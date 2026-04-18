Ο Πέδρο Πασκάλ δεν ήθελε να περιμένει παθητικά μια πρόσκληση για να συμμετάσχει στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl με τον Bad Bunny, οπότε πήρε την κατάσταση στα χέρια του.

«Τι έκανε δηλαδή;» πιθανότατα να αναρωτιέστε.

Λοιπόν, ο πρωταγωνιστής της σειράς «The Last of Us» δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny και επικοινώνησε με την ομάδα του βραβευμένου με Grammy καλλιτέχνη.

«Ήθελα να συμμετάσχω με οποιονδήποτε τρόπο – κυριολεκτικά ως εθελοντής, ακόμα και σερβίροντας καφέ αν χρειαζόταν – και ενημέρωσα τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι», λέει ο Πεδρο Πασκάλ στο νέο τεύχος του περιοδικού Fantastic Man. «Όσον αφορά την εκπροσώπηση που συνδυάζεται με τον εορτασμό, δεν υπάρχει κανένας καλύτερος από τον Μπενίτο αυτή τη στιγμή, και αυτό με γεμίζει με έμπνευση πέρα από το γεγονός ότι απλά λατρεύω τη μουσική του».

«Θέλουμε να έρθεις»

Ωστόσο, ο Πέδρο Πασκάλ δεν έλαβε αμέσως απάντηση. Αφού ολοκλήρωσε τις γυρίσματα της ταινίας «Behemoth», ο ηθοποιός, είχε απογοητευτεί που δεν είχε πάρει ακόμη απάντηση, οπότε έδρασε έξυπνα και γρήγορα για ακόμη μια φορά.

«Παραπονιόμουν που δεν είχα λάβει απάντηση και έστειλα σε κάποιον ένα email με μια selfie μου όπου έβγαζα τη γλώσσα μου, σαν να έλεγα: ‘Είμαι πραγματικά εγώ’. Μέσα σε 25 λεπτά, μου τηλεφώνησαν και μου είπαν: ‘Θέλουμε να έρθεις στο show’».

Η μόνη οδηγία που του δόθηκε ήταν να φορέσει μπεζ ρούχα την μεγάλη μέρα. «Ήμασταν στις κερκίδες και παρακολουθούσαμε τον αγώνα, όταν κάποιος με τράβηξε από τη θέση μου και με πήγε στα παρασκήνια, όπου βρισκόταν η Cardi B, ο Young Miko, η Karol G και η Τζέσικα Άλμπα», θυμάται ο Πασκάλ.

«Εξέτασαν τα ρούχα που φορούσα και μετά μου είπαν: ‘Εντάξει, το concept είναι: θα χορέψεις’. Τότε σκέφτηκα: ‘Είναι η Casita. Είμαι τόσο ηλίθιος. Θεέ μου, θα βρεθώ στην Casita’, καθώς με οδηγούσαν στο γήπεδο. Νομίζω ότι γι’ αυτό φαινόμουν σαν ελάφι μπροστά στα φώτα ενός αυτοκινήτου».

Γιατί χορεύει;

Στην ίδια συνέντευξη, ο Πέδρο Πασκάλ μίλησε επίσης για το γεγονός ότι έγινε διάσημος σε μεγαλύτερη ηλικία από τους περισσότερους συναδέλφους του. «Νομίζω ότι υπάρχουν δύο τρόποι να το δει κανείς», είπε ο Πασκάλ, ο οποίος συμπλήρωσε τα 51 του χρόνια στις 2 Απριλίου.

«Υπάρχει ένα γενικό αίσθημα του συνδρόμου του απατεώνα που όλοι μπορούμε να βιώσουμε όταν είμαστε σκληροί με τον εαυτό μας, ειδικά αν είναι κάπως δυσάρεστο να πετυχαίνεις αυτό που θέλεις. Η πιο ευγενική πλευρά του θέματος είναι ότι, όσο μεγάλος κι αν νιώθω, και όσο ανόητο κι αν μπορεί να φαίνεται – λόγω σκέψεων όπως ‘Γιατί ένας 50χρονος άνδρας να χορεύει στη La Casita;’ – είμαι απίστευτα ευγνώμων που ήμουν ένας πλήρως διαμορφωμένος χαρακτήρας πριν βιώσω οποιαδήποτε μορφή μεγάλης έκθεσης. Είμαι σαν να έχω βγει από το φούρνο, ήδη ψημένος. Ήμουν 38 ετών όταν πήρα τον ρόλο του Oberyn Martell [στο «Game of Thrones»].»

Σε πιο σοβαρό τόνο, ο Πέδρο Πασκάλ εξήγησε γιατί έχει επιλέξει να παίρνει πολιτική θέση ανεξάρτητα από το κόστος.

«Πιστεύω ότι το να μένεις σιωπηλός είναι ο πιο δύσκολος δρόμος», είπε ο ηθοποιός. «Θα μου ήταν πολύ δύσκολο να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Έτσι με μεγάλωσαν. Με αξιοπρέπεια και συμπόνια. Η σκέψη ότι οι ευάλωτοι γίνονται αποδιοπομπαίοι τράγοι και τρομοκρατούνται με αυτόν τον τρόπο είναι απερίγραπτα οδυνηρή».

*Με πληροφορίες από: Variety