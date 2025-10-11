Δύο χρόνια μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στη μοιραία σύγκρουση, καταγγέλλει πολιτικά παιχνίδια γύρω από την υπόθεση, ζητάει δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχθεί καμία υποβάθμιση των κατηγοριών για όσους θεωρεί υπεύθυνους.

Με λόγια βαθιάς οδύνης και οργής που ραγίζουν καρδιές, ο Νίκος Πλακιάς μιλάει στο Mega για το ανείπωτο κενό που έχει αφήσει στην οικογένειά του η απώλεια της Χρύσας και της Θώμης και της ξαδέρφης τους Αναστασίας, αλλά και για την ανάγκη για απόδοση ευθυνών.

«Η διαχείριση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είχαμε καταλάβει τι μας είχε συμβεί. Σιγά σιγά καταλαβαίνοντας τι πάθαμε, τι μας είχε συμβεί, βιώσαμε το απόλυτο κενό. Δεν μπορούσαμε να βγούμε από τα σπίτια μας, δεν είχαμε το κουράγιο να σηκωθούμε από τα κρεβάτια μας. Ένα ‘γιατί’ ήταν στο μυαλό μας, μόνο. Έψαχνα να βρω αν τα παιδιά μας με χρειάζονταν, αν φώναξαν ‘μπαμπά’, ‘μαμά’ και δεν ήμουν εκεί να τα βοηθήσω. Αυτό με έτρωγε. Δεν με έτρωγε ούτε ποιος φταίει ούτε ποιος ήταν υπεύθυνος, τίποτα».

«Δεν πρέπει να υπάρχει η λέξη πλημμέλημα στην υπόθεση των Τεμπών, αλλά κακούργημα – Να λογοδοτήσει και ο πρωθυπουργός»

Νίκος Πλακιάς: «Τα παιδιά άφησαν στοιχεία για να δικάσουμε»

Ακολούθως, ο ίδιος αναφέρθηκε στον δεύτερο χρόνο ως χρόνο της έρευνας: «Να ψάξουμε, να βρούμε, να ενοχλήσουμε. Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα. Τα παιδιά άφησαν στοιχεία για να δικάσουμε. Ο αριθμός τρία στην οικογένειά μας ακόμα και σήμερα εμένα με τρομάζει. Ακόμα και τώρα που το λέω, ανατριχιάζω. Δεν σκέφτομαι τρία, σκέφτομαι ότι αυτά τα παιδιά ήταν ένα. Μαζί ήρθαν στη ζωή, μαζί μεγαλώσανε, αγκαλιά φύγανε».

Ερωτηθείς για τη μικρότερη κόρη του, ο Νίκος Πλακιάς παραδέχτηκε ότι με τα δίδυμα είχε «ένα δέσιμο, σε αυτά έβλεπα μια προέκταση του εαυτού μου, ήταν η σοβαρή η Χρύσα και η αστεία η Θώμη» και ότι μια μέρα στο αυτοκίνητο η Αναστασία του είπε κάτι που τον τάραξε. «Με ρώτησε ‘μπαμπά, τώρα θυμήθηκες ότι έχεις κι άλλο παιδί;’» είπε ο ίδιος, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Για τα συναισθήματα που τον κατακλύζουν είπε ότι είναι όλα μαζί αλλά κυρίως μίσος. «Νιώθω μίσος για όλους τους υπεύθυνους. Έχω πολύ μίσος, δεν μπορώ να διανοηθώ τον τρόπο με τον οποίον χάσαμε τρία παιδιά».

Όσο για το χειροκρότημα των βουλευτών της ΝΔ στη Βουλή μετά την ομιλία του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο Νίκος Πλακιάς δήλωσε: «Τι να πω; Ντράπηκα. Όταν μπαίνουν μέσα σε αυτή την αίθουσα και χειροκροτούν τον δολοφόνο των παιδιών μου, και εσύ τον χειροκροτείς είσαι και εσύ συνυπεύθυνος. Γιατί να μην μπορείτε να ψηφίσετε και να πείτε ‘ναι, φταίει ο Καραμανλής, φταίει ο Τριαντόπουλος’;».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει να υπάρχει στην υπόθεση των Τεμπών: «Εδώ πρέπει υπάρχει μόνο μία λέξη – Κακούργημα. Από τον Καραμανλή, τον Τριαντόπουλο μέχρι τον σταθμάρχη. Και να σας πω και κάτι; Και ο κύριος πρωθυπουργός πρέπει να λογοδοτήσει. Γιατί εγώ εδώ και έναν, ενάμιση χρόνο κάνω ένα ερώτημα: εκείνο το βράδυ ο κύριος πρωθυπουργός ενημερωνόταν, ναι ή όχι; Γιατί δεν απαντάει; Στη Βουλή σε ανύποπτο χρόνο είπε ότι ‘στις 3 η ώρα ενημερώθηκα’. Εάν ήταν ενήμερος για όλη αυτή την κατάσταση που υπήρχε εκεί, πρέπει να πάει και να καταθέσει».

Για Ρούτσι και Καρυστιανού

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο κ. Πλακιάς είπε ότι κατάφερε να ταρακουνήσει ένα ολόκληρο σύστημα. «Δεν πήγα στον Πάνο Ρούτσι, γιατί φοβόμουν ότι θα κάνω κακό αντί για καλό. Ήταν μία απόφαση του Πάνου, δεν μπορεί να την καπηλευτεί κανένας άλλος. Δυστυχώς, τα καπήλευσαν κάποιοι άλλοι, όχι εγώ. Είδα έναν άνθρωπο που μπόρεσε να ταρακουνήσει το σύστημα» σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, του προκαλεί θυμό ότι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναδημοσιεύει τις απόψεις του, ενώ αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού: «Πάντα θα κάνω μία αγκαλιά στη Μαρία Καρυστιανού. Είναι η μάνα που έχασε το παιδί της. Δεν μπορώ να ακυρώσω τη Μαρία, όταν ήταν η πρώτη που πήγε στο σημείο μηδέν και έδειξε με το δάχτυλο και ρώτησε ποιος το έκανε».

Ο Νίκος Πλακιάς κατήγγειλε ότι σε βάρος της υπόθεσης των Τεμπών έχουν παιχτεί τεράστια πολιτικά παιχνίδια. «Είχα δώσει μία υπόσχεση στα κορίτσια, ότι δεν θα πάθουν ποτέ τίποτα. Δεν την κράτησα. Από μικρά τα αγκάλιαζα και έλεγα ‘δεν θα πάθετε τίποτα’. Δεν την κράτησα την υπόσχεση. Μου έφυγαν μέσα από τα χέρια, αυτό δεν θα το συγχωρήσω».

«Εάν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και για πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω ‘ορίστε, θα σας δικάσουν τα παιδιά μου’ και θα φύγω» πρόσθεσε.

«Πώς να συνηθιστεί το άδειο δωμάτιο; Όταν μπαίνω στο σπίτι μέσα κοιτάω τα κρεβάτια τα άδεια. Πώς να συνηθίσω αυτή την εικόνα; Τα παιδιά μου είναι κάπου μακριά, θα τα δω, ο χρόνος περνάει. Μία μέρα πιο κοντά σε αυτές. Να τις δω, να τις σφίξω 5 – 10 λεπτά στην αγκαλιά μου. Δεν πρόλαβα να τους πω πόσο τις αγαπούσαμε», κατέληξε ο Νίκος Πλακιάς.