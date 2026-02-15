newspaper
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Τι κρύβεται πίσω από το μισθολογικό χάσμα – Γιατί δεν αφορά αποκλειστικά το φύλο
Διεθνής Οικονομία 15 Φεβρουαρίου 2026, 15:45

Τι κρύβεται πίσω από το μισθολογικό χάσμα – Γιατί δεν αφορά αποκλειστικά το φύλο

Πώς και πότε οι έμφυλες ανισότητες μετατρέπονται σε μισθολογικό χάσμα - Τι αποκαλύπτουν τα «φυσικά πειράματα» των τελευταίων ερευνών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βαθιά ριζωμένες παραμένουν οι ανισότητες στους μισθούς ανάμεσα στις γυναίκες και στους άνδρες, παρά τις παρεμβάσεις για την ισότητα και τα όποια, μέχρι σήμερα, μικρά βήματα προόδου. Η απάντηση στο ερώτημα «τι φταίει» για το μισθολογικό χάσμα είναι προφανής – το φύλο – αλλά δεν είναι ολοκληρωμένη καθώς λείπουν σημαντικές παράμετροι.

Μητρότητα και φροντίδα των παιδιών έχουν άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στην επαγγελματική πορεία των γυναικών

Τελικά, οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες επειδή είναι γυναίκες ή επειδή σηκώνουν δυσανάλογα βάρη ως απόρροια του φύλου τους;

Νέες μελέτες επιχειρούν να απομονώσουν τον ρόλο του φύλου και τα συμπεράσματα είναι πιο ξεκάθαρα απ’ όσο αναμενόταν. Όπως έδειξαν τα στοιχεία, το μισθολογικό χάσμα συνδέεται μεν με το φύλο, όχι όμως ως καθαρά βιολογικό δεδομένο, αλλά μέσα από τις κοινωνικές και οικονομικές του συνέπειες.

Ο βασικός καταλύτης παραμένει η μητρότητα και όσα αυτή συνεπάγεται. Δεδομένου ότι μόνο οι γυναίκες κυοφορούν, αναλαμβάνουν συνήθως το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας των παιδιών – γεγονός που έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στην επαγγελματική τους πορεία.

Η επιστημονική φαντασία ως πείραμα

Για να φωτιστεί καλύτερα το ερώτημα που αφορά στο φύλο, αξίζει να ξεφύγουμε από τα δεδομένα και τις στατιστικές και να στραφούμε στη λογοτεχνία. Εκεί μπορεί να τεθεί από την αρχή: τι θα συνέβαινε αν το φύλο δεν όριζε προσδοκίες, ρόλους και κοινωνικές ιεραρχίες;

Το διαχρονικό ερώτημα για το «κυρίαρχο» και το «υποταγμένο» – το αρσενικό που επιτυγχάνει εκεί όπου το θηλυκό δεν τα καταφέρνει – διατυπώθηκε ήδη από το 1969 μέσα από το πρωτοποριακό για την εποχή του μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας της Ούρσουλα Κ. Λε Γκεν, προσφέροντας μια άλλη οπτική.

Στο The Left Hand of Darkness υπάρχει ένας μακρινός πλανήτης που ονομάζεται Χειμώνας (Winter), όπου όλοι οι άνθρωποι είναι «αμφισεξουαλικοί». Κάθε μήνα, οι ενήλικες περνούν από το λεγόμενο kemmer: λίγες ημέρες κατά τις οποίες αναπτύσσουν σεξουαλικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται τυχαία – είτε ανδρικά είτε γυναικεία.

Με άλλα λόγια, οποιοσδήποτε μπορεί να κυοφορήσει. Μετά το kemmer, όλα τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά υποχωρούν. Στον πλανήτη της Λε Γκεν, απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά ο δυϊσμός αρσενικού και θηλυκού – ο προστατευόμενος και ο προστάτης, ο κυρίαρχος και ο υποταγμένος – που «διαπερνά την ανθρώπινη σκέψη», όπως γράφει η συγγραφέας.

Αυτό που πετυχαίνει η υπόθεση της Λε Γκεν είναι να απογυμνώνει το ερώτημα από στερεότυπα και να στρέφει την προσοχή στην ίδια τη μητρότητα. Στον πραγματικό κόσμο, η φροντίδα του παιδιού που έρχεται στη ζωή εξακολουθεί να κατανέμεται άνισα και εκεί ακριβώς εστιάζουν οι έρευνες που ακολούθησαν.

