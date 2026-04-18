Σάββατο 18 Απριλίου 2026
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους
Ελλάδα 18 Απριλίου 2026, 17:00

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4), στην Ωλένη Ηλείας (27,1), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4).

Φυτικές ίνες: Πότε «δουλεύουν» καλύτερα;

Εικόνες καλοκαιρινές καταγράφονται σήμερα στα νότια προάστια της Αττικής, με Αθηναίους και τουρίστες να εκμεταλλεύονται την άπλετη ηλιοφάνεια και την καλή θερμοκρασία και να δοκιμάζουν την… τύχη τους στις παραλίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παραλιακό μέτωπο στον Άλιμο που από το πρωί έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Πολλοί επιλέγουν να κάνουν ηλιοθεραπεία, ωστόσο δεν είναι λίγοι οι τολμηροί που βουτούν στο νερό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι θερμοκρασίες, σε αρκετές περιοχές της χώρας, είναι υψηλές για την εποχή. Συγκεκριμένα για την Αττική, μέχρι τις 16:30 είχαν καταγραφεί 23,4 βαθμοί Κελσίου στα νότια προάστια (σταθμός Παλαιού Φαλήρου).

Σε άλλα σημεία της χώρας ο υδράργυρος πλησίασε ακόμα περισσότερο τους 30 βαθμούς. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4), στην Ωλένη Ηλείας (27,1), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4).

Ο καιρός την Κυριακή

Ο καιρός δεν θα παραμείνει το ίδιο «καλοκαιρινός» αύριο. Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο, την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 αναμένεται άστατος καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν, δίνοντας όμβρους και τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 19-21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 7 έως 22-24, στην Ήπειρο από 8 έως 21-23 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 23-25, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-24 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 22-23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 20-22 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις ασθενείς και στο Νότιο Αιγαίο από βόρειες με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά πελάγη ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι με ίδιες εντάσεις, ενώ στα δυτικά τμήματα του νομού θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς βροχές ή παροδικού όμβρους κατά τις θερμές κυρίως ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22-23 βαθμούς.

Business
Εμπόριο: Το στοίχημα του τουρισμού μετά το Πάσχα – Πίεση από κόστος και κινέζικες πλατφόρμες

Φυτικές ίνες: Πότε «δουλεύουν» καλύτερα;

Κόσμος
Τραμπ: «Το Ιράν δεν θα μας εκβιάσει»

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά
Ελλάδα 18.04.26

Οι επιτήδειοι, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη τής ηλικιωμένης υπέστη δήθεν σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 93χρονη δέκα χρυσές λίρες και 1.000 ευρώ

Γύθειο: Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου – Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος»
Θλίψη 18.04.26

Η ομάδα του Up Stories που βρέθηκε στο Γύθειο κατά την περίοδο του Πάσχα κατέγραψε με drone θλιβερές εικόνες του «Δημήτριος», του πλοίου που είχε προσαράξει το 1981 στο Βαλτάκι

Κολωνός: «Βοήθεια, πνίγομαι» – Νέα στοιχεία για τη φωτιά στο διαμέρισμα όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι
Σκηνές πανικού 18.04.26

Ένοικοι της πολυκατοικίας περιγράφουν σκηνές πανικού, με τη γυναίκα του φλεγόμενου διαμερίσματος να καλεί σε βοήθεια - Λίγο προτού εκδηλωθεί η φωτιά, περίοικοι άκουγαν καυγάδες

Κεφαλονιά: Το έγγραφο των εργαζομένων του νοσοκομείου στις καταγγελίες για τα ΤΕΠ μετά τον θάνατο της 19χρονης
Κεφαλονιά 18.04.26

Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου στην Κεφαλονιά διαψεύδει ότι η γυναίκα που εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια σε εκπομπή έχει σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό.

Διεθνής Ημέρα Μνημείων: «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου
Ελλάδα 18.04.26

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες αλλά και πολλοί κάτοικοι της πόλης, εκμεταλλεύονται την ελεύθερη είσοδο

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 18.04.26

Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, στην αυλαία της Β' φάσης του πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Κηφισιά-Αστέρας 0-0: Το VAR… φρέναρε τους γηπεδούχους που είχαν και δοκάρι – Βαθμό ελπίδας οι φιλοξενούμενοι
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Κηφισιά και Αστέρας… τίμησαν την φετινή παράβαση καθώς για τέταρτο φετινό ματς δεν υπήρξε νικητής. Ο Αστέρας έχασε ευκαιρία να προσπεράσει την ΑΕΛ στη βαθμολογία (που χάνει στο Περιστέρι)

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Λεβαδειακός για τη 2η αγωνιστική των θέσεων 5-8 πλέι οφ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Super League 2: Υποβιβασμός για την Καβάλα (3-1, vid) – Σώθηκαν ΠΑΟΚ Β’ και Νέστος Χρυσούπολης (1-1)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ομάδων που υποβιβάζονται από τον Α΄ όμιλο της Super League 2 στη Γ΄ εθνική, μετά τα ματς της 8ης αγωνιστικής των play out. Καβάλα, Καμπανιακός, ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικός.

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά
Ελλάδα 18.04.26

Οι επιτήδειοι, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη τής ηλικιωμένης υπέστη δήθεν σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 93χρονη δέκα χρυσές λίρες και 1.000 ευρώ

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
«Homme fatal» 18.04.26

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

LIVE: Λιντς – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Λιντς – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Γουλβς για την 33η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Μακρόν: Ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στον Λίβανο – Την ευθύνη φέρει η Χεζμπολάχ
Κόσμος 18.04.26

«Η Γαλλία αξιώνει από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους ενόχους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL», τονίζει ο Εμανουέλ Μακρόν

Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Χορός; 18.04.26

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

Γύθειο: Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου – Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος»
Θλίψη 18.04.26

Η ομάδα του Up Stories που βρέθηκε στο Γύθειο κατά την περίοδο του Πάσχα κατέγραψε με drone θλιβερές εικόνες του «Δημήτριος», του πλοίου που είχε προσαράξει το 1981 στο Βαλτάκι

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον
Επιστημονική έρευνα 18.04.26

Οι γυναίκες είναι διατεθειμμένες να κάνουν θυσίες για να αποφύγουν το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, διαπιστώνει έρευνα. Το κόστος όμως δεν το πληρώνουν μόνο οι ίδιες, αλλά και οι επιχειρήσεις.

Η εκστρατεία των MAGA: Τα πρόσωπα πίσω από το σχέδιο προσάρτησης της Γροιλανδίας
Επιχείρηση «Αρκτική» 18.04.26

Στενοί συνεργάτες του Τραμπ και ντόπιοι σύμμαχοι ενορχηστρώνουν μια πρωτοφανή εκστρατεία επιρροής για την αμερικανική κυριαρχία στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας ισχυρές αντιστάσεις

ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 18.04.26

«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

