Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Fizz 18 Απριλίου 2026, 16:30

Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φυτικές ίνες: Πότε «δουλεύουν» καλύτερα;

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν ήθελε να περιμένει παθητικά μια πρόσκληση για να συμμετάσχει στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl με τον Bad Bunny, οπότε πήρε την κατάσταση στα χέρια του.

«Τι έκανε δηλαδή;» πιθανότατα να αναρωτιέστε.

Λοιπόν, ο πρωταγωνιστής της σειράς «The Last of Us» δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny και επικοινώνησε με την ομάδα του βραβευμένου με Grammy καλλιτέχνη.

«Ήθελα να συμμετάσχω με οποιονδήποτε τρόπο – κυριολεκτικά ως εθελοντής, ακόμα και σερβίροντας καφέ αν χρειαζόταν – και ενημέρωσα τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι», λέει ο Πεδρο Πασκάλ στο νέο τεύχος του περιοδικού Fantastic Man. «Όσον αφορά την εκπροσώπηση που συνδυάζεται με τον εορτασμό, δεν υπάρχει κανένας καλύτερος από τον Μπενίτο αυτή τη στιγμή, και αυτό με γεμίζει με έμπνευση πέρα από το γεγονός ότι απλά λατρεύω τη μουσική του».

«Θέλουμε να έρθεις»

Ωστόσο, ο Πέδρο Πασκάλ δεν έλαβε αμέσως απάντηση. Αφού ολοκλήρωσε τις γυρίσματα της ταινίας «Behemoth», ο ηθοποιός, είχε απογοητευτεί που δεν είχε πάρει ακόμη απάντηση, οπότε έδρασε έξυπνα και γρήγορα για ακόμη μια φορά.

«Παραπονιόμουν που δεν είχα λάβει απάντηση και έστειλα σε κάποιον ένα email με μια selfie μου όπου έβγαζα τη γλώσσα μου, σαν να έλεγα: ‘Είμαι πραγματικά εγώ’. Μέσα σε 25 λεπτά, μου τηλεφώνησαν και μου είπαν: ‘Θέλουμε να έρθεις στο show’».

Η μόνη οδηγία που του δόθηκε ήταν να φορέσει μπεζ ρούχα την μεγάλη μέρα. «Ήμασταν στις κερκίδες και παρακολουθούσαμε τον αγώνα, όταν κάποιος με τράβηξε από τη θέση μου και με πήγε στα παρασκήνια, όπου βρισκόταν η Cardi B, ο Young Miko, η Karol G και η Τζέσικα Άλμπα», θυμάται ο Πασκάλ.

«Εξέτασαν τα ρούχα που φορούσα και μετά μου είπαν: ‘Εντάξει, το concept είναι: θα χορέψεις’. Τότε σκέφτηκα: ‘Είναι η Casita. Είμαι τόσο ηλίθιος. Θεέ μου, θα βρεθώ στην Casita’, καθώς με οδηγούσαν στο γήπεδο. Νομίζω ότι γι’ αυτό φαινόμουν σαν ελάφι μπροστά στα φώτα ενός αυτοκινήτου».

Γιατί χορεύει;

Στην ίδια συνέντευξη, ο Πέδρο Πασκάλ μίλησε επίσης για το γεγονός ότι έγινε διάσημος σε μεγαλύτερη ηλικία από τους περισσότερους συναδέλφους του. «Νομίζω ότι υπάρχουν δύο τρόποι να το δει κανείς», είπε ο Πασκάλ, ο οποίος συμπλήρωσε τα 51 του χρόνια στις 2 Απριλίου.

«Υπάρχει ένα γενικό αίσθημα του συνδρόμου του απατεώνα που όλοι μπορούμε να βιώσουμε όταν είμαστε σκληροί με τον εαυτό μας, ειδικά αν είναι κάπως δυσάρεστο να πετυχαίνεις αυτό που θέλεις. Η πιο ευγενική πλευρά του θέματος είναι ότι, όσο μεγάλος κι αν νιώθω, και όσο ανόητο κι αν μπορεί να φαίνεται – λόγω σκέψεων όπως ‘Γιατί ένας 50χρονος άνδρας να χορεύει στη La Casita;’ – είμαι απίστευτα ευγνώμων που ήμουν ένας πλήρως διαμορφωμένος χαρακτήρας πριν βιώσω οποιαδήποτε μορφή μεγάλης έκθεσης. Είμαι σαν να έχω βγει από το φούρνο, ήδη ψημένος. Ήμουν 38 ετών όταν πήρα τον ρόλο του Oberyn Martell [στο «Game of Thrones»].»

Σε πιο σοβαρό τόνο, ο Πέδρο Πασκάλ εξήγησε γιατί έχει επιλέξει να παίρνει πολιτική θέση ανεξάρτητα από το κόστος.

