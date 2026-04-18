newspaper
Σάββατο 18 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κόσμος 18 Απριλίου 2026, 16:00

Η εκστρατεία των MAGA: Τα πρόσωπα πίσω από το σχέδιο προσάρτησης της Γροιλανδίας

Στενοί συνεργάτες του Τραμπ και ντόπιοι σύμμαχοι ενορχηστρώνουν μια πρωτοφανή εκστρατεία επιρροής για την αμερικανική κυριαρχία στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας ισχυρές αντιστάσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Φυτικές ίνες: Πότε «δουλεύουν» καλύτερα;

Φυτικές ίνες: Πότε «δουλεύουν» καλύτερα;

Spotlight

Η ιδέα της αμερικανικής εξαγοράς ή γεωπολιτικής ενσωμάτωσης της Γροιλανδίας έχει περάσει από τη σφαίρα των απρόβλεπτων δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ σε μια στοχευμένη, ανεπίσημη εκστρατεία επιρροής. Η κυβέρνηση Τραμπ, στην προσπάθειά της να αποκτήσει τον έλεγχο του στρατηγικού αυτού νησιού –το οποίο διαθέτει ανεκτίμητα κοιτάσματα σπάνιων γαιών και κρίσιμη θέση στην Αρκτική– έχει επιστρατεύσει έναν πυρήνα αφοσιωμένων στελεχών του κινήματος MAGA (Make America Great Again) και πρόθυμων τοπικών παραγόντων.

Ωστόσο, η υλοποίηση του σχεδίου αποδεικνύεται μια δύσκολη υπόθεση, καθώς προσκρούει στις αντιδράσεις της Δανίας και της πλειοψηφίας των 56.000 κατοίκων της περιοχής. Στο επίκεντρο αυτής της αθόρυβης «διπλωματίας», βρίσκονται συγκεκριμένες προσωπικότητες που πιέζουν αδιάκοπα τον Αμερικανό πρόεδρο να ολοκληρώσει τη μεταβίβαση.

Ο πυρήνας της αμερικανικής εκστρατείας

Η διείσδυση των Αμερικανών στη Γροιλανδία δεν ακολουθεί την παραδοσιακή διπλωματική οδό. Βασίζεται σε έναν άτυπο μηχανισμό που έχει δημιουργηθεί από έμπιστους συνεργάτες του Τραμπ:

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου έχει αναλάβει ρόλο-κλειδί στην επιχείρηση γοητείας και διείσδυσης. Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ Τζούνιορ πραγματοποίησε επίσκεψη στο Νουούκ (την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας), όπου η συνοδεία του μοίραζε στους ντόπιους καπέλα MAGA και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τους κατοίκους μέσω τηλεβόα. Ο δανικός Τύπος τον χαρακτήρισε ανοιχτά ως τον «ανεπίσημο αξιωματικό σύνδεσμο» μεταξύ του στρατοπέδου του Τραμπ και της Γροιλανδίας.

Τόμας Ντανς: Ένα ακόμη κομβικό πρόσωπο της αμερικανικής εκστρατείας. Ως απεσταλμένος και εκφραστής της σκληρής γραμμής του MAGA, ο Ντανς ταξίδεψε στο Νουούκ τον Ιανουάριο, πραγματοποιώντας κατ’ ιδίαν συναντήσεις με πρόθυμους τοπικούς παράγοντες. Ήταν μάλιστα το πρόσωπο που διευκόλυνε και συντόνισε το ταξίδι μιας άτυπης αντιπροσωπείας από τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ, προκειμένου να παραστούν στη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Τσάρλι Κερκ: Μέχρι και τη δολοφονία του τον Σεπτέμβριο του 2025, ο ιδρυτής της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA και θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, υπήρξε βασικό γρανάζι σε αυτόν τον μηχανισμό επιρροής. Ο Κερκ συμμετείχε στις προσπάθειες δημιουργίας φιλοαμερικανικών δικτύων στην περιοχή, αποδεικνύοντας πόσο ψηλά βρισκόταν η Γροιλανδία στην ατζέντα των ιδεολογικών καθοδηγητών του MAGA.

Αυτές οι προσωπικότητες, σύμφωνα με αναφορές των δανικών μέσων (όπως το δίκτυο DR), διεξήγαγαν εντατικές επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών. Συγκέντρωναν λίστες με ονόματα κατοίκων που διάκεινται φιλικά προς τις ΗΠΑ, κατέγραφαν τους επικριτές του Τραμπ και ετοίμαζαν επιχειρηματολογία υπονόμευσης της κυριαρχίας της Κοπεγχάγης στο νησί.

