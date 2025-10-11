newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 10:22
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων - Εντοπίστηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τέμπη: «Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» – Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια
Ελλάδα 11 Οκτωβρίου 2025 | 11:19

Τέμπη: «Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» – Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια

«Αν ακούσω στο δικαστήριο παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω ‘θα σας δικάσουν τα παιδιά μου» λέει ο πατέρας των διδύμων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Spotlight

Δύο χρόνια μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στη μοιραία σύγκρουση, καταγγέλλει πολιτικά παιχνίδια γύρω από την υπόθεση, ζητάει δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχθεί καμία υποβάθμιση των κατηγοριών για όσους θεωρεί υπεύθυνους.

Με λόγια βαθιάς οδύνης και οργής που ραγίζουν καρδιές, ο Νίκος Πλακιάς μιλάει στο Mega για το ανείπωτο κενό που έχει αφήσει στην οικογένειά του η απώλεια της Χρύσας και της Θώμης και της ξαδέρφης τους Αναστασίας, αλλά και για την ανάγκη για απόδοση ευθυνών.

«Η διαχείριση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είχαμε καταλάβει τι μας είχε συμβεί. Σιγά σιγά καταλαβαίνοντας τι πάθαμε, τι μας είχε συμβεί, βιώσαμε το απόλυτο κενό. Δεν μπορούσαμε να βγούμε από τα σπίτια μας, δεν είχαμε το κουράγιο να σηκωθούμε από τα κρεβάτια μας. Ένα ‘γιατί’ ήταν στο μυαλό μας, μόνο. Έψαχνα να βρω αν τα παιδιά μας με χρειάζονταν, αν φώναξαν ‘μπαμπά’, ‘μαμά’ και δεν ήμουν εκεί να τα βοηθήσω. Αυτό με έτρωγε. Δεν με έτρωγε ούτε ποιος φταίει ούτε ποιος ήταν υπεύθυνος, τίποτα».

«Δεν πρέπει να υπάρχει η λέξη πλημμέλημα στην υπόθεση των Τεμπών, αλλά κακούργημα – Να λογοδοτήσει και ο πρωθυπουργός»

Νίκος Πλακιάς: «Τα παιδιά άφησαν στοιχεία για να δικάσουμε»

Ακολούθως, ο ίδιος αναφέρθηκε στον δεύτερο χρόνο ως χρόνο της έρευνας: «Να ψάξουμε, να βρούμε, να ενοχλήσουμε. Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα. Τα παιδιά άφησαν στοιχεία για να δικάσουμε. Ο αριθμός τρία στην οικογένειά μας ακόμα και σήμερα εμένα με τρομάζει. Ακόμα και τώρα που το λέω, ανατριχιάζω. Δεν σκέφτομαι τρία, σκέφτομαι ότι αυτά τα παιδιά ήταν ένα. Μαζί ήρθαν στη ζωή, μαζί μεγαλώσανε, αγκαλιά φύγανε».

Ερωτηθείς για τη μικρότερη κόρη του, ο Νίκος Πλακιάς παραδέχτηκε ότι με τα δίδυμα είχε «ένα δέσιμο, σε αυτά έβλεπα μια προέκταση του εαυτού μου, ήταν η σοβαρή η Χρύσα και η αστεία η Θώμη» και ότι μια μέρα στο αυτοκίνητο η Αναστασία του είπε κάτι που τον τάραξε. «Με ρώτησε ‘μπαμπά, τώρα θυμήθηκες ότι έχεις κι άλλο παιδί;’» είπε ο ίδιος, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Για τα συναισθήματα που τον κατακλύζουν είπε ότι είναι όλα μαζί αλλά κυρίως μίσος. «Νιώθω μίσος για όλους τους υπεύθυνους. Έχω πολύ μίσος, δεν μπορώ να διανοηθώ τον τρόπο με τον οποίον χάσαμε τρία παιδιά».