«Πιστεύω ότι το να μένεις σιωπηλός είναι ο πιο δύσκολος δρόμος», είπε ο ηθοποιός. «Θα μου ήταν πολύ δύσκολο να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Έτσι με μεγάλωσαν. Με αξιοπρέπεια και συμπόνια. Η σκέψη ότι οι ευάλωτοι γίνονται αποδιοπομπαίοι τράγοι και τρομοκρατούνται με αυτόν τον τρόπο είναι απερίγραπτα οδυνηρή».

*Με πληροφορίες από: Variety

Εμπόριο: Το στοίχημα του τουρισμού μετά το Πάσχα – Πίεση από κόστος και κινέζικες πλατφόρμες

Φυτικές ίνες: Πότε «δουλεύουν» καλύτερα;

Κόσμος
Τραμπ: «Το Ιράν δεν θα μας εκβιάσει»

Κωμωδία καταστροφής 18.04.26

Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου

Ο Τομ Κρουζ υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του, σε ένα πρώτο απόσπασμα που παρουσιάστηκε στο CinemaCon και δεν έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οικογενειακές ιστορίες 17.04.26

Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Στη σκιά σκανδάλων 17.04.26

«Ιδανικό μέρος για κάποιον που θέλει να εξαφανιστεί»: Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;

Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Go Fun 17.04.26

Οι φύλακες άγγελοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς – Καθοριστικός ο ρόλος των γιών της για την ψυχική της υγεία

Μετά από μια ταραχώδη περίοδο που κορυφώθηκε με τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έλαβε τη γενναία απόφαση να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης

Fizz 16.04.26

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου

Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Πόλο 18.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, στην αυλαία της Β' φάσης του πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Ποδόσφαιρο 18.04.26

Κηφισιά-Αστέρας 0-0: Το VAR… φρέναρε τους γηπεδούχους που είχαν και δοκάρι – Βαθμό ελπίδας οι φιλοξενούμενοι

Κηφισιά και Αστέρας… τίμησαν την φετινή παράβαση καθώς για τέταρτο φετινό ματς δεν υπήρξε νικητής. Ο Αστέρας έχασε ευκαιρία να προσπεράσει την ΑΕΛ στη βαθμολογία (που χάνει στο Περιστέρι)

Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Λεβαδειακός για τη 2η αγωνιστική των θέσεων 5-8 πλέι οφ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Ποδόσφαιρο 18.04.26

Super League 2: Υποβιβασμός για την Καβάλα (3-1, vid) – Σώθηκαν ΠΑΟΚ Β’ και Νέστος Χρυσούπολης (1-1)

Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ομάδων που υποβιβάζονται από τον Α΄ όμιλο της Super League 2 στη Γ΄ εθνική, μετά τα ματς της 8ης αγωνιστικής των play out. Καβάλα, Καμπανιακός, ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικός.

Ελλάδα 18.04.26

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά

Οι επιτήδειοι, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη τής ηλικιωμένης υπέστη δήθεν σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 93χρονη δέκα χρυσές λίρες και 1.000 ευρώ

ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

«Homme fatal» 18.04.26

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πού άγγιξε τους 30°C 18.04.26

«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4), στην Ωλένη Ηλείας (27,1), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4).

Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Λιντς – Γουλβς

LIVE: Λιντς – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Γουλβς για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ

LIVE: Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Κόσμος 18.04.26

Μακρόν: Ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στον Λίβανο – Την ευθύνη φέρει η Χεζμπολάχ

«Η Γαλλία αξιώνει από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους ενόχους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL», τονίζει ο Εμανουέλ Μακρόν

Επικαιρότητα 18.04.26

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

Θλίψη 18.04.26

Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου - Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο

Η ομάδα του Up Stories που βρέθηκε στο Γύθειο κατά την περίοδο του Πάσχα κατέγραψε με drone θλιβερές εικόνες του «Δημήτριος», του πλοίου που είχε προσαράξει το 1981 στο Βαλτάκι

Επιστημονική έρευνα 18.04.26

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον

Οι γυναίκες είναι διατεθειμμένες να κάνουν θυσίες για να αποφύγουν το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, διαπιστώνει έρευνα. Το κόστος όμως δεν το πληρώνουν μόνο οι ίδιες, αλλά και οι επιχειρήσεις.

Επιχείρηση «Αρκτική» 18.04.26

Η εκστρατεία των MAGA: Τα πρόσωπα πίσω από το σχέδιο προσάρτησης της Γροιλανδίας

Στενοί συνεργάτες του Τραμπ και ντόπιοι σύμμαχοι ενορχηστρώνουν μια πρωτοφανή εκστρατεία επιρροής για την αμερικανική κυριαρχία στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας ισχυρές αντιστάσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επικαιρότητα 18.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός

«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

