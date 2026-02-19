magazin
Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα
Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα
Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα

Οι φήμες για τη νέα σχέση του Πέδρο Πασκάλ οργιάζουν, καθώς ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε σε τρυφερές στιγμές με τον πρώην σύντροφο του Λιουκ Έβανς, Ραφαέλ Ολάρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Οι φήμες για την προσωπική ζωή του Πέδρο Πασκάλ πήραν φωτιά αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ο 50χρονος σταρ της Marvel και της σειράς The Last of Us εθεάθη σε τρυφερά στιγμιότυπα στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Ο φωτογραφικός φακός των παπαράτσι κατέγραψε τον δημοφιλή ηθοποιό μαζί με τον 47χρονο δημιουργικό διευθυντή Ραφαέλ Ολάρα στο Λόουερ Ιστ Σάιντ στο Μανχάταν.

Αυτό που πυροδότησε τις εικασίες περί νέου ειδυλλίου ήταν η οικειότητα μεταξύ τους, καθώς οι δύο άνδρες εθεάθησαν να περπατούν πιασμένοι μπράτσο, απολαμβάνοντας τη βόλτα τους πριν από ένα κυριακάτικο γεύμα.

Από τις ημέρες του Game of Thrones μέχρι σήμερα, οι φήμες για τις συντρόφους του Πέδρο Πασκάλ δίνουν και παίρνουν, όμως οι δικές του δηλώσεις παραμένουν σπάνιες και προσεκτικά διατυπωμένες

Η κοινή εμφάνιση του Πασκάλ και του Ολάρα δεν πέρασε απαρατήρητη, κυρίως λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύμφωνα με αναφορές διεθνών μέσων ενημέρωσης, οι δύο άνδρες έδειχναν να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου, κάνοντας ολιγόωρη περιήγηση στα αξιοθέατα της γειτονιάς.

Πρόσθετες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από λογαριασμούς θαυμαστών τούς δείχνουν επίσης να αποβιβάζονται από το ίδιο αυτοκίνητο, ενισχύοντας την πεποίθηση πολλών ότι πρόκειται για κάτι παραπάνω από μια απλή φιλία.

View this post on Instagram

A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Ποιος είναι ο Ραφαέλ Ολάρα

Ο Ραφαέλ Ολάρα δεν είναι άγνωστος στους καλλιτεχνικούς κύκλους της Νέας Υόρκης και του Μαϊάμι. Ως δημιουργικός διευθυντής του ομίλου Faena, κατέχει μια σημαντική θέση στον χώρο της τέχνης και του design.

Στο παρελθόν, η προσωπική του ζωή είχε απασχολήσει ξανά τα μέσα ενημέρωσης λόγω της σχέσης του με τον ηθοποιό Λουκ Έβανς, με τον οποίο ήταν ζευγάρι μεταξύ 2020 και 2021.

Η νέα αυτή φήμη για σχέση του με τον Πέδρο Πασκάλ, έναν από τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς του Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή, τον φέρνει ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ταμπλόιντ.

Η σιωπή του Πασκάλ

Παρά τον καταιγισμό των φωτογραφιών και των δημοσιευμάτων, ο Πέδρο Πασκάλ συνεχίζει να τηρεί την πάγια τακτική του, κρατώντας την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ηθοποιός σπάνια προβαίνει σε δηλώσεις που αφορούν τις σχέσεις του, προτιμώντας να μιλά για τη δουλειά του και τους ρόλους του στον κινηματογράφο όσο η ερωτική ζωή του εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του Χόλιγουντ.

«Η ιδιωτικότητα είναι η μόνη μου πραγματική ελευθερία»

Ο Χιλιανός ηθοποιός έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από τις προσωπικές του σχέσεις, παρά την εκτοξευόμενη δημοτικότητά του.

Στην πάροδο των ετών, το όνομά του έχει συνδεθεί με διάσημες συμπρωταγωνίστριές του, ωστόσο ο ίδιος σπάνια επιβεβαιώνει ή διαψεύδει τις φήμες, προτιμώντας να διοχετεύει το ενδιαφέρον του κοινού αποκλειστικά στο έργο του.

Οι φημολογούμενοι δεσμοί

Η πρώτη σοβαρή αναφορά στην προσωπική του ζωή χρονολογείται στη δεκαετία του ’90, όταν ο Πασκάλ διατηρούσε σχέση με την ηθοποιό Μαρία Ντίζια, γνωστή από τη σειρά Orange Is the New Black.

Αργότερα, το 2014, η χημεία του με τη Λένα Χίντι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Game of Thrones πυροδότησε έντονες φήμες ότι οι δυο τους ήταν ζευγάρι, ειδικά μετά από κοινές τους φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν μεγάλη οικειότητα.

