικές αρχές
Απλώς η αποχωρούσα χώρα βγαίνει εκτός πεδίου εφαρμογής του κανονισμού.

Στην ουσία είναι σαν να μην είχες υπογράψει ποτέ — για το μέλλον, όχι όμως για το παρελθόν.​​​​​​​​​​​​​​​​
Όσοι έγκριτοι νομικοί έσπευσαν να με επικρίνουν, ας διαβάσουν καλύτερα. 20 χρόνια νομοθέτης κάτι έμαθα τελικά. Επαναλαμβάνω δεν λεω ούτε ότι θα το κάνουμε, ούτε ότι πρέπει να το κάνουμε, λέω ότι παραμένει κυριαρχικό μας δικαίωμα να το κάνουμε, οπότε θέλουμε.

Κοινώς ας δώσουμε χρόνο στον θεσμό αυτό να λειτουργήσει, αλλά να πούμε με θάρρος την αλήθεια, έχει ξεκινήσει πολύ στραβά. Τους εύχομαι να βρουν τον τρόπο να λειτουργήσουν σε ένα τόσο σύνθετο οικοδόμημα όπως είναι η ΕΕ. Όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι οι ίδιοι θα έχουν την απόλυτη ευθύνη της αποτυχίας του θεσμού που εκπροσωπούν. Παρόμοιες σκέψεις με τις δικές μου εκφράζονται πλέον και σε άλλες χώρες από τις 22, πρόσφατα στην Ιταλία είχαμε επί της ουσίας άδειασμα του θεσμού αυτού από τον Ιταλικό Άρειο Πάγο. Ας θεωρήσουμε ότι είναι οι παιδικές ασθένειες ενός νέου θεσμού και ας δώσουμε χρόνο, όχι άπειρο όμως, άπειρο χρόνο δεν έχει κανένας μας σε αυτή τη ζωή. Και οι κρίνοντες κρίνονται.

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Σύνταξη
Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης
Νέα Αριστερά 18.04.26

Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης

«Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο», σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για την παραίτηση Λαζαρίδη

Σύνταξη
Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

Σύνταξη
ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 18.04.26

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 18.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός

«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία» – Έκθετο παραμένει το Μαξίμου
Επικαιρότητα 18.04.26

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία» – Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά και την καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και τις διαστάσεις που παίρνει το θέμα με συνεχώς νέες αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες του Λαζαρίδη, αλλά και τις ποινικές προεκτάσεις των παράτυπων διορισμών του στο Δημόσιο. Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να φυσήξει άλλος άνεμος και να φύγει η διεφθαρμένη κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός – Λουδοβίκος
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Τσουκαλάς: Να φυσήξει άλλος άνεμος και να φύγει η διεφθαρμένη κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός – Λουδοβίκος

«Ακούμε τον πρωθυπουργό σαν Λουδοβίκο, να μας λέει τι συζητούν οι πολίτες στα τραπέζια το Πάσχα και πως δεν μιλούν για τα σκάνδαλα. Συζητούν ότι πρέπει να κάνουν τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια και τους φόρους Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;
Πολιτική 18.04.26

ΠΑΣΟΚ: Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει το κάλεσμα Μπακογιάννη σε Λαζαρίδη για να παραιτηθεί, ενώ τονίζει σε ανακοίνωσή του πως η «ανάληψη πολιτικής ευθύνης με διατήρηση της καρέκλας είναι εμπαιγμός στους πολίτες».

Σύνταξη
Στην Λέσβο την Τετάρτη ο Κουτσούμπας για τον αφθώδη πυρετό
Επικαιρότητα 18.04.26

Στην Λέσβο την Τετάρτη ο Κουτσούμπας για τον αφθώδη πυρετό

Την Λέσβο θα επισκεφθεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την Τετάρτη 22 Απριλίου, προκειμένου να ακούσει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κουτσούμπας θα συναντηθεί: – Στις 12:00 με το ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας […]

Σύνταξη
Ντόρα Μπακογιάννη: Ζητά την παραίτηση Λαζαρίδη- «Θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό»
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Ντόρα Μπακογιάννη: Ζητά την παραίτηση Λαζαρίδη- «Θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, έστειλε μήνυμα στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να παραιτηθεί διευκολύνοντας όπως είπε τον πρωθυπουργό και το κόμμα, υπογραμμίζοντας πως η παραμονή του στη θέση δημιουργεί πολιτικό βάρος.

Σύνταξη
Περιοδεία Κικίλια στην Κρήτη
Επικαιρότητα 18.04.26

Περιοδεία Κικίλια στην Κρήτη

Ο κ. Κικίλιας θα συνοδεύεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Χρήστο Κοντορουχά.

Σύνταξη
Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο

Καλαμάτα – Ηράκλειο το τελευταίο δρομολόγιο της «Ιθάκης», πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνει σάρκα και οστά το κόμμα με δυο «όργανα» και ομάδες εργασίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα
Πολιτική 18.04.26

Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αρκούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας απέναντι στην συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ για να δικαιολογήσουν την ανοχή της Αθήνας απέναντι στις πρακτικές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
Ελλάδα 18.04.26

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 18.04.26

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο
Ελλάδα 18.04.26

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο

Η 60χρονη τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

Σύνταξη
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση!
Ποδόσφαιρο 18.04.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση!

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

Σύνταξη
Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
Τρυφερότητα 18.04.26

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον τραγικό θάνατο του πρώτου της έρωτα, Λουκ Πέρι

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν

Ο Γιαννούλης με ασίστ έσπρωξε την Άουγκσμπουργκ σε εκτός έδρας νίκη (1-2) επί της Λεβερκούζεν. Ιστορικό το ντεμπούτο της Μαρί-Λουίζ Ετά στον πάγκο της Ουνιόν που όμως ηττήθηκε στην έδρα της.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον
Αθλητισμός & Σπορ 18.04.26

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Μπράιτον για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΛ στο δεύτερο έπαιξε με παίκτη παραπάνω και μείωσε σε 3-2, όμως οι Περιστεριώτες άντεξαν και πήραν τη ματσάρα με την οποία ουσιαστικά σφραγίζουν την παραμονή τους στη Super League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Σύνταξη
«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in
Ελλάδα 18.04.26

«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in

Η 36χρονη μητέρα -πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής- σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της στο in, μετά την αθωωτική (για εκείνη) απόφαση – Τι λέει η πλευρά του πατέρα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ριντ Χέιστινγκς 18.04.26

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