Την τελευταία διετία στις ΗΠΑ, 600.000 γυναίκες βρέθηκαν εκτός εργασίας, παράλληλα με αύξηση των νέων μητέρων

Είναι ακόμα η μητρότητα…

Έπειτα από δεκαετίες ερευνών, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι όταν ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που θέτουν η εγκυμοσύνη και η ανατροφή των παιδιών, το ανεξήγητο κομμάτι του μισθολογικού χάσματος αποδεικνύεται ελάχιστο, αναφέρει ο Economist. Με απλά λόγια, δεν είναι το φύλο που καθορίζει τους μισθούς αλλά η μητρότητα και όσα αυτή συνεπάγεται, συμπέρασμα στο οποίο έχει καταλήξει και η νομπελίστρια οικονομολόγος και καθηγήτρια του Χάρβαρντ, Κλαούντια Γκόλντιν.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία από την αγορά εργασίας το αποδεικνύουν. Στις ΗΠΑ, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό έφτασε σε μεταπανδημικό υψηλό τον Αύγουστο του 2024 (57,7%), συμβάλλοντας στη μείωση του χάσματος ανδρών – γυναικών στις αρχές του 2025 στο 10,1%, το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ. Ωστόσο, στη συνέχεια η τάση αντιστράφηκε.

Μέσα σε λίγους μήνες, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών υποχώρησε στο 56,9%, γεγονός που μεταφράζεται σε περισσότερες από 600.000 γυναίκες εκτός αγοράς εργασίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεταβολή αυτή δεν συνδέεται με απώλειες σε κλάδους όπου κυριαρχούν οι γυναίκες, αλλά συμπίπτει με αύξηση του αριθμού των νέων μητέρων.

Τα «φυσικά πειράματα»

Ωστόσο, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν η μητρότητα σχετίζεται με το μισθολογικό χάσμα, αλλά πώς και πότε το παράγει. Για να δοθεί απάντηση, οι οικονομολόγοι αξιοποίησαν δεδομένα που λειτουργούν ως «φυσικά πειράματα». Ειδικότερα, οι πιο πρόσφατες μελέτες επιχειρούν να διαχωρίσουν την επίδραση της τεκνοποίησης από τις προσδοκίες και τις επιλογές που την συνοδεύουν.

Μελέτες που δημοσιεύτηκαν την τελευταία διετία βασίστηκαν σε ισχυρά σύνολα δεδομένων, τα οποία συνέδεαν αρχεία υγείας με εισοδηματικά στοιχεία σε σκανδιναβικές χώρες. Οι ερευνητές εξέτασαν γυναίκες που υποβάλλονταν σε εξωσωματική γονιμοποίηση – οι οποίες σαφώς επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδιά – και μελέτησαν τη διαφορά στους μισθούς σε βάθος χρόνου, μεταξύ εκείνων που έμειναν έγκυοι και εκείνων που δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι μητέρες κέρδιζαν πολύ λιγότερα, όμως αυτό το χάσμα μειωνόταν με την πάροδο του χρόνου. Περίπου 10 έως 15 χρόνια μετά τη γέννηση των παιδιών, οι μητέρες εμφάνιζαν ακόμα και ένα μικρό μισθολογικό πλεονέκτημα. Αυτή η προσέγγιση της αξιοποίησης της φυσικής διαφοροποίησης στη γονιμότητα χρησιμοποιήθηκε σε μια νέα μελέτη, από την Καμίλ Λαντέ του London School of Economics.

Οι ερευνητές εστίασαν σε γυναίκες με το σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), μια σπάνια πάθηση κατά την οποία ένα κορίτσι γεννιέται χωρίς μήτρα, αλλά κατά τα άλλα αναπτύσσεται φυσιολογικά. Οι γυναίκες αυτές γνωρίζουν από νωρίς στη ζωή τους ότι δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν παιδιά και, επομένως, διαφέρουν από εκείνες που το ανακαλύπτουν αργότερα, αφού αποτύχουν να συλλάβουν φυσικά ή μέσω εξωσωματικής.

Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τους μελλοντικούς τους μισθούς, καθώς οι γυναίκες που σχεδιάζουν να αποκτήσουν παιδιά ενδέχεται να κάνουν διαφορετικές επιλογές. Μπορεί, για παράδειγμα, να επενδύσουν λιγότερο στην εκπαίδευσή τους, γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να διακόψουν την καριέρα τους αφού γεννήσουν. Αυτή η «πρώιμη» γνώση φαίνεται να κάνει μεγάλη διαφορά.

Η εν λόγω μελέτη διαπίστωσε ότι οι γυναίκες με MRKH στη δεκαετία των 30 και των 40 τους, όταν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών αρχίζει να ανοίγει, ακολουθούν διαφορετική πορεία από τις άλλες. Η μισθολογική τους εξέλιξη είναι σχεδόν ταυτόσημη με εκείνη των ανδρών συνομηλίκων τους. Με άλλα λόγια, αν αφαιρεθούν τόσο η μητρότητα όσο και οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι γυναίκες λόγω αυτής, το μισθολογικό χάσμα φαίνεται να εξαφανίζεται.