Όσο για το χειροκρότημα των βουλευτών της ΝΔ στη Βουλή μετά την ομιλία του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο Νίκος Πλακιάς δήλωσε: «Τι να πω; Ντράπηκα. Όταν μπαίνουν μέσα σε αυτή την αίθουσα και χειροκροτούν τον δολοφόνο των παιδιών μου, και εσύ τον χειροκροτείς είσαι και εσύ συνυπεύθυνος. Γιατί να μην μπορείτε να ψηφίσετε και να πείτε ‘ναι, φταίει ο Καραμανλής, φταίει ο Τριαντόπουλος’;».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει να υπάρχει στην υπόθεση των Τεμπών: «Εδώ πρέπει υπάρχει μόνο μία λέξη – Κακούργημα. Από τον Καραμανλή, τον Τριαντόπουλο μέχρι τον σταθμάρχη. Και να σας πω και κάτι; Και ο κύριος πρωθυπουργός πρέπει να λογοδοτήσει. Γιατί εγώ εδώ και έναν, ενάμιση χρόνο κάνω ένα ερώτημα: εκείνο το βράδυ ο κύριος πρωθυπουργός ενημερωνόταν, ναι ή όχι; Γιατί δεν απαντάει; Στη Βουλή σε ανύποπτο χρόνο είπε ότι ‘στις 3 η ώρα ενημερώθηκα’. Εάν ήταν ενήμερος για όλη αυτή την κατάσταση που υπήρχε εκεί, πρέπει να πάει και να καταθέσει».

Για Ρούτσι και Καρυστιανού

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο κ. Πλακιάς είπε ότι κατάφερε να ταρακουνήσει ένα ολόκληρο σύστημα. «Δεν πήγα στον Πάνο Ρούτσι, γιατί φοβόμουν ότι θα κάνω κακό αντί για καλό. Ήταν μία απόφαση του Πάνου, δεν μπορεί να την καπηλευτεί κανένας άλλος. Δυστυχώς, τα καπήλευσαν κάποιοι άλλοι, όχι εγώ. Είδα έναν άνθρωπο που μπόρεσε να ταρακουνήσει το σύστημα» σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, του προκαλεί θυμό ότι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναδημοσιεύει τις απόψεις του, ενώ αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού: «Πάντα θα κάνω μία αγκαλιά στη Μαρία Καρυστιανού. Είναι η μάνα που έχασε το παιδί της. Δεν μπορώ να ακυρώσω τη Μαρία, όταν ήταν η πρώτη που πήγε στο σημείο μηδέν και έδειξε με το δάχτυλο και ρώτησε ποιος το έκανε».

Ο Νίκος Πλακιάς κατήγγειλε ότι σε βάρος της υπόθεσης των Τεμπών έχουν παιχτεί τεράστια πολιτικά παιχνίδια. «Είχα δώσει μία υπόσχεση στα κορίτσια, ότι δεν θα πάθουν ποτέ τίποτα. Δεν την κράτησα. Από μικρά τα αγκάλιαζα και έλεγα ‘δεν θα πάθετε τίποτα’. Δεν την κράτησα την υπόσχεση. Μου έφυγαν μέσα από τα χέρια, αυτό δεν θα το συγχωρήσω».

«Εάν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και για πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω ‘ορίστε, θα σας δικάσουν τα παιδιά μου’ και θα φύγω» πρόσθεσε.

«Πώς να συνηθιστεί το άδειο δωμάτιο; Όταν μπαίνω στο σπίτι μέσα κοιτάω τα κρεβάτια τα άδεια. Πώς να συνηθίσω αυτή την εικόνα; Τα παιδιά μου είναι κάπου μακριά, θα τα δω, ο χρόνος περνάει. Μία μέρα πιο κοντά σε αυτές. Να τις δω, να τις σφίξω 5 – 10 λεπτά στην αγκαλιά μου. Δεν πρόλαβα να τους πω πόσο τις αγαπούσαμε», κατέληξε ο Νίκος Πλακιάς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για οδηγό ταξί – 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα
Στη Θεσσαλονίκη 11.10.25

Εφιάλτης για οδηγό ταξί - 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα

Ο δράστης κατάφερε να αρπάξει χρήματα από τον άτυχο ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη, προτού βγει από το όχημα και διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση - Τέσσερις συλλήψεις από την Αστυνομία σε ένα 24ωρο

Σύνταξη
Βιώσιμη κινητικότητα: Ο γολγοθάς των ΑμεΑ, οι μελέτες για κτίρια στάθμευσης και τα δημοτικά mini buses που έρχονται
Απροσπέλαστη Αθήνα 11.10.25

