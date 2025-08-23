Ένα ευφάνταστο παιδί με εμμονή με τον κινηματογράφο: Η ζωή του Πέδρο Πασκάλ γίνεται κόμικ

Ήταν το 2014 και η μικρή οθόνη ζούσε στην τρέλα του Game of Thrones, όταν ένας νέος χαρακτήρας έκανε την εμφάνισή του στον κόσμο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: ο Όμπερυν Μαρτέλ. Ένας προκλητικός, αλαζόνας και γενναίος ήρωας, που αμέσως απέκτησε φανατικούς θαυμαστές – έστω κι αν εκνεύρισε τους πάντες ο τρόπος που πέθανε. Η «Κόκκινη Οχιά», μέσα σε εκείνα τα επτά επεισόδια, θα άλλαζε τη ζωή του Πέδρο Πασκάλ για πάντα.

Ο -τότε- 40χρονος Χιλιανό-Αμερικανός, έως εκείνη τη στιγμή, ήταν ένας άγνωστος ηθοποιός, με πολλούς δεύτερους ρόλους σε σειρές και λίγες εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη. Από το Game of Thrones και μετά τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο.

Ο Πέδρο Πασκάλ κατάφερε και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλιγουντ – και την ίδια ώρα από τους πλέον αγαπητούς σταρ. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του που τον έκανε να ξεχωρίζει, αλλά όλο αυτό το coolness και η στάση του απέναντι στη ζωή.

Χαλαρός, αληθινός, ειλικρινής, ευαίσθητος, ταπεινός, αστείος. ΟΚ, και ωραίος. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ένας «μικρός Μίδας» της 7ης Τέχνης, καθώς τα φιλμ που συμμετέχει μοιάζουν καταραμένα να επιτύχουν.

Και τώρα, θα δει τη ζωή του να γίνεται κόμικ. Όπως έγινε γνωστό, τον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει η εικονογραφημένη βιογραφία του Πέδρο Πασκάλ, με τίτλο Hispanic Star: Pedro Pascal – σε κείμενα των Κλαούντια Ρόμο Έντελμαν και Κάρλα Αρένας Βαλέντι, και σε εικονογράφηση του Μαρτσέλο Μπάεζ.

«Γνωρίστε τον βραβευμένο ηθοποιό Πέδρο Πασκάλ – κάποτε ένα ευφάνταστο παιδί με εμμονή με τον κινηματογράφο. Γεννημένος στη Χιλή, ο Πέδρο πέρασε τα πρώτα του χρόνια στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, όπου η οικογένειά του βρήκε άσυλο κατά τη διάρκεια των χρόνων της δικτατορίας του Πινοσέτ. Τροφοδοτούμενος από το πάθος για τον κινηματογράφο και το θέατρο που ενθάρρυναν νωρίς οι γονείς του, ο Πέδρο φοίτησε στη Σχολή Τεχνών Tisch του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και αφοσιώθηκε στην ανάγνωση σεναρίων και την παρακολούθηση κλασικών ταινιών. Ο Πέδρο Πασκάλ τελικά έγινε γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές Game of Thrones, The Mandalorian και The Last of Us» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

«Ο Πέδρο Πασκάλ οφείλει την καριέρα του στη μητέρα του, Βερόνικα Πασκάλ. Άλλαξε το όνομά του από Μπαλμασέντα σε Πασκάλ για να τιμήσει τη μνήμη και την επιρροή της στη ζωή του» αποκαλύπτεται στις σελίδες του.