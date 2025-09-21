Ο Πέδρο Πασκάλ στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ παρά τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες της Disney

Ο Πέδρο Πασκάλ υπερασπίστηκε τον Τζίμι Κίμελ παρά την στενή επαγγελματική σχέση που διατηρεί με την Disney.

Το αμερικανικό δίκτυο ABC, το οποίο ανήκει στη Disney, αποκάλυψε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η νυχτερινή εκπομπή Jimmy Kimmel Live! δεν θα μεταδίδεται πλέον, μετά τις δηλώσεις του παρουσιαστή για με την ταυτότητα του Τάιλερ Ρόμπινσον, του ύποπτου για τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, αλλά και για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Υπερασπίσου την Ελευθερία του Λόγου»

Αφότου η είδηση για την ακύρωση της εκπομπής κυκλοφόρησε ευρέως, ο Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά The Mandalorian της Disney και πρόσφατα εντάχθηκε στο Marvel Cinematic Universe (MCU), δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ, γράφοντας στο Instagram: «Υπερασπίσου την ελευθερία του λόγου».

Ο Πασκάλ, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία Avengers: Doomsday, μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία του με τον Κίμελ.

«Στηρίζω την εκπομπή @jimmykimmellive», έγραψε o Πασκάλ. «Υπερασπίσου την Ελευθερία του Λόγου, υπερασπίσου τη Δημοκρατία», πρόσθεσε.

View this post on Instagram A post shared by Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν είναι ο μόνος που έκανε μια τέτοια δήλωση, καθώς τον ακολούθησαν και άλλοι αστέρες της Marvel, όπως η Τατιάνα Μασλάνι, η οποία προέτρεψε τους θεατές να μποϊκοτάρουν την Disney και να ακυρώσουν τις συνδρομές τους στις υπηρεσίες της και ο Μάρκ Ράφαλο, ο οποίος αναδημοσίευσε μια είδηση σχετικά με την πτώση των μετοχών της Disney, γράφοντας: «Θα πέσουν πολύ περισσότερο αν κόψουν την εκπομπή του. Η Disney δεν θέλει να είναι αυτή που κατέστρεψε την Αμερική».

Άλλοι γίγαντες της βιομηχανίας του θεάματος, όπως ο Ντέιμον Λίντελοφ, ορκίστηκαν ότι δεν θα συνεργαστούν με τη Disney μέχρι να επανέλθει η εκπομπή. Ο σεναριογράφος του Andor, Νταν Γκίλροϊ, έγραψε ένα άρθρο στο Deadline, καταγγέλλοντας το «δηλητηριώδες κακό» και την κυβερνητική «πολιορκία» που αντιπροσώπευε το κόψιμο της εκπομπής.

«Να ζητήσει συγγνώμη και να κάνει δωρεά»

Υπενθυμίζεται ότι το ABC αποφάσισε την αόριστη αναστολή της εκπομπής Jimmy Kimmel Live! την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, μετά την απειλή του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών (FCC), Μπρένταν Καρ να λάβει μέτρα για ένα αστείο εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο ο Κίμελ χλεύασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το ότι βρισκόταν στο στάδιο της «κατασκευής» του πένθους, μεταβαίνοντας από την ερώτηση ενός δημοσιογράφου για το πώς «αντέχει» τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στην ανακαίνιση που γίνεται στην αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το Deadline, η ενέργεια αυτή ακολούθησε την απόφαση του μεγαλύτερου τηλεοπτικού ομίλου Nexstar να αποσύρει την εκπομπή, κάτι που η εταιρεία διευκρίνισε αργότερα ότι έκανε «μονομερώς» χωρίς πίεση από την κυβέρνηση.

Παράλληλα, η Sinclair Broadcast Group, ο δεύτερος μεγαλύτερος εθνικός τηλεοπτικός σταθμός και μεγαλύτερος ιδιοκτήτης των θυγατρικών σταθμών της ABC, δήλωσε ότι δεν θα άρει την αναστολή μέχρι ο Κίμελ να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του Κερκ και να κάνει μια «σημαντική δωρεά» στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό του Turning Point USA.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία αντικατέστησε το πρόγραμμα του Κίμελ με ένα αφιέρωμα στον Κερκ.

*Με πληροφορίες από: Deadline & Independent