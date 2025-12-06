Ο Πέδρο Πασκάλ μιλάει για τη μακροχρόνια φιλία του με την Σάρα Πόλσον – «Δεν υπάρχω χωρίς εσένα»

Ο Πέδρο Πασκάλ μιλάει με περίσσεια τρυφερότητα για την φίλη του, Σάρα Πόλσον, με την οποία γνωρίστηκε το μακρινό 1993, όταν ήταν 18 ετών και ζούσαν στη Νέα Υόρκη.

Ο ηθοποιός τίμησε την Πόλσον με ένα γράμμα, αφού δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην τελετή της στο Hollywood Walk of Fame στις 2 Δεκεμβρίου, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την βαθιά εκτίμηση που τρέφει για το πρόσωπο της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η ηθοποιός Αμάντα Πιτ διάβασε ένα κείμενο που είχε γράψει ο Πέδρο Πασκάλ.

View this post on Instagram A post shared by BEST OF SARAH PAULSON (@sarahpaulsbean)

Η Πιτ ξεκίνησε λέγοντας: «Αυτό έγραψε ο [Πέδρο]: Η απουσία μου από αυτή την εκδήλωση με κάνει να δυσκολεύομαι να βρω τα λόγια. Μπορώ να σας ευχαριστήσω και τις δύο για την απίστευτη τύχη μου. Στη Σάρα, θα πω απλώς ότι χωρίς εσένα δεν θα υπήρχα. Χωρίς εσένα, δεν θα πίστευα στο φεγγάρι ή στον ήλιο ή στον ουρανό[…]είσαι η φίλη μου και εγώ είμαι παντοτινά δικός σου».

«Είμαι πολύ περήφανος για σένα και σε αγαπάω ακόμη περισσότερο. Τελεία», κατέληξε.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Interview το 2014, ο Πέδρο Πασκάλ μίλησε για την γνωριμία του με την Σάρα Πόλσον, ο οποία συνέβη πολύ πριν γίνουν και οι δύο γνωστοί στην βιομηχανία του θεάματος.

«Επέμεινα να πάμε όλοι μαζί να δούμε την ταινία Fearless»

«Σε γνώρισα, Σάρα Πόλσον, τον Σεπτέμβριο του 1993, τον πρώτο μου μήνα στη Νέα Υόρκη», είπε o Πασκάλ. «Ήμουν πολύ τυχερός γιατί η πρώτη μου φίλη στην Νέα Υόρκη, η Κρίστεν, ζούσε στο Μπρούκλιν και πήγαινε στο λύκειο μαζί σου, οπότε η παρέα σας με υιοθέτησε».

Ο ηθοποιός της σειράς συνέχισε: «Θυμάμαι ότι πήγαμε όλοι στην Upper East Side. Επέμεινα να πάμε όλοι μαζί να δούμε την ταινία Fearless».

Τότε, η Πόλσον, παρενέβη στην κοινή συνέντευξη τους στο περιοδικό, απαντώντας: «Ναι, το Fearless. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ όσο ζω».

*Με πληροφορίες από: People