Οι τοπικοί σύμμαχοι και οι «Δούρειοι Ίπποι»

Η επιτυχία της στρατηγικής των MAGA βασίζεται στην εξεύρεση πρόθυμων εταίρων στο εσωτερικό της Γροιλανδίας, οι οποίοι βλέπουν την αμερικανική παρέμβαση ως ευκαιρία απόσχισης από τη Δανία.

Γιούργκεν Μπόασεν: Ο 52χρονος χτίστης και πολιτικός ακτιβιστής έχει εξελιχθεί στο απόλυτο σύμβολο της φιλο-Τραμπικής πτέρυγας στη Γροιλανδία. Ο Μπόασεν, τον οποίο οι New York Times αποκάλεσαν «ο υπ’ αριθμόν 1 θαυμαστής του Τραμπ», είχε μάλιστα βρεθεί στους δρόμους του Πίτσμπεργκ στην Πενσιλβάνια το 2024, κάνοντας προεκλογικό αγώνα υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου. Ήταν ο άνθρωπος που συντόνισε την υποδοχή του Τραμπ Τζούνιορ στο Νουούκ με δεκάδες ντόπιους που φορούσαν καπέλα MAGA, ενώ συνεργάστηκε στενά με τον Τόμας Ντανς. Ο Μπόασεν οραματίζεται ένα μέλλον όπου η Γροιλανδία θα λειτουργεί ως «ελεύθερα συνδεδεμένο κράτος» με τις ΗΠΑ, στα πρότυπα του Πουέρτο Ρίκο.

Κούνο Φένκερ: Ένας από τους τοπικούς παράγοντες που είδαν θετικά την αμερικανική εμπλοκή. Συναντήθηκε με τον Τόμας Ντανς στο Νουούκ και δηλώνει πως αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσφέρει στη Γροιλανδία το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, αυτό συνιστά μια «τεράστια προσφορά».

Πέλε Μπρόμπεργκ: Γροιλανδός βουλευτής ο οποίος, αν και ίσως πιο επιφυλακτικός στο ενδεχόμενο μιας πλήρους «πώλησης», διοργάνωσε εκδήλωση παρακολούθησης της ορκωμοσίας του Τραμπ στο τοπικό κοινοβούλιο, με την ελπίδα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα έκανε ειδική μνεία στο νησί. Πολιτικοί όπως ο Μπρόμπεργκ θεωρούν το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον ως ιδανικό μοχλό πίεσης για να τρομάξουν τη Δανία.

Η αντίσταση στο αμερικανικό «Real Estate»

Παρά την έντονη δραστηριότητα αυτών των προσώπων, το αμερικανικό σχέδιο σκοντάφτει σε σοβαρά διπλωματικά και κοινωνικά εμπόδια. Η συντριπτική πλειονότητα των Γροιλανδών απορρίπτει την ιδέα ότι το νησί τους αποτελεί απλώς ένα οικόπεδο προς πώληση. Χιλιάδες κάτοικοι διαδήλωσαν κατά των αμερικανικών προθέσεων, ενώ ντόπιοι βουλευτές, όπως η Pipaluk Lynge, χαρακτήρισαν τις επισκέψεις των ανθρώπων του Τραμπ «στημένες» και επικοινωνιακά τεχνάσματα. Επιπλέον, παράγοντες της τοπικής οικονομίας, όπως ο Κρίστιαν Κέλντσεν (Διευθύνων Σύμβουλος της τοπικής Ένωσης Επιχειρήσεων), υπενθυμίζουν ότι ενώ οι αμερικανικές επενδύσεις είναι καλοδεχούμενες, το πολιτικό καθεστώς της χώρας δεν είναι προς διαπραγμάτευση.

Το περιβάλλον του Τραμπ κλιμακώνει τις ανεπίσημες προσπάθειες για τον αμερικανικό έλεγχο της Γροιλανδίας, συναντώντας διπλωματικά εμπόδια και ισχυρή τοπική αντίσταση

Συνοψίζοντας, τα στελέχη του MAGA πιέζουν σταθερά τον Τραμπ να μην εγκαταλείψει το όραμά του για την Αρκτική, στήνοντας έναν πρωτοφανή μηχανισμό επιρροής στα χιόνια του Βορρά. Όμως, όπως δείχνουν τα γεγονότα, το να παρακάμψεις τη βούληση ενός ολόκληρου λαού αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετο από μια απλή επιχειρηματική εξαγορά.

