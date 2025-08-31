Ο Πέδρο Πασκάλ σε διαπραγματεύσεις για το «De Noche» του Τοντ Χέινς

Μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Χοακίν Φίνιξ, ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ταινία του Τοντ Χέινς, «De Noche», που αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το 2026 στο Μεξικό.

Ο Πέδρο Πασκάλ ετοιμάζεται να συνεργαστεί με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Τοντ Χέινς στο «De Noche», ένα φιλμ που αφηγείται τον έρωτα δύο ανδρών στα χρόνια του ’30 και που είχε «παγώσει» πέρσι, όταν ο Χοακίν Φίνιξ αποχώρησε αιφνιδίως λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων. Η ιστορία παρακολουθεί έναν διεφθαρμένο αστυνομικό και τον νεαρό εραστή του σε μια επικίνδυνη διαφυγή από το Λος Άντζελες προς το Μεξικό, με τον Ντάνι Ραμίρεζ να παραμένει στο καστ στον δεύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η παραγωγή είχε ήδη εξασφαλίσει στούντιο και διανομή, ενώ τα σκηνικά είχαν στηθεί στην Γκουανταλαχάρα, όταν ο Φίνιξ εγκατέλειψε το πρότζεκτ. Παρά την ανατροπή, ο Χέινς δήλωσε αισιόδοξος ότι η ιστορία θα ξαναβρεί τον δρόμο της. Τώρα, με τον Πασκάλ να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, στόχος είναι η επανεκκίνηση των γυρισμάτων το 2026.

Η είδηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο για τον Πασκάλ, ο οποίος πρωταγωνίστησε πρόσφατα στα «Materialists», «Eddington» και «Fantastic Four: First Steps», ενώ τον περιμένουν το «The Mandalorian & Grogu» και το Avengers: Doomsday. Η συνεργασία με τον Χέινς, που θεωρείται κορυφαίος δημιουργός του queer σινεμά, αναμένεται να δώσει στο «De Noche» το στίγμα μιας αισθητικά κομψής και συναισθηματικά φορτισμένης ταινίας.

*Mε πληροφορίες από: Variety