YouTube thumbnail

Το ίδιο έγινε και το 2015 όταν το όνομά του συνδέθηκε με τη Ρόμπιν Τάνεϊ, συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά The Mentalist, με την οποία πραγματοποίησε αρκετές δημόσιες εμφανίσεις σε κόκκινα χαλιά και κοινές εξόδους στο Λος Άντζελες.

Η στρατηγική του

Στις συνεντεύξεις του, ο Πασκάλ επιδεικνύει μια αξιοσημείωτη ικανότητα να αποφεύγει τις προσωπικές ερωτήσεις με χιούμορ και ευγένεια.

Ο Πασκάλ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θεωρεί την ιδιωτικότητα ως την πολυτέλεια που του επιτρέπει να παραμένει προσηλωμένος στην τέχνη του. Σε συνεντέυξεις, ο Πασκάλ έχει τονίσει ότι η ζωή ενός ηθοποιού είναι συχνά μοναχική λόγω των συνεχών ταξιδιών και των εξαντλητικών γυρισμάτων.

«Ο κόσμος έχει μια αστείρευτη ανάγκη να βάζει τα πάντα σε κουτάκια, να ορίζει ποιος είσαι και τι κάνεις πίσω από κλειστές πόρτες. Προσωπικά, βρίσκω μεγάλη ελευθερία στο να παραμένω έξω από αυτά τα κουτάκια»

YouTube thumbnail

«Υπάρχει μια συγκεκριμένη δυσκολία στο να ριζώσεις όταν η ζωή σου μοιάζει με μια συνεχή περιοδεία. Η δουλειά μου απαιτεί να είμαι παντού και πουθενά ταυτόχρονα, και αυτό μερικές φορές κάνει την προσωπική σύνδεση να μοιάζει με έναν μακρινό στόχο που πάντα μετατίθεται για αργότερα» είπε στο GQ.

Παράλληλα, αποφεύγει να προσδιορίζει την ταυτότητά του με στερεοτυπικούς όρους, δηλώνοντας πως η αγάπη και η συντροφικότητα είναι έννοιες ρευστές και προσωπικές.

Σύμμαχος των ΛΟΑΤΚΙ+

Ο Πασκάλ έχει εκφράσει την αμέριστη στήριξή του στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, ειδικά μετά τη δημόσια αποκάλυψη της τρανς ταυτότητας της αδελφής του, Λουξ Πασκάλ.

Μιλώντας στο Esquire o Πασκάλ διευκρίνησε για την αγάπη του προς τη Λουξ και κάθε τρανς ατόμου. «Δεν πρόκειται για μια ηρωική πράξη, αλλά για το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Το να αγαπάς κάποιον σημαίνει να τον βλέπεις ακριβώς όπως είναι και να του επιτρέπεις να ανθίσει. Η προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων που αγαπάμε είναι, στο τέλος της ημέρας, η μόνη πραγματική ευθύνη που έχουμε» είπε.

Η στάση του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει εμφανιστεί ποτέ επίσημα με κάποια σύντροφο, έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις σχετικά με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

«Δεν πρόκειται για μια ηρωική πράξη, αλλά για το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Το να αγαπάς κάποιον σημαίνει να τον βλέπεις ακριβώς όπως είναι και να του επιτρέπεις να ανθίσει»

Ο ίδιος, ωστόσο, επιλέγει συνειδητά να μην «βάζει ταμπέλες» τον εαυτό του, υποστηρίζοντας ότι η υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ζήτημα ανθρωπιάς και όχι προσωπικής ατζέντας.

Σε μια από τις πιο δημοφιλείς του συνεντεύξεις για το Wired, όπου απάντησε στις πιο συχνές αναζητήσεις των χρηστών στο διαδίκτυο, ο Πασκάλ αντιμετώπισε με χιούμορ την περιέργεια του κοινού για την προσωπική του ταυτότητα.

«Ο κόσμος έχει μια αστείρευτη ανάγκη να βάζει τα πάντα σε κουτάκια, να ορίζει ποιος είσαι και τι κάνεις πίσω από κλειστές πόρτες. Προσωπικά, βρίσκω μεγάλη ελευθερία στο να παραμένω έξω από αυτά τα κουτάκια. Η ζωή είναι πολύ πιο πλούσια όταν δεν προσπαθείς να ικανοποιήσεις τους ορισμούς των άλλων για την ευτυχία σου» σημείωσε ο Χιλιανός σταρ που παραμένει ένα από τα πιο γοητευτικά αινίγματα του mainstream Χολιγουντ.

