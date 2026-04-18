Η εκστρατεία των MAGA: Τα πρόσωπα πίσω από το σχέδιο προσάρτησης της Γροιλανδίας

Η ιδέα της αμερικανικής εξαγοράς ή γεωπολιτικής ενσωμάτωσης της Γροιλανδίας έχει περάσει από τη σφαίρα των απρόβλεπτων δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ σε μια στοχευμένη, ανεπίσημη εκστρατεία επιρροής. Η κυβέρνηση Τραμπ, στην προσπάθειά της να αποκτήσει τον έλεγχο του στρατηγικού αυτού νησιού –το οποίο διαθέτει ανεκτίμητα κοιτάσματα σπάνιων γαιών και κρίσιμη θέση στην Αρκτική– έχει επιστρατεύσει έναν πυρήνα αφοσιωμένων στελεχών του κινήματος MAGA (Make America Great Again) και πρόθυμων τοπικών παραγόντων.

Ωστόσο, η υλοποίηση του σχεδίου αποδεικνύεται μια δύσκολη υπόθεση, καθώς προσκρούει στις αντιδράσεις της Δανίας και της πλειοψηφίας των 56.000 κατοίκων της περιοχής. Στο επίκεντρο αυτής της αθόρυβης «διπλωματίας», βρίσκονται συγκεκριμένες προσωπικότητες που πιέζουν αδιάκοπα τον Αμερικανό πρόεδρο να ολοκληρώσει τη μεταβίβαση.

Ο πυρήνας της αμερικανικής εκστρατείας

Η διείσδυση των Αμερικανών στη Γροιλανδία δεν ακολουθεί την παραδοσιακή διπλωματική οδό. Βασίζεται σε έναν άτυπο μηχανισμό που έχει δημιουργηθεί από έμπιστους συνεργάτες του Τραμπ:

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου έχει αναλάβει ρόλο-κλειδί στην επιχείρηση γοητείας και διείσδυσης. Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ Τζούνιορ πραγματοποίησε επίσκεψη στο Νουούκ (την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας), όπου η συνοδεία του μοίραζε στους ντόπιους καπέλα MAGA και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τους κατοίκους μέσω τηλεβόα. Ο δανικός Τύπος τον χαρακτήρισε ανοιχτά ως τον «ανεπίσημο αξιωματικό σύνδεσμο» μεταξύ του στρατοπέδου του Τραμπ και της Γροιλανδίας.

Τόμας Ντανς: Ένα ακόμη κομβικό πρόσωπο της αμερικανικής εκστρατείας. Ως απεσταλμένος και εκφραστής της σκληρής γραμμής του MAGA, ο Ντανς ταξίδεψε στο Νουούκ τον Ιανουάριο, πραγματοποιώντας κατ’ ιδίαν συναντήσεις με πρόθυμους τοπικούς παράγοντες. Ήταν μάλιστα το πρόσωπο που διευκόλυνε και συντόνισε το ταξίδι μιας άτυπης αντιπροσωπείας από τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ, προκειμένου να παραστούν στη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Τσάρλι Κερκ: Μέχρι και τη δολοφονία του τον Σεπτέμβριο του 2025, ο ιδρυτής της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA και θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, υπήρξε βασικό γρανάζι σε αυτόν τον μηχανισμό επιρροής. Ο Κερκ συμμετείχε στις προσπάθειες δημιουργίας φιλοαμερικανικών δικτύων στην περιοχή, αποδεικνύοντας πόσο ψηλά βρισκόταν η Γροιλανδία στην ατζέντα των ιδεολογικών καθοδηγητών του MAGA.

Αυτές οι προσωπικότητες, σύμφωνα με αναφορές των δανικών μέσων (όπως το δίκτυο DR), διεξήγαγαν εντατικές επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών. Συγκέντρωναν λίστες με ονόματα κατοίκων που διάκεινται φιλικά προς τις ΗΠΑ, κατέγραφαν τους επικριτές του Τραμπ και ετοίμαζαν επιχειρηματολογία υπονόμευσης της κυριαρχίας της Κοπεγχάγης στο νησί.

