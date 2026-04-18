«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους

Εικόνες καλοκαιρινές καταγράφονται σήμερα στα νότια προάστια της Αττικής, με Αθηναίους και τουρίστες να εκμεταλλεύονται την άπλετη ηλιοφάνεια και την καλή θερμοκρασία και να δοκιμάζουν την… τύχη τους στις παραλίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παραλιακό μέτωπο στον Άλιμο που από το πρωί έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Πολλοί επιλέγουν να κάνουν ηλιοθεραπεία, ωστόσο δεν είναι λίγοι οι τολμηροί που βουτούν στο νερό.

Βίντεο:

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι θερμοκρασίες, σε αρκετές περιοχές της χώρας, είναι υψηλές για την εποχή. Συγκεκριμένα για την Αττική, μέχρι τις 16:30 είχαν καταγραφεί 23,4 βαθμοί Κελσίου στα νότια προάστια (σταθμός Παλαιού Φαλήρου).

Σε άλλα σημεία της χώρας ο υδράργυρος πλησίασε ακόμα περισσότερο τους 30 βαθμούς. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4), στην Ωλένη Ηλείας (27,1), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4).

Ο καιρός την Κυριακή

Ο καιρός δεν θα παραμείνει το ίδιο «καλοκαιρινός» αύριο. Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο, την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 αναμένεται άστατος καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν, δίνοντας όμβρους και τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 19-21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 7 έως 22-24, στην Ήπειρο από 8 έως 21-23 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 23-25, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-24 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 22-23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 20-22 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις ασθενείς και στο Νότιο Αιγαίο από βόρειες με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά πελάγη ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι με ίδιες εντάσεις, ενώ στα δυτικά τμήματα του νομού θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς βροχές ή παροδικού όμβρους κατά τις θερμές κυρίως ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22-23 βαθμούς.