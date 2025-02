Fantastic Four: Δείτε το πρώτο trailer από το μεγάλο στοίχημα της Marvel (έχει και Πέδρο Πασκάλ)

Η Marvel παίζει τα χαρτιά της μετά από σειρά αμφιλεγόμενων κυκλοφοριών και το MCU (το κινηματογραφικό σύμπαν της εμβληματικής εταιρείας κόμικ και θεάματος) κάνει reboot την οικογένεια των τεσσάρων.

Το πρώτο τρέιλερ για το The Fantastic Four: First Steps μόλις κυκλοφόρησε και το στοίχημα για την επιτυχία έχει πέσει επάνω στους ώμους των Πέδρο Πασκάλ (Mr. Fantastic), Βανέσα Κίρμπι (Αόρατη Γυναίκα), Τζόσεφ Κουίν (Ανθρώπινος Πυρσός), και Εμπον Μος Μπάκραχ (το Πράγμα).

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ράλφ Ίνεσον που υποδύεται τον εχθρό των Τεσσάρων Galactus, η Τζούλια Γκάρνερ που υποδύεται τον Σίλβερ Σέρφερ, και Τζον Μάλκοβιτς.

Το trailer είναι γεμάτο από στιγμιότυπα της ζωής των τεσάρων πριν και μετά τις δυνάμεις τους και δίνει μια πρώτη γεύση από τον Galactus.

Το trailer πάνω απ ‘όλα, υπογραμμίζει τη σημασία των Fantastic Four ως ομάδα: «Ό,τι μας φέρει η ζωή, το αντιμετωπίζουμε μαζί — ως οικογένεια», λέει η Κίρμπι στο κλιπ.

Η ίδια η οικογένεια των υπερηρώων ήταν σε πλήρη ετοιμότητα για να παρουσιάσει το trailer κατά τη διάρκεια μιας ειδικής εκδήλωσης με τον Πασκάλ να εξηγεί τι σημαίνει για αυτόν το να είσαι μέλος του MCU.

«Δεν είχα ποτέ βρεθεί ξανά σε ένα καστ τόσο οικείο όσο αυτό, ένιωθα σαν οικογένεια», είπε. «Ένιωθα άγχος όταν τους αποχαιρετούσα κάθε μέρα, αναρωτιόμουν: ‘Πότε θα τους δω μετά;’ … Βάζουμε την καρδιά, την ψυχή και το σώμα μας σε αυτό το πράγμα» συμπλήρωσε.

Το νέο reboot των Fantastic Four τους βρίσκει σε ένα ρετρό-φουτουριστικό Μανχάταν της δεκαετίας του 1960.

Οι Τέσσερις Φανταστικοί έχουν βρεθεί ακόμη δύο φορές στη μεγάλη οθόνη από την 20th Century Fox προτού η Disney εξαγοράσει την εταιρεία.

Το The Fantastic Four: First Steps είναι σκηνοθετημένο από τον Mατ Σάκμαν (WandaVision) και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Ιουλίου.

Μια φανταστική ιστορία επί τέσσερα

Οι Fantastic Four είναι η ομάδα τεσσάρων αμερικανικών υπερηρώων του ομώνυμου κόμικ της Marvel Comics.

Δημιούργημα του συγγραφέα Σταν Λι και του σκιτσογράφου Τζακ Κίρμπι, οι Fantastic Four έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο ιστορικό τεύχος The Fantastic Four #1 (Νοέμβριος 1961), που συνέβαλε στην απαρχή ενός νέου νατουραλισμού στο μέσο.

Οι Fantastic Four αποτέλεσαν τη βάση για να αναδειχθεί η Marvel Comics από μικρό τμήμα εταιρίας περιοδικών σε μεγάλη εταιρία ψυχαγωγίας, ενώ διατηρούν περίοπτη θέση στην ιστορία των αμερικανικών κόμικς.

Οι ιστορίες τους μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση με τέσσερις σειρές κινουμένων σχεδίων, αλλά και στον κινηματογράφο, με την ταινία Fantastic Four (2005) και τη συνέχειά της, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007).

Μια επανεκκίνηση, επίσης με τίτλο Fantastic Four, κυκλοφόρησε το 2015.

Όταν ξεκίνησαν όλα

Οι ταινίες του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel (MCU) είναι η σειρά υπερηρωικών ταινιών σε παραγωγή από την Marvel Studios βασισμένες σε χαρακτήρες των Marvel Comics.

Το MCU είναι ένα κοινό σύμπαν στο οποίο τοποθετούνται όλες του οι ταινίες με την πρώτη παραγωγή να βγαίνει στις άιθουσες το 2008.

Από τότε η Marvel Studios έχει παράγει και κυκλοφορήσει 34 ταινίες, με τουλάχιστον 10 ακόμα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Το MCU eίναι το franchise με τις μεγαλύτερες εισπράξεις παγκοσμίως, έχοντας εισπράξει πάνω από $31.1 δισεκατομμύρια παγκοσμίως -σε αυτές περιλαμβάνεται και το Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη (2019), το οποίο όταν κυκλοφόρησε ήταν η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών.

Την πρεμιέρα του MCU εκανε ο Iron Man του 2008. Βασισμένη στον ομώνυμο χαρακτήρα των κόμικς της Marvel η ταινία που μας σύστησε το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel (MCU) είχε τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στο ρόλο του Τόνι Σταρκ και την ευφυή σκηνοθεσία του Τζον Φαβρό ως πλεονεκτήματα που τη δικαίωσαν.

Η ταινία βρισκόταν στο στάδιο της ανάπτυξης από το 1990 είτε με τη Universal, είτε με την 20th Century Fox είτε με τη New Line Cinema, πριν τα Marvel Studios αποκτήσουν και πάλι τα δικαιώματα το 2006.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2007 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, οι ηθοποιοί ήταν ελεύθεροι να αυτοσχεδιάσουν στους διαλόγους τους καθώς η προ-παραγωγή εστίαζε στην ιστορία και στη δράση.

Το Iron Man έκανε πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 2 Μαΐου 2008 και στην Ελλάδα μια μέρα πριν.

Φέρνοντας περισσότερα από $585 εκατομμύρια με προϋπολογισμό $140 εκατομμύρια στα ταμεία η ταινία ήταν μια εμπορική επιτυχία.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου επέλεξε την ταινία ως μία από τις δέκα καλύτερες της χρονιάς, διεκδίκησε δύο βραβεία Όσκαρ, εξασφάλισε δύο συνέχειες (το Iron Man 2 και το Iron Man 3 κυκλοφόρησαν στις 7 Μαΐου 2010 και 3 Μαΐου 2013 αντίστοιχα) και το 2022 χαρακτηρίστηκε από την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών.