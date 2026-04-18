newspaper
Σάββατο 18 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον
Οικονομία 18 Απριλίου 2026

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον

Οι γυναίκες είναι διατεθειμμένες να κάνουν θυσίες για να αποφύγουν το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, διαπιστώνει έρευνα. Το κόστος όμως δεν το πληρώνουν μόνο οι ίδιες, αλλά και οι επιχειρήσεις.

ΕπιμέλειαΣύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιοι παράγοντες καθιστούν ένα εργασιακό περιβάλλον εχθρικό; Τι ρόλο παίζει το εργασιακό κλίμα στην επιλογή καριέρας και επαγγέλματος; Πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι το αρνητικό εργασιακό περιβάλλον και ποιες στρατηγικές ακολουθούν για να το αποφύγουν;

Πρωτότυπη έρευνα του ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τα Οικονομικά της Εργασίας – ΙΖΑ, παρέχει νέα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, για την εχθρότητα στον εργασιακό χώρο.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στα κείμενα εργασίας του ΙΖΑ και παρουσιάστηκε από τον  διεθνή ιστότοπο World Of Labour.

εργασιακό περιβάλλον

Οι γυναίκες πιο εκτεθειμένες στο εχθρικό εργασιακό περιβάλλον

Ένα από τα βασικά ευρήματα είναι ότι οι γυναίκες, ιδίως οι νεοεισερχόμενες στην αγορά εργασίας, είναι πιο εκτεθειμένες σε εχθρικές συμπεριφορές. Αν και τα δύο φύλα αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει σεβασμός στον εργασιακό χώρο, οι γυναίκες είναι διατεθειμένες να κάνουν μεγαλύτερες παραχωρήσεις (μισθολογικές και επαγγελματικές) για να γλιτώσουν από ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, η εχθρική ατμόσφαιρα στον χώρο εργασίας διευρύνει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει πολλές γυναίκες από το να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Επιπλέον, οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι η εχθρότητα στο εργασιακό περιβάλλον μπορεί να κοστίσει ακριβά και στις επιχειρήσεις, αφού δυσκολεύονται να προσελκύσουν ταλέντα.

Αποκλεισμός, επιθετικότητα, παρενόχληση

Η έρευνα εξετάζει τρεις βασικούς παράγοντες που καθιστούν ένα εργασιακό περιβάλλον εχθρικό, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία:

1. Αποκλεισμός

Ο αποκλεισμός αποτελεί μια ξεχωριστή μορφή εχθρότητας στο χώρο εργασίας. Χαρακτηρίζεται από την «αδράνεια», καθώς μετρά τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο ή μια ομάδα αγνοεί, αποκλείει ή παραλείπει κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές απέναντι στους άλλους. Τέτοιες συμπεριφορές αποκλεισμού ή υποτίμησης, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα ανεξάρτητα από το αν ήταν σκόπιμες ή όχι

2. Επιθετικότητα

Οποιαδήποτε μορφή υπονόμευσης, εκφοβισμού ή επιθετικότητας αποτελεί ρητή μορφή εχθρότητας στο χώρο εργασίας. Οι σχετικές μελέτες ορίζουν την υπονόμευση ως «τις διαπροσωπικές συμπεριφορές που προκαλούν βλάβη και αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των σχέσεων, της επαγγελματικής επιτυχίας και της θετικής φήμης».

Ο εκφοβισμός ή η επιθετικότητα συνήθως λαμβάνουν μια πιο επίμονη μορφή και περιλαμβάνουν ταπείνωση ή ψυχολογική – λεκτική βία.

3. Σεξουαλική παρενόχληση

Η «ανεπιθύμητη συμπεριφορά που βασίζεται στο φύλο» ορίζει το τρίτο χαρακτηριστικό της εχθρότητας στο χώρο εργασίας. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι μια ακραία μορφή εχθρότητας και μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές ψυχολογικές και επαγγελματικές συνέπειες. Είναι επίσης το χαρακτηριστικό για το οποίο διαθέτουμε τα πιο ισχυρά στοιχεία ότι έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις και συμβάλλει στις μισθολογικές ανισότητες.

Εχθρικό εργασιακό περιβάλλον και αποχώρηση εργαζομένων

Σχεδόν ένας στους πέντε εργαζόμενους παγκοσμίως αναφέρει ότι έχει υποστεί σωματική ή ψυχολογική βία ή παρενόχληση στην εργασία. Μεταξύ των ατόμων που αλλάζουν εργασία, οι εχθρικές συνθήκες στο χώρο εργασίας αποτελούν τον δεύτερο πιο συνηθισμένο λόγο αποχώρησης, μετά τον μισθό.

Στο πλαίσιο της έρευνας,  οι συγγραφείς της μελέτης διεξήγαγαν ένα μεγάλο πείραμα προσομοίωσης «εύρεσης εργασίας», με περισσότερους από 2.000 συμμετέχοντες – νέους πτυχιούχους, τελειόφοιτους και απόφοιτους μεγάλου καναδικού πανεπιστημίου.

Ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν μεταξύ ζευγών υποθετικών θέσεων εργασίας που διέφεραν ως προς τον μισθό, τις ρυθμίσεις εργασίας (π.χ. εξ αποστάσεως ή υβριδική εργασία) και τρεις μορφές εχθρότητας στο χώρο εργασίας: κοινωνικός αποκλεισμός, επιθετική συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση.

Μισθολογικές υποχωρήσεις

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ μεγάλη αξία στην αποφυγή ενός εχθρικού εργασιακού κλίματος. Πολλοί δηλώνουν ότι θα δέχονταν χαμηλότερες αποδοχές προκειμένου να εργαστούν σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμό, επιθετικότητα ή σεξουαλική παρενόχληση. Μάλιστα, η αξία που αποδίδουν σε ένα θετικό εργασιακό κλίμα είναι συγκρίσιμη με εκείνη των ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης.

Κατά μέσο όρο, οι ερωτηθέντες θα παραιτούνταν από περίπου το 14% του ζητούμενου μισθού για ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Θα θυσίαζαν ως και το 19% του μισθού για να αποφύγουν επιθετική συμπεριφορά και έως και το 31% για να αποφύγουν εργασιακά περιβάλλοντα που ανέχονται τη σεξουαλική παρενόχληση.

Πρόκειται για ποσοστά πολύ υψηλότερα από το 7% του μισθολογικού πριμ που αποδίδουν οι εργαζόμενοι στις υβριδικές ρυθμίσεις εργασίας.

Οι γυναίκες θυσιάζουν περισσότερα

Οι γυναίκες είναι διατεθειμένες να παραιτηθούν από μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους σε σχέση με τους άνδρες για να αποφύγουν ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον. Για παράδειγμα οι άνδρες αξιολογούν ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον ως ισοδύναμο με το 12% του μισθού τους. Ένα περιβάλλον με μηδενική ανοχή στην σεξουαλική παρενόχληση, ως ισοδύναμο με το 20% του μισθού. Για τις γυναίκες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 15% και 35%.

Επίσης οι γυναίκες αναφέρουν υψηλότερο κίνδυνο εχθρικού περιβάλλοντος, ειδικά εκείνες που αποφοιτούν από τομείς όπου κυριαρχούν οι άνδρες, όπως οι θετικές επιστήμες, η διοίκηση επιχειρήσεων και η οικονομία.

Πρακτικές επιπτώσεις

Οι παραπάνω απαντήσεις δεν είναι απλώς ασκήσεις επί χάρτου, αλλά έχουν πρακτικές επιπτώσεις στις ζωές των εργαζομένων.

Η έρευνα παρακολούθησε την εργασιακή εξέλιξη όσων συμμετείχαν στο πείραμα, μετά από δυο χρόνια. Όσοι εργάζονταν σε κλάδους που κυριαρχούν οι γυναίκες, κατά την αποφοίτησή τους είχαν δείξει μεγαλύτερη προθυμία να πληρώσουν για να αποφύγουν τη σεξουαλική παρενόχληση (ακόμα και όταν λαμβάνεται υπόψιν ο κλάδος σπουδών).  Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές που αντιλαμβάνονταν υψηλότερο προσωπικό κίνδυνο σεξουαλικής παρενόχλησης κατά την αποφοίτησή τους κέρδιζαν περίπου 10% λιγότερα δύο χρόνια αργότερα. Πρόκειται για ένα «πέναλτι», μεγαλύτερο από το συνολικό μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην αρχή της σταδιοδρομίας, στο δείγμα των συμμετεχόντων.

Υβριδική εργασία

Διαπιστώθηκε επίσης ότι η εξ αποστάσεως και η υβριδική εργασία διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο σε εχθρικά περιβάλλοντα. Οι γυναίκες εκτιμούν διπλά την υβριδική εργασία, όταν ένας χώρος εργασίας ανέχεται τη σεξουαλική παρενόχληση. Αντίθετα οι προτιμήσεις των ανδρών παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες. Επιπλέον, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να προσαρμόσουν την αναζήτηση εργασίας, να αποφύγουν συγκεκριμένους χώρους εργασίας ή ακόμη και να παραλείψουν εκδηλώσεις δικτύωσης και επαγγελματικές ευκαιρίες για να προστατευθούν από εχθρικές καταστάσεις. Αυτές οι στρατηγικές αποφυγής μπορούν να συσσωρευτούν σε μακροπρόθεσμα μειονεκτήματα στην καριέρα.

Κόστος για τις επιχειρήσεις

Οι ευρύτερες επιπτώσεις στις πολιτικές απασχόλησης είναι σημαντικές. Για τους εργοδότες, η κουλτούρα του χώρου εργασίας δεν μπορεί να θεωρείται δευτερεύον ζήτημα. Τα εχθρικά περιβάλλοντα επιβάλλουν πραγματικό οικονομικό κόστος μέσω υψηλότερων μισθολογικών απαιτήσεων, μειωμένου δυναμικού ταλέντων και αυξημένης κινητικότητας προσωπικού. Η δημιουργία χώρων εργασίας χωρίς εχθρότητα δεν είναι μόνο ηθική, αλλά και οικονομικά αποδοτική.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Οικονομία 18.04.26

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο

Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Βήμα βήμα πώς θα πάρετε την επιδότηση του Fuel Pass

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο
Οικονομία 18.04.26

«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο

Ο Γενικός Δείκτης Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία, που αποτυπώνει τις τιμές παραγωγού σε φρέσκα τρόφιμα, αυξήθηκε κατά 4% τον Φεβρουάριο. Η υψηλότερη αύξηση εδώ και 21 μήνες.