Πηγή: Reuters

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Εμπόριο: Το στοίχημα του τουρισμού μετά το Πάσχα – Πίεση από κόστος και κινέζικες πλατφόρμες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φυτικές ίνες: Πότε «δουλεύουν» καλύτερα;

Φυτικές ίνες: Πότε «δουλεύουν» καλύτερα;

Κόσμος
Χαμενεΐ: Το ναυτικό μας είναι έτοιμο να δώσει νέες «πικρές ήττες»- Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο – Σε κίνδυνο οι συνομιλίες

inWellness
inTown
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μακρόν: Ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στον Λίβανο – Την ευθύνη φέρει η Χεζμπολάχ
Κόσμος 18.04.26

«Η Γαλλία αξιώνει από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους ενόχους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL», τονίζει ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Το Ιράν άνοιξε πυρ σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – «Δεν επιτρέπεται η διέλευση χωρίς άδεια»
Εκλεισε το πέρασμα 18.04.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης σε δήλωσή τους ισχυρίζονται πως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει πλέον «επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του» λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τουρκία: «Ζω γιατί η σφαίρα χτύπησε φίλη μου που ήταν μπροστά» – Νωπός ο εφιάλτης από την επίθεση σε σχολείο
Στην Τουρκία 18.04.26

«Έχω επηρεαστεί πολύ, τον βλέπω στα όνειρά μου - Δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι γι’ αυτό ήρθα στη γιαγιά μου», λέει η Φατμά Ικρά Τσαμ για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στο σχολείο της στην Τουρκία

Σύνταξη
Γερμανία: Ένας νεκρός, τέσσερις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη υπόγειας διάβασης
Τα μεσάνυχτα 18.04.26

Η αστυνομία στη Γερμανία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα - Ερευνητές εκτιμούν ότι η έκρηξη προκλήθηκε «από ανθρώπινη ενέργεια», χωρίς να διευκρινιστούν περαιτέρω λεπτομέρειες

Σύνταξη
Στενά Ορμούζ: Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες
Κόσμος 18.04.26

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύνταξη
Θρίλερ με τα Στενά του Ορμούζ – Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει»
«Ο Τραμπ μιλάει πολύ» 18.04.26 Upd: 17:09

Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη, Αλεξάνδρα Τάνκα
Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα
Washington Post 18.04.26

Οι ενέργειές του έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους θρησκευόμενους συντηρητικούς των ΗΠΑ. Οι οποίοι επέλεξαν να «αγκαλιάσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το ασεβές προφίλ του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Ο Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 18.04.26

«Πολύ χαρούμενος» είναι ο Σι Τζινπίνγκ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, που κάνει λόγο και για «κάποια αρκετά καλά», χωρίς ωστόσο να αναφέρει λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Ιρακινό Κουρδιστάν: 3 ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν από πλήγματα που αποδίδονται στην Τεχεράνη
Δείχνουν... Τεχεράνη 18.04.26

Στην Τεχεράνη αποδίδονται τα πλήγματα που εξαπολύθηκαν σε έδαφος του Ιρακινού Κουρδιστάν, και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις ιρανοί Κούρδοι, σύμφωνα με μια εξόριστη αντιπολιτευόμενη οργάνωση.

Σύνταξη
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ
Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ 18.04.26

Ο Τραμπ «διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς», τονίζει ο Γαλιμπάφ, και προειδοποιεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί οι αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
«Homme fatal» 18.04.26

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Έφη Αλεβίζου
«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους
Πού άγγιξε τους 30°C 18.04.26

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4), στην Ωλένη Ηλείας (27,1), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4).

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Λιντς – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Γουλβς για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Μακρόν: Ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στον Λίβανο – Την ευθύνη φέρει η Χεζμπολάχ
Κόσμος 18.04.26

«Η Γαλλία αξιώνει από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους ενόχους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL», τονίζει ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Χορός; 18.04.26

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
Γύθειο: Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου – Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος»
Θλίψη 18.04.26

Η ομάδα του Up Stories που βρέθηκε στο Γύθειο κατά την περίοδο του Πάσχα κατέγραψε με drone θλιβερές εικόνες του «Δημήτριος», του πλοίου που είχε προσαράξει το 1981 στο Βαλτάκι

Σύνταξη
Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον
Επιστημονική έρευνα 18.04.26

Οι γυναίκες είναι διατεθειμμένες να κάνουν θυσίες για να αποφύγουν το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, διαπιστώνει έρευνα. Το κόστος όμως δεν το πληρώνουν μόνο οι ίδιες, αλλά και οι επιχειρήσεις.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 18.04.26

«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
Super League 18.04.26

LIVE: Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Εκτροπής συνέχεια από τον Γεωργιάδη με νέα αντιθεσμική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Πιστός στην προσπάθεια - ή στην υπηρεσία; - συκοφάντησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπολύει με ακροβασίες λογικής νέα συκοφαντική επίθεση, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις στις αναφορές του από τον νομικό κόσμο και την Ένωση Δικαστών

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Cookies