Οι τοπικοί σύμμαχοι και οι «Δούρειοι Ίπποι»

Η επιτυχία της στρατηγικής των MAGA βασίζεται στην εξεύρεση πρόθυμων εταίρων στο εσωτερικό της Γροιλανδίας, οι οποίοι βλέπουν την αμερικανική παρέμβαση ως ευκαιρία απόσχισης από τη Δανία.

Γιούργκεν Μπόασεν: Ο 52χρονος χτίστης και πολιτικός ακτιβιστής έχει εξελιχθεί στο απόλυτο σύμβολο της φιλο-Τραμπικής πτέρυγας στη Γροιλανδία. Ο Μπόασεν, τον οποίο οι New York Times αποκάλεσαν «ο υπ’ αριθμόν 1 θαυμαστής του Τραμπ», είχε μάλιστα βρεθεί στους δρόμους του Πίτσμπεργκ στην Πενσιλβάνια το 2024, κάνοντας προεκλογικό αγώνα υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου. Ήταν ο άνθρωπος που συντόνισε την υποδοχή του Τραμπ Τζούνιορ στο Νουούκ με δεκάδες ντόπιους που φορούσαν καπέλα MAGA, ενώ συνεργάστηκε στενά με τον Τόμας Ντανς. Ο Μπόασεν οραματίζεται ένα μέλλον όπου η Γροιλανδία θα λειτουργεί ως «ελεύθερα συνδεδεμένο κράτος» με τις ΗΠΑ, στα πρότυπα του Πουέρτο Ρίκο.

Κούνο Φένκερ: Ένας από τους τοπικούς παράγοντες που είδαν θετικά την αμερικανική εμπλοκή. Συναντήθηκε με τον Τόμας Ντανς στο Νουούκ και δηλώνει πως αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσφέρει στη Γροιλανδία το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, αυτό συνιστά μια «τεράστια προσφορά».

Πέλε Μπρόμπεργκ: Γροιλανδός βουλευτής ο οποίος, αν και ίσως πιο επιφυλακτικός στο ενδεχόμενο μιας πλήρους «πώλησης», διοργάνωσε εκδήλωση παρακολούθησης της ορκωμοσίας του Τραμπ στο τοπικό κοινοβούλιο, με την ελπίδα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα έκανε ειδική μνεία στο νησί. Πολιτικοί όπως ο Μπρόμπεργκ θεωρούν το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον ως ιδανικό μοχλό πίεσης για να τρομάξουν τη Δανία.

Η αντίσταση στο αμερικανικό «Real Estate»

Παρά την έντονη δραστηριότητα αυτών των προσώπων, το αμερικανικό σχέδιο σκοντάφτει σε σοβαρά διπλωματικά και κοινωνικά εμπόδια. Η συντριπτική πλειονότητα των Γροιλανδών απορρίπτει την ιδέα ότι το νησί τους αποτελεί απλώς ένα οικόπεδο προς πώληση. Χιλιάδες κάτοικοι διαδήλωσαν κατά των αμερικανικών προθέσεων, ενώ ντόπιοι βουλευτές, όπως η Pipaluk Lynge, χαρακτήρισαν τις επισκέψεις των ανθρώπων του Τραμπ «στημένες» και επικοινωνιακά τεχνάσματα. Επιπλέον, παράγοντες της τοπικής οικονομίας, όπως ο Κρίστιαν Κέλντσεν (Διευθύνων Σύμβουλος της τοπικής Ένωσης Επιχειρήσεων), υπενθυμίζουν ότι ενώ οι αμερικανικές επενδύσεις είναι καλοδεχούμενες, το πολιτικό καθεστώς της χώρας δεν είναι προς διαπραγμάτευση.

Συνοψίζοντας, τα στελέχη του MAGA πιέζουν σταθερά τον Τραμπ να μην εγκαταλείψει το όραμά του για την Αρκτική, στήνοντας έναν πρωτοφανή μηχανισμό επιρροής στα χιόνια του Βορρά. Όμως, όπως δείχνουν τα γεγονότα, το να παρακάμψεις τη βούληση ενός ολόκληρου λαού αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετο από μια απλή επιχειρηματική εξαγορά.

Πηγή: Reuters