Βιώσιμη κινητικότητα: Ο γολγοθάς των ΑμεΑ, οι μελέτες για κτίρια στάθμευσης και τα δημοτικά mini buses που έρχονται

Η Αθήνα μέσα από τα βιώματα των εμποδιζόμενων κατοίκων της: «Νιώθουμε πιο ασφαλείς όταν κινούμαστε στον δρόμο» - «Οι ήχοι της πόλης με πονάνε»- Οι πληγές της Αθήνας στο θέμα της κινητικότητας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος – Κριτήρια και ποσά για το επίδομα
Ξεκινάει η διάθεση 11.10.25

Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης - Κριτήρια και ποσά για το επίδομα

Την επόμενη Τετάρτη αρχίζει να διατίθεται τόσο το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και το σχετικό επίδομα στους δικαιούχους βάσει του εισοδήματος και της περιουσίας τους

Σύνταξη
Κτίρια: Γιατί τα μπαλκόνια πέφτουν και χωρίς σεισμό
Οι επικίνδυνες οικοδομές 11.10.25

Γιατί τα μπαλκόνια πέφτουν και χωρίς σεισμό

Τι πρέπει να ξέρουμε αν έχουμε «γερασμένα» κτίρια - Ποια είναι τα πιο ευάλωτα - «Χοντρικά άνω του 70% των κτιρίων είναι σαφώς πιο τρωτό από τα σύγχρονα»

Προκόπης Γιόγιακας
Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 10.10.25

Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών

Πώς συμμετείχαν στην έρευνα ιατροδικαστές που υποτίθεται ότι είχαν φύγει άπρακτοι - Οι διαδοχικές διαψεύσεις του κ. Νίκου Καρακούκη

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κρήτη: Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος
Κρήτη 10.10.25

Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος

Προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλει ότι δέχθηκε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου. «Δεν υπήρξαν προπηλακισμοί, υπήρξε διαμαρτυρία» λέει η πλευρά του κτηνοτρόφου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Οι εκτιμήσεις 11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης - Πώς επηρεάζει η... Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)

Η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη ψάχνει κάτι που έχει καταφέρει μόλις μια φορά στην Ιστορία και μάλιστα με τρόπο... κοσμοιστορικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Όλες οι πληροφορίες 11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή
«Ανθρωπιστές της χρονιάς» 11.10.25

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε μεταξύ άλλων για το ζήτημα η Μέγκαν Μαρκλ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για οδηγό ταξί – 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα
Στη Θεσσαλονίκη 11.10.25

Εφιάλτης για οδηγό ταξί - 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα

Ο δράστης κατάφερε να αρπάξει χρήματα από τον άτυχο ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη, προτού βγει από το όχημα και διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση - Τέσσερις συλλήψεις από την Αστυνομία σε ένα 24ωρο

Σύνταξη
Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα

Στην ίδια δοκιμασμένη, αν και πλέον αμφίβολης επιτυχίας, συνταγή του «καταστροφικού 2015» κατέφυγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, προδίδοντας ένδεια επιχειρημάτων. Δεν δίστασε να μιλήσει για «αυτόκλητους σωτήρες», αλλά και για «προσωπολατρία» για να συνεχίσει με τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης καταλήγοντας για άλλη μια φορά εμμέσως πλην σαφώς στο «Μητσοτάκης ή χάος».

Σύνταξη
«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ
The Pink Marine 11.10.25

«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ

Με χιούμορ και ευαισθησία, το «Boots» του Netflix αφηγείται την ιστορία ενός ομοφυλόφιλου εφήβου στους Πεζοναύτες, φωτίζοντας δεκαετίες φόβου και αγώνα για ισότητα στον στρατό

Σύνταξη
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…
Πολιτική 11.10.25

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στην νέα εποχή, τονίζει με αιχμές στην προοδευτική αντιπολίτευση και μιλά για την ανάγκη ενός σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και Δημοκρατίας. Το βιβλίο είναι ένα χρέος μου απέναντι στην ιστορία, λέει, ενάντια στη «δολοφονία της αλήθειας από τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο