Ο Πέδρο Πασκάλ σε διαπραγματεύσεις για το «De Noche» του Τοντ Χέινς
Ο Πέδρο Πασκάλ διαπραγματεύεται τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «De Noche» του Τοντ Χέινς, μια ιστορία έρωτα δύο ανδρών στη δεκαετία του ’30, που «πάγωσε» μετά την αποχώρηση του Χοακίν Φίνιξ
- Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
- Από τις καταρρακτώδεις βροχές στη ζέστη - «Έπεσε νερό τεσσάρων μηνών στη Θεσπρωτία»
- Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης - Συλλήψεις σε Ελλάδα και Γερμανία
- Το εργαλείο επεξεργασίας εικόνας με την αναπάντεχη ονομασία «Nano Banana» που έγινε viral
Μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Χοακίν Φίνιξ, ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ταινία του Τοντ Χέινς, «De Noche», που αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το 2026 στο Μεξικό.
Ο Πέδρο Πασκάλ ετοιμάζεται να συνεργαστεί με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Τοντ Χέινς στο «De Noche», ένα φιλμ που αφηγείται τον έρωτα δύο ανδρών στα χρόνια του ’30 και που είχε «παγώσει» πέρσι, όταν ο Χοακίν Φίνιξ αποχώρησε αιφνιδίως λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων. Η ιστορία παρακολουθεί έναν διεφθαρμένο αστυνομικό και τον νεαρό εραστή του σε μια επικίνδυνη διαφυγή από το Λος Άντζελες προς το Μεξικό, με τον Ντάνι Ραμίρεζ να παραμένει στο καστ στον δεύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η παραγωγή είχε ήδη εξασφαλίσει στούντιο και διανομή, ενώ τα σκηνικά είχαν στηθεί στην Γκουανταλαχάρα, όταν ο Φίνιξ εγκατέλειψε το πρότζεκτ. Παρά την ανατροπή, ο Χέινς δήλωσε αισιόδοξος ότι η ιστορία θα ξαναβρεί τον δρόμο της. Τώρα, με τον Πασκάλ να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, στόχος είναι η επανεκκίνηση των γυρισμάτων το 2026.
Η είδηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο για τον Πασκάλ, ο οποίος πρωταγωνίστησε πρόσφατα στα «Materialists», «Eddington» και «Fantastic Four: First Steps», ενώ τον περιμένουν το «The Mandalorian & Grogu» και το Avengers: Doomsday. Η συνεργασία με τον Χέινς, που θεωρείται κορυφαίος δημιουργός του queer σινεμά, αναμένεται να δώσει στο «De Noche» το στίγμα μιας αισθητικά κομψής και συναισθηματικά φορτισμένης ταινίας.
*Mε πληροφορίες από: Variety
- Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε τη «βόμβα» Ταρεμί (vid)
- Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητικές νέες αναρτήσεις για τον πατέρα του μια εβδομάδα μετά τον θάνατό του
- Ενας 16χρονος με ψεύτικο όπλο προκάλεσε χαμό έξω από το γήπεδο της Τσέλσι
- Jessie J: Αναβάλει συναυλίες λόγω δεύτερης επέμβασης για καρκίνο του μαστού
- Έρωτας στο γραφείο: Είναι τελικά κακή ιδέα να «μπλέξεις» με συνάδελφο;
- Πούτιν και Σι συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές Ρωσίας-ΗΠΑ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις