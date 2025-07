Fantastic Four: Ο Πέδρο Πασκάλ έδωσε «ζωή» στους υποτιμημένους υπερήρωες της Marvel  

Ήταν το 1961 όταν μια τετράδα υπερηρώων έκανε την εμφάνισή της μέσα από την πένα των Σταν Λι και Τζακ Κίρμπι. Οι Fantastic Four ερχόντουσαν να προστεθούν στη μεγάλη λίστα των superheroes της Marvel – και ως κόμικ τα πήγαν πολύ καλά.

Εκεί που έδειχνε το πράγμα να χωλαίνει ήταν στις μεγάλες οθόνες. Η πρώτη απόπειρα του 1994 αποδείχθηκε «φούσκα» με την ταινία να μην βγαίνει ποτέ στις σκοτεινές αίθουσες. Το 2005, η παρθενική τους εμφάνιση με τους Γιόαν Γκράφαντ, Τζέσικα Άλμπα και Κρις Έβανς, θάφτηκε από κριτικούς και κοινό – όπως και η επόμενη δύο χρόνια μετά.

Οι Fantastic Four του 2015 κατάφεραν να τα πάνε ακόμα χειρότερα και πλέον είχαν όλοι πιστεί ότι αυτός ο τίτλος δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει στον κόσμο της 7ης Τέχνης. Ωστόσο, όπως φαίνεται, του έλειπε λίγο η μαγεία. Ή ένας Πέδρο Πασκάλ.

Το Fantastic Four: First Steps έκανε πρεμιέρα στις σκοτεινές αίθουσες πριν λίγες ημέρες και μετά από αρκετό καιρό τα κεφάλια της Marvel χαμογέλασαν ξανά. Μόνο την πρώτη του μέρα άγγιξε τα 57 εκατ. δολάρια στο box office καταφέρνοντας να γίνει η ταινία με την 2η καλύτερη είσοδο για το 2025 – μόνο το A Minecraft Movie τα έχει πάει καλύτερα φέτος με 57.11 εκατ. δολάρια.

View this post on Instagram A post shared by Marvel Updates (@updates4marvel)

Ωστόσο η επιτυχία είναι διπλή, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει τον Superman της DC και του Τζέιμς Γκαν, που την πρώτη του ημέρα έκοψε εισιτήρια αξίας 56.1 εκατ. Η διαφορά είναι η μικρή, αλλά για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η κυριαρχία της Marvel σε αυτή την κόμικ κόντρα.

Έτσι, μετά το σαρωτικό Deadpool & Wolverine πριν από ένα χρόνο, το Fantastic Four: First Steps έδωσε μια ανάσα στη Marvel, καθώς τα Captain America: Brave New World και Thunderbolts, παρά τις φιλότιμες προσπάθειές τους κινήθηκαν στη μετριότητα.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.