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασίασε τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα
ΑΑΔΕ 17.04.26

Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα

Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου

Σύνταξη
Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας
Καινοτομία 17.04.26

Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας

Τα κορυφαία ταλέντα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης «μεταναστεύουν» από τα πανεπιστήμια στη Βig Tech. Νέα έρευνα χαρτογραφεί τους κινδύνους της «μεγάλης φυγής» των εγκεφάλων.

inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 18.04.26

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
Γύθειο: Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου – Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος»
Θλίψη 18.04.26

Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου - Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο

Η ομάδα του Up Stories που βρέθηκε στο Γύθειο κατά την περίοδο του Πάσχα κατέγραψε με drone θλιβερές εικόνες του «Δημήτριος», του πλοίου που είχε προσαράξει το 1981 στο Βαλτάκι

Σύνταξη
Η εκστρατεία των MAGA: Τα πρόσωπα πίσω από το σχέδιο προσάρτησης της Γροιλανδίας
Επιχείρηση «Αρκτική» 18.04.26

Η εκστρατεία των MAGA: Τα πρόσωπα πίσω από το σχέδιο προσάρτησης της Γροιλανδίας

Στενοί συνεργάτες του Τραμπ και ντόπιοι σύμμαχοι ενορχηστρώνουν μια πρωτοφανή εκστρατεία επιρροής για την αμερικανική κυριαρχία στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας ισχυρές αντιστάσεις

ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 18.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός

«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
Super League 18.04.26

LIVE: Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Εκτροπής συνέχεια από τον Γεωργιάδη με νέα αντιθεσμική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Εκτροπής συνέχεια από τον Γεωργιάδη με νέα αντιθεσμική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Πιστός στην προσπάθεια - ή στην υπηρεσία; - συκοφάντησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπολύει με ακροβασίες λογικής νέα συκοφαντική επίθεση, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις στις αναφορές του από τον νομικό κόσμο και την Ένωση Δικαστών

Σύνταξη
Το Ιράν άνοιξε πυρ σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – «Δεν επιτρέπεται η διέλευση χωρίς άδεια»
Εκλεισε το πέρασμα 18.04.26

Το Ιράν άνοιξε πυρ σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – «Δεν επιτρέπεται η διέλευση χωρίς άδεια»

Οι Φρουροί της Επανάστασης σε δήλωσή τους ισχυρίζονται πως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει πλέον «επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του» λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Greek Museums See Revenue Surge Despite Visitor Fluctuations
English edition 18.04.26

Greek Museums See Revenue Surge Despite Visitor Fluctuations

New data for 2025 shows mixed trends in Greece’s cultural sites, with modest changes in visitor numbers but significant increases in revenue, particularly in archaeological locations where earnings more than doubled in some periods.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Φούλαμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Φούλαμ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κολωνός: «Βοήθεια, πνίγομαι» – Νέα στοιχεία για τη φωτιά στο διαμέρισμα όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι
Σκηνές πανικού 18.04.26

«Βοήθεια, πνίγομαι» - Νέα στοιχεία για τη φωτιά στον Κολωνό όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι

Ένοικοι της πολυκατοικίας περιγράφουν σκηνές πανικού, με τη γυναίκα του φλεγόμενου διαμερίσματος να καλεί σε βοήθεια - Λίγο προτού εκδηλωθεί η φωτιά, περίοικοι άκουγαν καυγάδες

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Το έγγραφο των εργαζομένων του νοσοκομείου στις καταγγελίες για τα ΤΕΠ μετά τον θάνατο της 19χρονης
Κεφαλονιά 18.04.26

«Παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια»: Το έγγραφο των εργαζομένων του νοσοκομείου στις καταγγελίες για τα ΤΕΠ μετά τον θάνατο της 19χρονης

Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου στην Κεφαλονιά διαψεύδει ότι η γυναίκα που εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια σε εκπομπή έχει σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό.

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία»
Επικαιρότητα 18.04.26

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία»

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, ενώ επιτίθεται στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο «για ένα ζήτημα που συνέβη πριν από 20 χρόνια»

Σύνταξη
Το πρόγραμμα των play offs της Euroleague: Οι ημερομηνίες του Ολυμπιακού και πότε παίζει ο Παναθηναϊκός εφόσον προκριθεί
Euroleague 18.04.26

Το πρόγραμμα των play offs της Euroleague: Οι ημερομηνίες του Ολυμπιακού και πότε παίζει ο Παναθηναϊκός εφόσον προκριθεί

Δείτε αναλυτικά μέρες και ώρες των αγώνων των Game 1 και 2 των playoffs της Euroleague - Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός και αν περάσει από το play in ο Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Cookies