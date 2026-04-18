Αντίστροφη μέτρηση για το πιο σημαντικό ματς για την μάχη του πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό, με την ελπίδα στο μεγάλο λιμάνι να αποδειχθεί πως είναι έως το επόμενο. Ο Ολυμπιακός έχει μονόδρομο στην Λεωφόρο κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο, ανεξάρτητα με το τι θα έχει συμβεί νωρίτερα στη Νέα Φιλαδέλφεια και το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Το διπλό είναι απαραίτητο από όλες τις απόψεις με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αλλαζει την συνήθεια που είχε εφαρμόσει στα τελευταία ματς της ομάδας.

Στην αποστολή όπως και πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ τους έπαιρνε όλους. Πριν λίγο ανακοίνωσε την αποστολή για την Λεωφόρο χωρίς τους δύο ξένους που αναγκαστικά κόβονται. Αυτούς που εδώ και καιρό περιμέναμε, τον Μπρούνο που ήταν βασικός με την ΑΕΚ αλλά δεν δικαιολόγησε με την απόδοση του την εμπιστοσύνη του Βασκου τεχνικου και του Κλέιτον που μπήκε αλλαγή στο ντέρμπι της πρεμιερας των πλέι οφ αλλά ξανά δεν μπόρεσε να προσφέρει.

Με τον Αντρέ Λουίς που για τέσσερα συνεχόμενα ματς εβλεπε από την εξέδρα να είναι στην αποστολή και να έχει και τις ελπίδες του για να παιξει. Με την ανακοίνωση των ξένων που κόπηκαν ουσιαστικά ο Μεντιλίμπαρ έδειξε το πλάνο της Λεωφόρου. Την απόφαση του να γυρίσει στο 4-2-3-1 έχοντας άλλωστε τους Ελ Κααμπί που αναμένεται να είναι βασικός και Ταρεμι ως καθαρούς επιθετικούς στην αποστολή.

Με τον Ορτέγκα να επιστρέφει στο αριστερό άκρο της άμυνας εκεί που θα είναι σίγουρα οι Τζολακης Ρετσος, Πιρόλα. Από εκεί και πέρα; Κοστινια, Εσε, Μουζακίτης, Τσικινιο, Ροντινει, Μαρτίνς θα μπορούσαν να ολοκληρώνουν την 11αδα του Μεντιλίμπαρ.

Του Βασκου τεχνικού πάντως που φροντίζει να εκπλήσσει συχνά πυκνά. Μήπως τελικά η σημερινή του απόφαση δεν κάνει τόσο ξεκάθαρα τα πλάνα του για την 11αδα και βιαζόμαστε να κρίνουμε; Κάνεις άλλωστε δεν γνωρίζει με σιγουριά τι θα κάνει ενώ μόνο έκπληξη δεν θα είναι αν τελικά παίξει ο Ροντινει στην άμυνα η αν πάρει φανέλα βασικού ο Σιπιονι. Όπως και να έχει ο Μεντιλίμπαρ έκανε μια πρώτη κίνηση σήμερα, και μέχρι εκεί…