ΠΑΣΟΚ: Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;

«Ανεξήγητη» χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ την εμμονή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να διατηρεί στο υπουργικό συμβούλιο τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι μέχρι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν διακριτές αποστάσεις και αναφέρεται στην δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη που κάλεσε τον κ. Λαζαρίδη να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό γιατί η παραμονή του προκαλεί “πολιτικό βάρος”».

«Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε ότι εξαπάτησε το δημόσιο και παρανόμησε. Ανάληψη πολιτικής ευθύνης με διατήρηση της καρέκλας είναι εμπαιγμός στους πολίτες. Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι; Είναι παράδοξο να έχει αποπέμψει τρεις υπουργούς οι οποίοι δηλώνουν αθώοι και η κυβέρνηση διατείνεται ότι δεν βλέπει τυχόν ευθύνες τους, αλλά να κρατά τον κ. Λαζαρίδη που δηλώνει ένοχος αναγνωρίζοντας πως έχει λάβει ποσά παρανόμως και ζητά να του καταλογιστούν εντόκως οι μισθοί που έχει λάβει αχρεωστήτως», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.