Το συμπέρασμα αυτό δεν αναιρεί τη συζήτηση για τις έμφυλες ανισότητες. Αντίθετα, την μετατοπίζει από το «αν» στο «πώς» – από το φύλο καθαυτό στις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες του. Όσο η τεκνοποίηση και η φροντίδα των παιδιών παραμένουν άνισα κατανεμημένες, η ανισότητα στους μισθούς δύσκολα θα εξαλειφθεί. Ίσες γονεϊκές άδειες, ουσιαστική στήριξη της παιδικής φροντίδας και εργασιακές συνθήκες που δεν τιμωρούν τη φροντίδα, ίσως είναι η απάντηση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια
Διεθνής Οικονομία 14.02.26

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα
Ταλαιπωρία επιβατών 14.02.26

Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές να σταματήσουν τους ελέγχους EES εάν χρειαστεί, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και συνοριακές διελεύσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση – Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων
Διεθνής Οικονομία 13.02.26

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση - Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων

Η στεγαστική κρίση ταλανίζει τα τελευταία χρόνια πολλούς ευρωπαίους. Από το 2010, οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 55,4% και τα ενοίκια κατά 26,7%

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε 10 Παλαιστίνιους σε 24 ώρες – Συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας
Νέες επιθέσεις 15.02.26

Το Ισραήλ σκότωσε 10 Παλαιστίνιους σε 24 ώρες στη Γάζα - Συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας

Το Ισραήλ «διέπραξε μια νέα σφαγή», λέει η Χαμάς - Το πέρασμα στη Ράφα πρέπει να ανοίξει για τους ασθενείς σε «μόνιμη και τακτική βάση», ζητά το υπουργείο Υγείας στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις
Ελλάδα 15.02.26

Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις

Η σπείρα είχε διαπράξει περισσότερες από 65 κλοπές - Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας υπάλληλος στο προσωπικό ασφαλείας καταστήματος της εταιρείας που έκλεβαν καθώς και δύο ιδιοκτήτες κάβας ποτών

Σύνταξη
Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ
On Field 15.02.26

Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ

Ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στο μέλλον του Αιγύπτιου στράικερ στο Άνφιλντ και δεν… μάσησε τα λόγια του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι
«Έχουν στοιχεία» 15.02.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι

«Είναι ανησυχητική έκθεση. Είμαστε ενήμεροι για την υπόθεση Ναβάλνι και σίγουρα... δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο αναφερόμενος στις καταγγελίες για δηλητηρίαση με τοξίνη.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ

LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – ΟΦΗ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: «Κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας – Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
Ορατότης μηδέν 15.02.26

H αφρικανική σκόνη «κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας - Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις

O Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ, μιλάει στο in για την ένταση και την έκταση του φαινομένου. Πότε η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»
Επιστήμες 15.02.26

Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας» - Συναγερμός στη CIA

Εκατοντάδες αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύεται ότι έχουν εμφανίσει «σύνδρομο της Αβάνας». Η συσκευή που δοκιμάστηκε στη Νορβηγία φέρεται ικανή να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή
«Δυσβάσταχτο» 15.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή

Αν ο διάσημος και υποθετικά εύπορος Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δεν μπορούσε να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα, τι σημαίνει αυτό για τους άσημους καρκινοπαθείς στις ΗΠΑ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1: Ισοπαλία με γκολ του τερματοφύλακα στο 90+6′ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1: Ισοπαλία με γκολ του τερματοφύλακα στο 90+6′ (vids)

Ο Ολυμπιακός Β’ προηγήθηκε με τον Μαρτίνη στο 64ο λεπτό, όμως η Μαρκό κατάφερε να ισοφαρίσει το 90+6′ με τον τερματοφύλακα Θεοδωράκη, αποσπώντας 1-1 για την 1η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League 2.

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα – Θυελλώδεις άνεμοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες – Ήχησε το 112
Ήχησε το 112 15.02.26 Upd: 17:32

Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα - Θυελλώδεις άνεμοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες - Ήχησε το 112

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η χώρα. Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν μια σειρά από περιοχές της χώρας δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα. Το 112 εξέδωσε μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων.

Σύνταξη
Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)

Παρέα όχι με μία, όχι με δύο, αλλά με τρεις νεαρές Βραζιλιάνες απήλαυσε ο Κάρλο Αντσελότι τις εορταστικές εκδηλώσεις του καρναβαλιού στο Ρίο και τα social media... ξεσαλώνουν!

Σύνταξη
Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια
Ελλάδα 15.02.26

Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια

Όπως αναφέρει η μητέρα του 19χρονου, ο γιος της είχε αναφέρει το συμβάν ως «φάρσα» αναφερόμενος στα αυγά και τα ξύδια που είχαν πετάξει στο φίλο τους,

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 15.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα
Κόσμος 15.02.26

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα

Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
