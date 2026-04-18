Ολυμπιακός: Όσα «είπε» ο Μεντιλιμπαρ με την αποστολή…
On Field 18 Απριλίου 2026, 17:21

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άλλαξε τακτική και με την αποστολή… έδειξε το πλάνο της Λεωφόρου. Η μήπως όχι;

Γιώργος Νοικοκύρης
Αντίστροφη μέτρηση για το πιο σημαντικό ματς για την μάχη του πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό, με την ελπίδα στο μεγάλο λιμάνι να αποδειχθεί πως είναι έως το επόμενο. Ο Ολυμπιακός έχει μονόδρομο στην Λεωφόρο κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο, ανεξάρτητα με το τι θα έχει συμβεί νωρίτερα στη Νέα Φιλαδέλφεια και το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Το διπλό είναι απαραίτητο από όλες τις απόψεις με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αλλαζει την συνήθεια που είχε εφαρμόσει στα τελευταία ματς της ομάδας.

Στην αποστολή όπως και πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ τους έπαιρνε όλους. Πριν λίγο ανακοίνωσε την αποστολή για την Λεωφόρο χωρίς τους δύο ξένους που αναγκαστικά κόβονται. Αυτούς που εδώ και καιρό περιμέναμε, τον Μπρούνο που ήταν βασικός με την ΑΕΚ αλλά δεν δικαιολόγησε με την απόδοση του την εμπιστοσύνη του Βασκου τεχνικου και του Κλέιτον που μπήκε αλλαγή στο ντέρμπι της πρεμιερας των πλέι οφ αλλά ξανά δεν μπόρεσε να προσφέρει.

Με τον Αντρέ Λουίς που για τέσσερα συνεχόμενα ματς εβλεπε από την εξέδρα να είναι στην αποστολή και να έχει και τις ελπίδες του για να παιξει. Με την ανακοίνωση των ξένων που κόπηκαν ουσιαστικά ο Μεντιλίμπαρ έδειξε το πλάνο της Λεωφόρου. Την απόφαση του να γυρίσει στο 4-2-3-1 έχοντας άλλωστε τους Ελ Κααμπί που αναμένεται να είναι βασικός και Ταρεμι ως καθαρούς επιθετικούς στην αποστολή.

Με τον Ορτέγκα να επιστρέφει στο αριστερό άκρο της άμυνας εκεί που θα είναι σίγουρα οι Τζολακης Ρετσος, Πιρόλα. Από εκεί και πέρα; Κοστινια, Εσε, Μουζακίτης, Τσικινιο, Ροντινει, Μαρτίνς θα μπορούσαν να ολοκληρώνουν την 11αδα του Μεντιλίμπαρ.

Του Βασκου τεχνικού πάντως που φροντίζει να εκπλήσσει συχνά πυκνά. Μήπως τελικά η σημερινή του απόφαση δεν κάνει τόσο ξεκάθαρα τα πλάνα του για την 11αδα και βιαζόμαστε να κρίνουμε; Κάνεις άλλωστε δεν γνωρίζει με σιγουριά τι θα κάνει ενώ μόνο έκπληξη δεν θα είναι αν τελικά παίξει ο Ροντινει στην άμυνα η αν πάρει φανέλα βασικού ο Σιπιονι. Όπως και να έχει ο Μεντιλίμπαρ έκανε μια πρώτη κίνηση σήμερα, και μέχρι εκεί…

Στενά του Ορμούζ: Νέα ένταση μετά την επαναφορά των περιορισμών από το Ιράν

Ιράν: «Νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ»

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Νικόλαος Κώτσης
Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα
On Field 15.04.26

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
On Field 15.04.26

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
On Field 15.04.26

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός
Champions League 15.04.26

Η Μπαρτσελόνα δεν την... πάτησε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήξερε ότι μπορεί να αποκλειστεί παίζοντας τόσο επιθετικά, όμως έχει επιλέξει να... ζήσει και να πεθάνει με τη φιλοσοφία της.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά
On Field 14.04.26

Την περασμένη εβδομάδα ήταν διαρροές ορισμών που δεν διαψεύστηκαν, είχαν προηγηθεί «η θέση της ΚΕΔ» και «οι τιμωρίες διαιτητών» για επίδειξη δύναμης της προπαγάνδας

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
On Field 14.04.26

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Γιώργος Νοικοκύρης
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
On Field 13.04.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
Ελλάδα 18.04.26

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 18.04.26

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο
Ελλάδα 18.04.26

Η 60χρονη τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση!
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
Τρυφερότητα 18.04.26

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Γιαννούλης με ασίστ έσπρωξε την Άουγκσμπουργκ σε εκτός έδρας νίκη (1-2) επί της Λεβερκούζεν. Ιστορικό το ντεμπούτο της Μαρί-Λουίζ Ετά στον πάγκο της Ουνιόν που όμως ηττήθηκε στην έδρα της.

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον
Αθλητισμός & Σπορ 18.04.26

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Μπράιτον για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΛ στο δεύτερο έπαιξε με παίκτη παραπάνω και μείωσε σε 3-2, όμως οι Περιστεριώτες άντεξαν και πήραν τη ματσάρα με την οποία ουσιαστικά σφραγίζουν την παραμονή τους στη Super League.

Άκης Στρατόπουλος
Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in
Ελλάδα 18.04.26

Η 36χρονη μητέρα -πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής- σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της στο in, μετά την αθωωτική (για εκείνη) απόφαση – Τι λέει η πλευρά του πατέρα

Γεωργία Κακή
Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ριντ Χέιστινγκς 18.04.26

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Έφη Αλεβίζου
Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

